Brandenburg/H

Der Arbeitskampf in der Metall- und Elektroindustrie ist noch nicht vorbei. Jedenfalls nicht in Brandenburg an der Havel und an anderen Industriestandorten im Land Brandenburg mit rund 110.000 Beschäftigten, und auch nicht in Sachsen.

An diesem Donnerstagmittag legten Beschäftigte der Heidelberger Druckmaschinen AG im Werk Hohenstücken etwa anderthalb Stunden lang die Arbeit nieder. An diesem Freitag soll ab 4 Uhr morgens ein zweiter Warnstreik im Brandenburger ZF-Getriebewerk folgen, berichtet Stefanie Jahn.

Die Arbeitsniederlegung bei ZF soll 24 Stunden andauern, so die erste Bevollmächtigte der IG Metall Potsdam/Oranienburg.

Pilotabschluss ohne Angleichungsgeld

Es gibt zwar einen Pilotabschluss für die Branche. Doch der umfasst nicht die alte Kernforderung der Gewerkschaft für die Betriebe in den östlichen Bundesländern. Dort ist keine 35-Stunden-Woche tariflich vereinbart.

Die IG Metall im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen fordert für die rund 290.000 Beschäftigten ein „tarifliches Angleichungsgeld“. Denn 30 Jahre nach der Wiedervereinigung solle endlich Schluss sein mit der Ungleichbehandlung der Beschäftigten in Ost und West, heißt es.

Auch eine Abordnung aus dem Brandenburger Elektrostahlwerk ist an diesem Donnerstag nach Hohenstücken gekommen. Quelle: Volker Wartmann

Mehrere Bezirke, in denen diese Angleichung kein Thema ist, haben den Pilot-Abschluss aus Nordrhein-Westfalen übernommen. Für die Brandenburger und sächsischen IG-Metaller kommt das ohne das Angleichungsgeld derzeit nicht in Frage.

Eine kurzfristige Einigung in den laufenden Gesprächen ist nicht zu erwarten. Am Freitag erwarten die Warnstreikenden daher bei ZF Unterstützung von Betriebsratsmitgliedern aus der Konzernzentrale in Friedrichshafen. Dort gilt West-Tarif.

Von Jürgen Lauterbach