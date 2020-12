Brandenburg/H

Auf der Eigenen Scholle und in Wilhelmsdorf warten die Menschen ungeduldig auf den versprochenen Edeka-Supermarkt an der Ziesarer Landstraße. „Wann kommt denn der neue Edeka-Markt? Er sollte jetzt schon stehen“, schreibt MAZ-Leser Siegfried Kühn „im Auftrag vieler Schollaner“.

Baubeginn in einem Jahr

Ganz so schnell wie gewünscht wird es nicht gehen, aber es wird schon fleißig geplant. Baubeginn könnte Ende 2021 sein, ein knappes Jahr später dann Eröffnung.

Umgeben von Gartensparten

Hier auf der Brachfläche nahe des Wittstocker Gässchens soll der neue Markt entstehen. Quelle: Rüdiger Böhme

Das 1,47 Hektar große Grundstück an der Ziesarer Landstraße wird umsäumt von den Kleingartenanlagen Freizeit e.V., Abendfrieden e.V. sowie Buchenweg e.V. Der Edeka-Supermarkt als so genannter Vollsortimenter soll eine Verkaufsfläche von etwa 1650 Quadratmetern haben, das ist die Größe wie der 2018 eröffnete Supermarkt an der Gördenallee. Zudem werden Stellplätze und Außenanlagen hergerichtet.

Aufwändiges Planverfahren

Im Oktober vorigen Jahres haben die Stadtverordneten einstimmig beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Das Verfahren ist notwendig für eine geordnete städtebauliche Entwicklung. Mit dem Plan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes „Großflächiger Einzelhandel“ geschaffen werden, heißt das im Deutsch der Planer.

Edeka finanziert alle Schritte

Aber jedem Menschen ist klar, dass man in ein Gebiet, das von Einfamilienhäusern und Laubenpiepern dominiert wird, nicht einfach solch einen gewaltigen Klotz stellen kann. Die Edeka-MiHa Immobilienservice GmbH hat sich bereit erklärt, alle anfallenden Kosten für die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung einschließlich erforderlicher Gutachten dazu und auch die Kosten für die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Vorhabens und für die Erschließung des Areals zu übernehmen. Das ist üblich bei solchen Planverfahren.

Ablauf ist vorgegeben

„Wir haben nun einen Vorentwurf zum Satzungsbeschluss, hatten auch andere Behörden und Verbände frühzeitig beteiligt, müssen sie aber noch einmal offiziell anhören“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). Danach könne man den so genannten Auslegungs- und Billigungsbeschluss fassen, bevor nach dem Auslegen und anschließendem Abwägen möglicher Einwände und Kritiken der Plan festgesetzt werden kann.

Gutachten stehen noch aus

Ob es einen vorgezogenen Baubeginn geben kann, darüber mag Scheller derzeit nicht spekulieren. „Zu dieser Planung gehören verschiedene Fachgutachten. So gibt die Umweltverträglichkeitsprüfung fachliche Auskünfte aus Sicht des Naturschutzes. In einem anderen Gutachten muss festgestellt werden, welche Auswirkungen der neue Supermarkt auf den Einzelhandel in der ganzen Stadt hat.“

Schwieriges Bauen

Auch das Bauen an sich dürfte nicht ganz einfach werden, ist zu hören. So ist der Baugrund ja nicht gerade eben, es müssen Höhenanpassungen vorgenommen werden. Die wiederum haben Auswirkungen auf die Entwässerung, schließlich sollen die umliegenden Grundstücke auch geschont werden.

