Brandenburg/H

Die Brandenburger Feuerwehr warnt vor orkanartigen Sturmböen in der Stadt. „Ab 22 Uhr soll der Wind in der Stadt Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreichen. Die orkanartige Böen könnten bis Donnerstag um 18 Uhr auftreten. Wir bitten die Brandenburger, zu Hause zu bleiben und ihre Türen und Fenster zu schließen. Wer sich draußen aufhält, setzt sich einer Verletzungsgefahr aus, weil Äste und Gegenstände herunterfallen könnten“, sagt Hendrik Hänig von der Leitstelle.

Die Feuerwehr ist vorbereitet

René Blisse und Anne Österwitz bereiten sich in der Leitstelle vor. Quelle: Feuerwehr Brandenburg

Sieben Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr verfolgen in der Regionalleitstelle die Wetterkarten und warten auf Updates. Wenn sich die Wetterlage schnell verändern sollte, können sie einen Meteorologen des DWD anrufen und um Hilfe bitten. Schon jetzt bereiten sich die Feuerwehrmänner auf Einsätze vor und geben den Mitgliedern der neun Brandenburger Ortswehren Tipps. „Wir haben alle freiwilligen Feuerwehren dieser Stadt informiert. Die Kameraden prüfen jetzt noch mal ihre Geräte wie Motorkettensägen, Wassersauger, Drehleitern und Benzintanks. Wenn der Sturm zuschlägt, müssen wir im Einsatz sehr schnell handeln“, sagt Hendrik Hänig der MAZ.

Er bittet Brandenburger darum, nur den Notruf zu wählen, wenn wirklich ein Notfall vorliegt. „Wenn ein Baum umkippt und auf der Straße liegt, aber niemand ernsthaft gefährdet ist, muss man nicht anrufen. Es hilft, die Lage immer realistisch einzuschätzen, denn sonst besteht die Gefahr, dass die Leitungen verstopft sind“, sagt Hänig. Einsatzleiter Jens Gruszka erwartet in der Nacht um 1 Uhr den Höhepunkt des Sturms und hat mit seinem Team die Technische Einsatzleitung eingerichtet.

Brandenburger wappnen sich

Andrea Weers sorgt sich um ihre Chihuahuas Letti (links) und Momo. Quelle: André Großmann

Die Brandenburger bereiten sich unterschiedlich auf den Sturm in der Nacht vor. Während Mathias Vielstich seinen Balkon am Altstädtischen Markt freigeräumt hat, damit nichts weg fliegt, geht Andrea Weers früher mit ihren Chihuahuas Momo und Letti um 17 statt um 21 Uhr spazieren. „Als Kind hat sich leider mal mein Malteser Ebby verletzt, weil er durch den Wind gegen einen Zaun geschleudert wurde. Momo und Letti wiegen jeweils nur anderthalb Kilo, deshalb passe ich besonders auf“, sagt sie. Die Brandenburgerin beobachtet ihre zwei Hunde genau und leint beide direkt an.

Julia Rehdorf lässt ihre Tochter Lina Göpfert wegen Sturmtief Xandra zu Hause. Quelle: André Großmann

Mutter Julia Rehdorf hat einen Brief von der Schulleitung der Konrad-Sprengel-Grundschule erhalten. Darin warnt Leiterin Franziska Mönnich vor den schweren Sturmböen und Gewittern. „Aufgrund der extremen Wetterlage entscheiden Sie, als Eltern, ob Ihr Kind morgen die Schule besucht“, heißt es im Dokument. Julia Rehdorf lässt Zweitklässlerin Lina zu Hause und geht kein Risiko ein. Das städtische Schulamt hat jetzt alle Schulleiter per Mail informiert, dass Eltern ihre Kinder wegen der Unwetterwarnung am Donnerstagmorgen zu Hause lassen können. Die Präsenzpflicht ist ausgesetzt, das ist aber nur eine Empfehlung und keine Pflicht.

Die Berufsfeuerwehr empfiehlt den Brandenburgern, achtsam zu sein. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Sichern Sie Gegenstände im Freien. Halten Sie Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen“, heißt es in einem Facebook-Post.

Von André Großmann