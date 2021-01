Brandenburg/H

Sie liest sich wie ein längst erfüllter Wunschzettel der Stadtverordneten – die neue Beschlussvorlage der Verwaltung zum Entwickeln der Schulen in der Stadt: Grundschulklassen mit weniger als 28 Kindern, zeitgemäße Ausstattung, Erweitern der Schule am Krugpark und der Havelschule, Erhalt des Oberstufenzentrums „Alfred Flakowski“, eine neue Grundschule als Zelle für ein neues Schulzentrum sowie das bereits einzeln beschlossene Einrichten einer neuen und zweizügigen Oberschule.

Vermeiden von Abstimmungs-Schlappen

Oberbürgermeister Steffen Scheller. Quelle: JACQUELINE STEINER

Offensichtlich wollen Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) und die Chefin des Amtes für Schule und Sport Viola Cohhnen neuerlichen Schlappen bei der Beschlussfassung zuvorkommen, etliche dieser Punkte finden sich auch auf einem Änderungsantrag, der von den Fraktionen Die Linke, SPD, Bündnisgrüne, CDU, Freie Wähler und FDP unterzeichnet und eingebracht ist – einzig die AfD fehlt.

Mehr Kinder beim Schulessen

So verspricht die Verwaltung unter anderem das Ausschöpfen aller Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule, um die Einrichtungen auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen. Auch die Möglichkeiten zum Schulessen sollen verbessert werden: „Ziel ist es auch, dadurch die Teilnahmequote der Schülerinnen und Schüler an der Schülerspeisung zu erhöhen.“

Kooperation mit Bildungswerk

Zur Krugparkschule heißt es in der Vorlage: „Es sollen in Kooperation mit dem VHS Bildungswerk grundsätzlich in jedem Schuljahr zwei erste Klassen eingerichtet werden.“ Weil das Bildungswerk in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule Erweiterungspläne hegt, soll ein Mitnutzen der Räume durch die Grundschüler möglich werden. In der Schule selbst sind Raumerweiterungen nicht mehr möglich, spätestens 2024 würden die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr ausreichen.

Platz für die Havelschule

Blick in eines der Klassenzimmer der Havelschule. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Havelschule hat eine Kapazität von 80 Plätzen. Im vergangenen Schuljahr wurden hier aber 92 Mädchen und Jungen in elf Klassen betreut. „Sofern konkret absehbar ist, dass ein höherer Bedarf an Räumen für eine weitere Klasse besteht, ist einerseits der Ausbaus eines Teilbereiches des bisher nicht sanierten Dachgeschosses möglich. Alternativ wäre zu prüfen, ob an anderer Stelle des Schulstandortes eine bedarfsgerechte Erweiterung des Schulgebäudes möglich ist. Für eine solche Erweiterung wären dann auch entsprechende Finanzmittel rechtzeitig einzuplanen.“ Es bringe auch nichts, der Platznot mit einem Aufnahmestopp für behinderte Kinder aus dem Umland begegnen zu wollen. Das wäre ein Bumerang, schließlich besuchen auch Kinder aus der Stadt Einrichtungen in der ganzen Region.

Neue Grundschule nötig

In den zehn kommunalen Grundschulstandorten stehen derzeit 152 Klassenräume zur Verfügung. Zum Schuljahr 2024/25 wird der Bedarf auf 169 Klassenräume ansteigen. Dafür müssen Klassenkapazitäten und Schulgebäude erweitert werden. Das würde in der Praxis aber bedeuten, den Horten wieder die Räume wegzunehmen, die bislang für die Nachmittagsbetreuung genutzt wurden, weil sie als Klassenräume gebraucht werden.

Gemeinsames Schulzentrum

„Grundsätzlich ist es daher mittelfristig erforderlich, auch die Kapazitäten im Bereich der Grundschulen durch den Neubau eines Schulgebäudes für eine neue Grundschule zu erhöhen. Dazu soll im Zusammenhang mit der Errichtung eines Gebäudes für die neue Oberschule, die übergangsweise mit in der Caasmannstraße angesiedelt wird, ein gemeinsamer Standort von Grundschule und Oberschule als ein neues Schulzentrum entwickelt werden“, heißt es nun ziemlich überraschend in der Vorlage. Bislang hatte sich die Verwaltungsspitze immer gegen ein Schulzentrum gesträubt.

Aus vier Oberschulen werden nun bekanntlich fünf, die neue Einrichtung kommt übergangsweise im Flakowski-OSZ in der Caasmannstraße unter, das haben die Stadtverordneten am 25. November beschlossen.

Hohe Investitionen

Am Bertolt-Brecht-Gymnasium wird nun endlich investiert. Quelle: JACQUELINE STEINER

An zwei Schulen wird erheblich investiert aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes: Für 1,4 Millionen Euro gibt es einen Neubau mit Speiseraum, Aula und Schülerküche an der Konrad-Sprengel-Schule. Weitere 1,3 Millionen Euro kosten die Maßnahmen am Bertolt-Brecht-Gymnasium: Ebenfalls Neubau mit Speiseraum, Aula und Schülerküche, zusätzlich Sonnenschutz sowie Sanieren der Südfassade.

Mit der geänderten Verwaltungsvorlage wird sich zuerst der Jugendhilfeausschuss am Mittwoch befassen, am 24. Februar werden wohl die Stadtverordneten entscheiden.

Von André Wirsing