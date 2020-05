Warum Brandenburg erste Sahne und nicht zweite Reihe ist: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Freitag, 22. Mai 2020

Vor ein paar Wochen bekam ich mal eine nicht so wohlwollende Zuschrift wegen der Corona-Tagebücher. Eine Dame, die meine Artikel jeden Morgen in der MAZ las, schrieb mir sinngemäß, dass ich sehr schlecht über die Bewohner unserer Stadt schreiben würde. Sie hatte meine häufige Kritik am Verhalten mancher Menschen offenbar so verstanden, dass ich mit meiner Großstadt-Historie damit alle Menschen meine, die hier in Brandenburg an der Havel leben. Das ist allerdings überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seinem Corona-Tagebuch für die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Sowohl meine Frau als auch ich sind nach über einem Jahr, in dem wir in dieser wundervollen Stadt leben, von der überwiegenden Mehrzahl der Menschen völlig begeistert. Ich habe mir zum Glück niemals diese häufig vorkommende Hochnäsigkeit von Großstadtbewohnern angeeignet. Vielleicht, weil ich selbst aus einer mittelgroßen Stadt komme, die es nach landläufiger Meinung überhaupt nicht gibt ( Bielefeld).

Die Geschichten, die wir beiden hier im vergangenen Jahr erlebten, haben mich sogar dazu gebracht, mit dem Buch „Raus! – Über die Erfahrung, von Berlin in die zweite Reihe zu ziehen“ eine Art Abrechnung mit Berlin und Hamburg zu schreiben. Eigentlich schreibe ich Bücher übers Segeln oder Hunde. Aber dieses Buch war mir recht schnell eine Herzensangelegenheit.

Mir war nach einer Weile klar, dass eine geringere Einwohnerdichte gepaart mit einer atemberaubenden Natur drumherum in einer wundervollen Stadt irgendwie zu einer sehr lässigen Entspanntheit führt und zu einem viel besseren Miteinander. Das muss man als jemand, der 70 Prozent seines Lebens in Städten mit knapp zwei oder vier Millionen Einwohnern verbrachte, erst einmal lernen.

Das Thema „in die zweite Reihe ziehen“ wurde vor Corona in den Medien heiß diskutiert. Mir war das jedoch viel zu sehr auf Kosten/Nutzen ausgelegt und nicht auf das, worauf es im täglichen Leben wirklich ankommt: Auf die Mitmenschen.

Ich schickte der Dame also ein Buch und habe nichts mehr von ihr gehört. Ich nehme an, sie hat meine Einstellung dazu verstanden, jedenfalls hoffe ich das.

Viele Briefe von Lesern

Als ich das Buch im Januar 2020 veröffentlichte, regnete es auch gleich Mails, Telefonate und Briefe von Lesern. Es war ein warmer Sommerregen, denn es meldeten sich ausschließlich Menschen, die sich für die Zeilen im Buch bedankten und mit mir darüber reden wollten. Das war ein wirklich schönes Gefühl.

Dann kam diese Krise. Man sollte annehmen, dass der Kontakt zu Mitmenschen dadurch wesentlich abnahm, es ist aber genau das Gegenteil passiert. Denn mit der Krise begannen auch diese Tagebücher. Und das hat zwischenmenschliche Folgen, von denen ich niemals ahnte.

Selbstgehäkeltes für den kleinen Ivan. Quelle: Stephan Boden

Fast täglich melden sich Leser bei mir, rufen an oder schicken einfach nur Grüße. Vor allem seit der Geburt unseres Sohnes verschlägt es uns ständig die Sprache. Die menschliche Wärme, die uns hier entgegenschlägt, ist für zwei ehemalige Großstädter emotional überwältigend. Wir bekommen Postkarten mit Glückwünschen. In einer Karte lag sogar ein Geldschein, damit wir größere Windeln für das große Baby kaufen können.

Wir bekommen selbstgehäkelte Socken, liebevoll genähtes Spielzeug und letztens stand eine Bewohnerin aus der Nachbarschaft mit Ballons und einer Packung Windeln vor uns. Das, was wir als Zugezogene im vergangenen Jahr erlebten, setzt sich nun ständig fort und gewinnt an einer menschlichen Tiefe, die einem manchmal Pipi in die Augen treibt.

MAZ-Leser beschenken den kleinen Ivan. Quelle: Stephan Boden

Anja und ich sind schon vor der Krise froh gewesen, den Schritt hierher zu machen. In der Krise war diese Gewissheit noch viel stärker, wenn man Bilder aus Berlin oder ich manchmal aus Hamburg sah. Übrigens werden wir häufig von Berlinern, die auch raus wollen, gefragt, ob es denn hier wirklich so schön sei. Nein, es ist nicht schön: es ist toll!

Der Begriff „zweite Reihe” stammt im Übrigen nicht von mir. Ich habe ihn in der finalen Phase des Buches in den Medien aufgeschnappt. Für den Begriff „Umland“ ist Brandenburg an der Havel zu weit von Berlin entfernt.

Danke, Brandenburg !

„Zweite Reihe“ jedoch kann man auch falsch verstehen, eher despektierlich oder etwas abwertend. „Zweite Reihe“ sollte man eventuell anders nennen, wenn es um Brandenburg an der Havel geht: „Erste Sahne“ vielleicht. Das wäre passender. Mit und ohne Pandemie.

Was ich mit diesen etwas über 4.000 Zeichen eigentlich sagen wollte: Danke, Branne! Danke an die vielen, vielen lieben Menschen. In solch einer angespannten Zeit tut das alles so dermaßen gut. Wir gehen hier nie mehr weg und sind froh, dass der kleine Ivan als Geburtsort: „ Brandenburg an der Havel“ in seinen Dokumenten stehen hat.

Von Stephan Boden