Überraschender Baustopp am Silokanal: Nach zweieinhalb Jahren des Vorbereitens, Diskutierens und Beschließens wollte die Stadt das Vorhaben Grünzug Nord endlich starten. Unternehmer Thomas Hurt von H & K Gartendesign sollte am Montag mit dem Fällen von Bäumen loslegen, als ihn die Mail mit dem Baustopp erreichte. Insofern ist es Glück, dass die Witterung diese Arbeiten ohnehin gerade nicht zulässt, doch viel Zeit bleibt nicht.

Nist- und Brutzeit naht

Bis Ende Februar müssen die Bäume gefällt sein, dann wird es schwierig wegen der geschützten Nist- und Brutzeit der Vögel. Ausnahmegenehmigungen sind nur sehr schwer zu erlangen.

Millionen-Vorzeigeprojekt

Doch der Reihe nach: Etwa 2,5 Millionen Euro wird die Stadt in eine parkähnliche Landschaft mit 30.900 Quadratmetern Fläche stecken. Das meiste Geld kommt aus dem Stadtumbauprogramm von Bund und Land. Ein durchgehender Rad- und Gehweg von 1300 Metern Länge soll eine Verbindung auf der einen Seite über den Gallberg zum Görden, auf der anderen Seite über das Wohngebiet Nord und Marienberg zur Altstadt schaffen.

Vom Nordaufgang des Marienbergs über die Freiherr-von-Thüngen-Straße bis zur Prignitzstraße sind die ersten beiden Bauabschnitte des innerstädtischen Grünzugs bereits fertiggestellt, er soll die Lebens- und Aufenthaltsqualität im Stadtteil Nord verbessern.

Abschnitt am Kanal fehlt

Es fehlt noch der Abschnitt entlang des Silokanals. Geplant sind auch breite Zugänge aus dem Wohngebiet hin zu dem Uferweg, damit sich die Nordbewohner nicht immer um die bestehenden Garagen erst einen Weg bahnen müssen.

Diskussionen um Naturschutz

Am Ufer des Silokanals soll der Grünzug verlaufen. Quelle: Rüdiger Böhme

Es war lange und eifrig diskutiert und gestritten worden, nicht nur über die Möblierung sondern auch um das Befestigen des Weges. Auf zwei Bürgerforen und bei einem Stadtteilspaziergang ist das Vorhaben von der Stadtspitze ausführlich den Menschen vorgestellt worden. Hitzige Debatten gab es auch im Stadtentwicklungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung. In dem Gebiet am Silokanal sind eine Zauneidechsenpopulation sowie geschützte Möhren-Steinklee- sowie Landreitgras-Fluren nachgewiesen.

Asphalt als Weg-Belag

Am Ende stand der Kompromiss: Bestimmte Bereiche werden wild belassen, die Zauneidechsen umgesiedelt – sollten sie wiederkommen oder bleiben, haben sie dennoch genügend Rückzugsräume. Durchgesetzt hatte sich die Verwaltung mit dem Ansinnen, den Weg in Asphalt zu befestigen, die von den Bündnisgrünen favorisierten wassergebundenen Decken wurden im Rathaus abgelehnt: zu hoher Unterhaltungsaufwand.

Als Zugeständnis soll es nun gelber Asphalt sein, der heizt sich bei Sonneneinstrahlung nicht so sehr auf wie der schwarze und auch die kleinen Schuppenechsen können ihn passieren.

Widerspruch per Anwalt

Wegen der Umweltbelange ist das Verfahren auch nicht einfach. Am 24. Januar erteilte schließlich die Untere Naturschutzbehörde die so genannte Naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung und machte den Weg für die Arbeiten frei. Dagegen hat am Freitag allerdings die Grüne Liga Brandenburg e. V. mit Schreiben eines Rechtsanwalts Widerspruch eingelegt.

Nur formale Beanstandungen

Wie die MAZ erfuhr geht es in dem Widerspruch nicht um inhaltliche Fragen, sondern um rein formale Dinge. Das bestätigt auch Grüne-Liga-Landesgeschäftsführer Michael Ganschow: „Das Artenschutzgutachten ist uns nicht vorgelegt worden, wir sind aber zu beteiligen. In anderen Kommunen ist es schon lange üblich, dass wir als Dachorganisation der sechs Umweltverbände frühzeitig einbezogen werden, nicht aber in Brandenburg an der Havel.“

Erziehungsmaßnahme fürs Rathaus

Über Umwege und durch Zufall habe man dann erfahren, dass Bodo Rudolph vom Nabu-Kreisverband wohl Unterlagen erhalten und später der Grünen Liga überlassen habe. Das wollte Ganschow aber nicht als „Beteiligung“ gelten lassen: „Vernünftige Kommunikation ist eben alles. So ein bisschen soll unser Widerspruch auch eine Erziehungsmaßnahme für die kommunalen Behörden sein, damit sie künftig die Unterlagen auch an unser Landesbüro schicken.“

Die Verwaldung droht

Dabei müssten die geplanten Fäll- und Pflegemaßnahmen sogar im Interesse der Naturschützer sein: Der Uferstreifen droht nämlich bereits zu verwalden. Es gibt beispielsweise eine Vielzahl von Essigbäumen und Robinien, welche die Existenz der Zauneidechsen bedrohen.

Warten auf die Begründung

Im Rathaus will man nun abwarten, der Anwalt der Grünen Liga hat noch eine Begründung zum Widerspruch angekündigt, die müsste spätestens am 26. Februar im Rathaus sein, sagt Umweltamtsleiterin Kirstin Ohme. „Wir werden uns dann relativ schnell äußern, über den Anwalt bekommt die Grüne Liga auch noch das Artenschutzgutachten.“

Fällungen kommen später

Notfalls müsse man die Fällungen über eine Ausnahmegenehmigung realisieren, möglicherweise auch erst im Oktober. Der Zeitverzug sei insofern ärgerlich, weil 80 Prozent der Investitionen aus Fördermitteln kommen und dafür bei längerem Liegenbleiben Strafzinsen fällig werden.

