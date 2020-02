Warum 333 Kinder sich beim Schulessen abmelden

Brandenburg/H

Mit einem neuerlichen Vorschlag und einem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung will die Linken-Fraktion die Konflikte um die Schulessen-Preise befrieden. „Die Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel setzt die Preisobergrenze je Essen in der Primar- und Sekundarstufe, welche von den Eltern zu tragen ist, auf maximal 3,50 Euro fest. Die Stadt trägt den Differenzbetrag zwischen maximal 5,03 Euro und 3,50 Euro und rechnet diesen unmittelbar mit dem Caterer ab.“

Künftig maximal 3,80 Euro

Dies gelte für den aktuellen Vertragszeitraum 2020 bis 2022. Bei einer Neuausschreibung habe das Schulverwaltungsamt darauf zu achten, dass eine warme Mahlzeit zu einem angemessenen Preis von maximal 3,80 Euro zur Verfügung gestellt wird.

„Ziel muss es sein, die Interessen aller auf einen Nenner zu bringen. Seitens der Schulverwaltung ist in Gesprächen mit dem Kreisschulbeirat zielführend zu beraten, dass eine bessere Kapazitätsauslastung erzielt wird, um die Fixkosten einzugrenzen“, heißt es in dem Antragspapier.

Fehler sollen korrigiert werden

„Wir wollen damit vorerst die gemachten Fehler korrigieren“, sagt Linken-Fraktionschef Andreas Kutsche. „Bei der jüngsten Ausschreibung hätte die Verwaltung besser auf den Preis achten und notfalls nochmal reden sollen. Mit den Beiräten wurde lediglich über die Qualität gesprochen, aber zu keinem Zeitpunkt über die Preise.“ Es sei klar, dass ein Maybach geliefert werde, wenn man einen Maybach bestelle.

Stadt gibt 1,53 Euro dazu

Zwar gebe es bereits Subventionsmöglichkeiten über den Familienpass von einem knappen Euro je Essen und auch eine Vollförderung über das Teilhabegesetz. Doch solle die Stadt nun weitere Möglichkeiten ausschöpfen. Nach Kutsches Überschlagsrechnung kämen auf die Kommune Mehrkosten zwischen 100.000 und 150.000 Euro heraus, wenn die Stadt maximal 1,53 Euro je Essen nun übernehme.

Antrag ist verhandelbar

Offensichtlich zeigt sich die Linke auch verhandlungsbereit. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Antrag in dieser Form in der Stadtverordnetenversammlung durchbringen, oder ob wir ihn noch einmal abschwächen müssen.“

Die Preisexplosion beim Schulessen sorge weiterhin für Unmut, es bestehe ein Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Schulen. Emotionale Diskussionen in den sozialen Medien zeigten die Betroffenheit im doppelten Sinne.

333 Kinder abgemeldet

„Die Preisexplosion hat zur Folge, dass bei den Schulen, die sich in der Losvergabe 2 wiederfinden, ein Rückgang der Teilnehmenden an der Schulspeisung um 65 Prozent zu verzeichnen ist. Von vormals 255 ist die Zahl auf 89 gefallen“, beklagt der Fraktionschef.

Bei den Schulen im Losverfahren 1 betrage der Rückgang 14 Prozent und beim Losverfahren 3 seien es 18,5 Prozent. „Insgesamt nehmen 333 Schüler weniger an der Schulspeisung teil. Damit ist ein gegenteiliger Effekt eingetreten, zumal von der Landesregierung eine kostenfreie Schulspeisung in Aussicht gestellt war, um auch die Anzahl der am Schulessen Teilnehmenden zu erhöhen. Dieses Ziel, in der Perspektive ein hochwertiges kostenfreies Essen anzubieten, verfolgen wir auch. Mit dieser Preissteigerung ist leider kein Zugewinn, sondern ein massiver Rückgang von insgesamt rund 26 Prozent zu verzeichnen.“

