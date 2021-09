Brandenburg/H

Das Unternehmen Fliedners, das zum Landesausschuss für Innere Mission Lafim gehört, baut seine Metallwerkstätten neu und erweitert sei Produktionsspektrum. Dazu erwirbt der Verein von der Kommune ein 12.831 Quadratmeter großes Grundstück im Gewerbegebiet Hohenstücken für 320.775 Euro. Das sind 25 Euro je Quadratmeter für ein komplett erschlossenes Gebiet.

Auf dem Areal hinter dem Beetzsee-Center zwischen Dekra-Prüfzentrum und Autoteile-Berg an der Friedrichshafener Straße entsteht die neue Fliedners-Ansiedlung. Quelle: André Wirsing

Stadt kann Fläche entbehren

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung muss dem Geschäft am Montag noch in nicht öffentlicher Sitzung zustimmen. Das Grundstück an der Friedrichshafener Straße liegt zwischen Dekra-Prüfzentrum, Beetzsee-Center und der Firma Autoteile Berg – derzeit ist es grün bewuchert. „Das Grundstück ist für die Stadt Brandenburg an der Havel entbehrlich“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Ursprünglich Standort für Depot

Zuletzt wollte die Kommune an diesem Standort das zentrale Museumsdepot errichten, ist dann von dem Vorhaben abgerückt und plant wohl dafür mit der Freifläche vor dem Industriemuseum an der August-Sonntag-Straße. Offiziell ist auch dies nicht kommuniziert, es hat sich aber herumgeschwiegen.

Werkstätten für Behinderte

„Der Käufer, ein altrechtlicher gemeinnütziger Verein, unterhält an mehreren Standorten im Land Brandenburg und auch in Brandenburg an der Havel Werkstätten für behinderte Menschen. Er ist darüber hinaus auf dem Gebiet der beruflichen Rehabilitation und Eingliederung tätig“, schreibt die Chefin des städtischen Immobilienbetriebs GLM Angelika Köhler in ihrer Begründung zur Verkaufsvorlage.

Ganz alter Verein

Altrechtlicher Verein bedeutet, dass der Verein zwar rechtsfähig ist (juristische Person), aber nicht im Vereinsregister auftaucht. Das ist der Tatsache geschuldet, dass der Lafim als einer von ganz wenigen deutschen Vereinen schon vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches bestand und noch besteht. Der Lafim nahm 1882 seine Arbeit auf, das BGB trat am 1. Januar 1900 in Kraft.

Bis zu 120 Arbeitsplätze

Fliedners will am neuen Standort eine Arbeitsplatzkapazität von maximal 120 Plätzen in mindestens drei verschiedenen Gewerken realisieren. Neben der schon bestehenden Metallverarbeitung und Industriemontage mit 90 Arbeitsplätzen sollen 16 weitere in einer neuen Wäscherei und 14 in einer ebenfalls neu einzurichtenden Autopflege entstehen. Gebaut werden zudem neue Sozial- und Küchenräume mit Lagermöglichkeiten.

Nico Vogel, LAFIM-Geschäftsbereichsleiter von Fliedners in der LAFIM-Gruppe. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir wollen Arbeitsbedingungen verbessern“

Nico Vogel, Geschäftsführer von Fliedners Lafim-Diakonie, bestätigt auf MAZ-Anfrage: „Die Lafim-Diakonie ist der Kaufinteressent. Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, im Sinne der Attraktivität und der Gestaltung eines lernförderlichen Umfeldes für die Werkstattbeschäftigten. Neue Wirtschaftskunden mit unterschiedlichen Arbeitsangeboten sollen gewonnen werden. Außerdem soll mit der Einbindung systemrelevanter Arbeitsangebote die durchgängige Beschäftigung auch in Pandemiezeiten gesichert werden. Weiterhin soll die bestehende Arbeitsplatzkapazität in mindestens vier verschiedenen Gewerken realisiert werden.“

Werkhalle genügt nicht mehr

Näher wolle er sich vor dem Abschluss des Kaufvertrages nicht äußern. Vor etwas mehr als neun Jahren hatte Fliedners bereits die ehemalige Produktionshalle von Metallbau Windeck in der Grünen Aue erworben. Weil der Stammsitz Schmerzke aus allen Nähten platzte, lagerte der Verein die Metallwerkstatt dorthin aus. Offensichtlich ist die Halle mit Blick auf das Platzangebot und die besonderen Bedingungen für behinderte Menschen nicht mehr zeitgemäß, so dass man sich nun für einen Neubau entschieden habe, ist zu hören.

Neu sind Wäscherei und Autopflege

Die Arbeitsfelder Wäscherei und Autopflege sind neu ins Profil aufgenommen worden, dafür hätte man ohnehin neue Flächen gebraucht. Auch werden immer mehr Menschen aufgenommen, die aus Förderschulen kommen beziehungsweise Integrationsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt nicht schaffen.

Von André Wirsing