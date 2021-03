Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg an der Havel hat bereits rund 70 Erbbaurechte übertragen, diese wurden zu gewerblichen, zu sozialen und zu Wohnzwecken bestellt.

Viele Grundstücke sind verpachtet

Die Gedenkstätte am Nicolaiplatz steht ebenfalls auf städtischem Grund. Quelle: Rüdiger Böhme

„Für die Stadt bedeutsame Einrichtungen wie das Krankenhaus, Seniorenheime, die Medizinische Hochschule, die Gedenkstätte oder das Krematorium werden bereits im Rahmen von Erbbaurechten genutzt, sind in Ihrer Zweckbestimmung festgeschrieben und sollen auch weiterhin nicht veräußert werden. Ebenso werden die Malge, das Waldcafé und eine Anzahl von Kitas in Form von Erbbaurechten genutzt“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU).

Zins wird regelmäßig angepasst

Der Kommune fließen aus Erbbaurechten Einnahmen von insgesamt 306.700 Euro im Jahr zu. Der Erbbauzins ist in allen Verträgen marktüblich als wertgesichert vereinbart. Dies bedeutet, er wird auch in regelmäßigen Abständen erhöht – abhängig von der allgemeinen Wertentwicklung.

„Der Grundstücksmarktbericht weist für eine individuelle Wohnnutzung einen marktgerechten Zins von 3,7 bis 5 Prozent aus. Die Stadt hat zurückliegend einen Zinssatz von 2 bis 4 Prozent vereinbart.“

Linke wollen „Ausverkauf“ stoppen

Rathauschef Scheller reagiert auf einen Beschlussantrag der Linken-Fraktion, der überschrieben ist mit „Gemeinwohlorientierte Grundstücks- und Bodenpolitik für Brandenburg an der Havel –Erbbaurecht statt Ausverkauf städtischer Grundstücke“. Danach sollen kommunale Grundstücke nicht mehr verkauft, sondern nur noch als Erbbaurechte vergeben werden. Dazu solle es jeweils eine Konzeptausschreibung geben. Zudem müsse der Erbbauzins so gestaffelt sein, dass es Anreize gebe, neue Wohnungen zu schaffen.

Die Linken nennen als Beispiele 1,5 Prozent Jahreszins für Wohnbebauung und 2,5 Prozent für Gewerbeflächen. Zudem sollten eine langfristige Zweckbindung fürs Wohnen sowie eine Gewinnbeschränkung für Akteure auf dem Wohnungsmarkt festgelegt werden.

Bodenpreise für Familien zu hoch

Als Begründung führen die Linken die steigende Attraktivität der Stadt für Investoren an, was sich auch an steigenden Mieten und Bodenpreisen ablesen lasse. Für junge Familien, die ein Eigenheim errichten wollten, würden allein die Grundstückspreise mit rund 30 Prozent zu Buche schlagen – das würde viele Bauwillige überfordern. „Das Erbbaurecht ist eine seit 100 Jahren bewährte sozial gerechte und spekulationsfeindliche Eigentumsform. Hier können Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung tätig werden, ohne auf die Änderung von bundesgesetzlichen Regelungen warten zu müssen“, heißt es in dem Papier.

Kein Verkauf um des Geldes willen

Scheller verteidigt die städtische Vergabepolitik: „Eine Vergabe von Grundstücken an Dritte erfolgte und erfolgt auch weiter nur, sofern diese für die eigene Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden und ein Investitionszweck eine Übertragung in das Eigentum beziehungsweise Erbbaurecht bedingt.“ Ein Verkauf zum reinen Generieren von Einnahmen für die Stadtkasse sei ausgeschlossen.

Erbbaurecht für viele nicht attraktiv

Die Vergabe von Erbbaurechten werde bei allen Ausschreibungen bereits seit Jahren in den allgemeinen Ausschreibungsbedingungen als mögliche Alternative zum Kauf benannt, aber durch die infrage kommenden Interessenten wenig genutzt. Begründet werde dies in der Regel damit, dass Zahlungsverpflichtungen an ein Kreditinstitut in der Regel bereits festgelegt und durch die Abzahlung „endlich" sind.

Bei einem Erbbauzins müsse man mit einer weit längeren Zahlungsdauer und mit steigenden Beträgen rechnen. Zweckbestimmungen würden als Einschränkung wahrgenommen und die am Ende des Erbbaurechtes zu zahlende Entschädigung als „Enteignung".

Banken raten zum Kauf

Auch würden Banken und Sparkassen ihre Kundschaft in der Regel im Hinblick auf das Grundstücks-Volleigentum beraten und böten hierfür auch bessere Finanzierungskonditionen. „Dies ist insbesondere durch eine schlechtere Verwertungsmöglichkeit im Falle einer Zwangsversteigerung begründet, weil Eigentum nur am Gebäude, aber nicht am Erbbaugrundstück besteht und ein Erbbaurecht naturgemäß weniger wert ist als das Volleigentum am Grundstück.“

Firmen reagieren sensibel

Bei Ansiedlungen in Gewerbe- und Industriegebieten gebe es von den Firmen keine Bereitschaft zu einem Erbbaupachtvertrag. Das liege an den ohnehin moderaten Grundstückspreisen von 10 bis 25 Euro je Quadratmeter. Dann wanderten die Ansiedlungswilligen eher anderswohin ab. Nicht zuletzt drohten Entschädigungsforderungen für die errichteten Aufbauten nach Vertragsende.

Von André Wirsing