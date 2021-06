Warnung vor Delta-Variante: Christian Mendel ist mobiler Tester in Lehnin und Groß Kreutz

Groß Kreutz/Lehnin

Corona hat das Leben von Christian Mendel mehrfach verändert. Er ist der einzige mobile Tester in den Gemeinden Groß Kreutz und Kloster Lehnin und trägt auch im Sommer Maske, Handschuhe und Schutzanzug. Der Groß Kreutzer steigt in seinen Renault und fährt seit drei Wochen zu Menschen, die Hochzeiten feiern, verreisen und Angst vor einer Infektion haben.

Bis zu 79 Corona-Tests am Tag

„An manchen Tagen hatte ich schon 79 Tests, an anderen 60. Die Arbeit lohnt sich, auch finanziell. Allerdings habe ich ja auch Materialkosten für die Handschuhe und Ausrüstung. Ich mache es ja nicht des Geldes wegen, sondern für die Gesundheit der Menschen“, sagt der 37-Jährige. Pro Test erhält er von der kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVB) 18 Euro, hat also an einigen Tagen jeweils mehr als 1000 Euro verdient.

Wegen mehrerer Betrugsfälle hat das Bundesgesundheitsministerium aber zum 1. Juli die Testverordnung geändert. Sie sieht vor, dass Betreiber maximal 4,50 Euro für den Einkauf eines Tests und höchstens acht Euro für die Entnahme des Abstrichs abrechnen können. Christian Mendel macht dennoch weiter. Obwohl mehrere Testzentren in Lehnin, Golzow, Brielow und Wusterwitz schließen und die Testpflicht wegen der niedrigen Inzidenzen vielerorts entfällt, hört er nicht auf.

Corona verändert das Leben

„Der Bedarf für Corona-Schnelltests ist da“, sagt er und testet im Lehniner Ortsteil Rädel Julica Joppich. Sie will mit ihrer Familie nach Bayern reisen. Dazu nimmt Mendel ein Stäbchen und streicht bei ihr den Rachenbereich ab. 15 Minuten lang herrscht Ungewissheit, dann folgt die Erleichterung. Julica Joppich ist nicht infiziert und darf reisen.

Früher war Christian Mendel Rettungssanitäter, Brandschutzerzieher und Ausbilder bei Erste-Hilfe-Kursen für Erwachsene und Kinder. Doch als die Pandemie beginnt, fallen zunächst alle Lehrgänge aus. Weil der Groß Kreutzer noch einen schweren Bandscheibenvorfall hat, muss er sich beruflich umorientieren. Er startet eine Umschulung zum Verwaltungsfachangestellten, beantragt seine Lizenz zum Testen bei der KVB und hat Erfolg.

Der 37-Jährige ärgert sich über Betrüger in Testzentren. Er versteht, dass Bund und Länder schärfere Regeln für Betreiber beschließen, auch wenn er dadurch weniger Geld verdient. Pflichtbewusstsein ist ihm wichtig.

Christian Mendel ist der einzige mobile Corona-Tester in Lehnin und Groß Kreutz. Quelle: privat

Hoffnung auf höhere Impfquote

Mendel engagiert sich ehrenamtlich bei der Lehniner Feuerwehr und hat als Rettungssanitäter schon mehrere Leben gerettet. Doch was passiert, wenn er mal in Gefahr ist und Kontakt zu einem Infizierten hat?

„Nach jeder Begegnung wechsel ich meine Handschuhe, die Maske und desinfiziere die Armoberflächen. Weil ich vollständig mit Biontech geimpft bin, müsste ich aber nicht in Quarantäne“, sagt er.

Die erste Impfung hat Mendel gut vertragen, nach der zweiten lag er ein paar Tage mit Fieber im Bett. Der mobile Tester hofft auf eine steigende Impfquote, in Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark und rund um die Welt. „Corona kann tödlich sein, je mehr Menschen sich impfen lassen, desto schneller erreichen wir die Herdenimmunität. Natürlich werden das nicht alle tun, Gegner gibt es immer“ sagt er.

Begegnung mit Querdenkern

Der Groß Kreutzer ist in seinem Job auch schon Querdenkern begegnet, als er in einem Testzentrum an der Havel Marin in der Krakauer Landstraße arbeitete und Demonstranten vorbeizogen. Christian Mendel ärgert sich zwar über Impfverweigerer, lässt sich aber nicht von ihnen provozieren. „Dafür ist mir meine Zeit zu schade“, sagt er.

Der mobile Tester hofft auf einen unbeschwerten Sommer und kann verstehen, dass Brandenburger und Mittelmärker aktuell kaum noch an Corona denken. „Wir haben jetzt ein Jahr massive Grundrechtseinschränkungen erlebt und momentan Inzidenzen von 1,4 in Brandenburg an der Havel und 4,6 in Potsdam-Mittelmark. Jeder hat diese Leichtigkeit und die Rückkehr der Freiheiten vermisst. Trotzdem ist eines klar: Corona ist noch nicht vorbei“, sagt Mendel.

Warnung vor neuer Delta-Variante

Er betont, wie wichtig Abstandsregeln, Lüften und Desinfektion weiter sind. Für ihn kann auch die Maskenpflicht dauerhaft bestehen. „Ich war im Winter nicht einmal krank, die Maske schützt wirksam vor Viren, auch wenn sie bei vielen Menschen im Sommer unbeliebt ist“, sagt Mendel.

Er befürchtet, dass die Infektionszahlen durch Reiserückkehrer wie im Jahr 2020 ansteigen und deshalb wieder mehr Testzentren entstehen. Für Christian Mendel ist klar, dass die Impfung vor schweren Corona-Verläufen schützt, aber nicht vor einer Infektion.

Als Gefahr bewertet der mobile Tester die zuerst in Indien festgestellte Delta-Variante. „Die Symptome sind ähnlich wie bei einer Sommergrippe. Deshalb sollte jeder aufpassen, die Delta-Variante wird schon vor dem Herbst häufiger in der Region auftreten“, sagt Mendel.

Trotz aller Warnungen hofft auch er auf Normalität. Sobald Christian Mendel seine Zwischenprüfung bestanden hat, will er im Harz entspannen und mit den Kindern im Marienbad schwimmen.

