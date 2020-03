Warum Hohenstücken ein Rathaus bekommt

Brandenburg/H

Der Stadtteil Hohenstücken soll ein neues „Rathaus“ bekommen: Reaktiviert wird von der Stadtverwaltung das Bürohaus Upstallstraße 25. Bis Ende 2014 war das Haus Sitz der Stadtwerke Brandenburg sowie einiger kleiner Gewerbetreibender. Jetzt sollen hier Ämter und die Volkshochschule einziehen.

Bekannter Investor ist Eigentümer

Eigentümer des Objektes war der Kommunal- und Gewerbefonds Hagenkamp KG aus Beckum, seit kurzem ist es im Besitz der SD Invest Brandenburg GmbH mit dem gesellschafter Wilhelm Schomaker, der in der Stadt bereits den ZfA-Sttandort entwickelt hat und derzeit das Ensemble rund um das alte Flakowski-Kaufhaus saniert.

Problemlose Raumaufteilung

Das Gebäude an der Upstallstraße stand nun jahrelang fast leer, es eignet sich für vielfältige Nutzung: Erreichbar sind alle Räume von einem Foyer mit zentralem Aufzug. Es existieren am ganzen Haus Außenverschattung sowie umlaufende Brüstungskanäle für alle elektrischen und elektronischen Medien. Die Statik ruht auf den Fassaden und Treppenhäusern, so dass alle möglichen Bürozuschnitte mit Trockenbauwänden frei gewählt werden können. Die Raumaufteilung ist also problemlos.

Platznot in der Verwaltung

Ein großes Problem allerdings hat die Kommune – nämlich Platznot. Es wurden immer mehr Mitarbeiter in der Sozialverwaltung angestellt, das Objekt Wiener Straße 1 reicht dafür nicht mehr aus. Zudem platzt das Bürgerhaus Hohenstücken an der Walter-Ausländer-Straße aus allen Nähten, deshalb sollen die Stadtverwalter dort aus. Mit dem neuen Standort könnten auch akute Platzprobleme am Wredowplatz mit Theodor-Fontane-Grundschule, Wredowscher Zeichenschule und Volkshochschule. Nicht zuletzt könnte der „Splitterstandort“ Große Gartenstraße 42a aufgelöst und zur weiteren Vermarktung an die städtische Gesellschaft Wobra zurückgegeben werden.

Mehr Stellen im Sozialamt

Doch der Reihe nach: Allein im Fachbereich Jugend und Soziales soll es 12,4 Stellen mehr geben. Das sind etwa 15 Mitarbeiter, für die es keinen Platz in der Wiener Straße und auch nicht an den anderen Verwaltungsstandorten gibt. Hinzu kommen 13 Mitarbeiter aus der Großen Gartenstraße, die in den Fachgebieten kommunale Wohnhilfe (6), Förderung sozialer Einrichtungen (2), Adoptionsvermittlung (2), Jugendberufshilfe (1) sowie Streetwork (2) unterwegs sind.

Im Bürgerhaus ist es eng

Aus dem Bürgerhaus könnten sieben städtische Bedienstete ausziehen, die sich um Bildung und Teilhabe (4), Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (1) sowie Jugendgerichtshilfe (2) kümmern. Hingegen werden die Mitarbeiter und Einrichtungen von Frühförder- und Beratungszentrum sowie Stadtteilbibliothek im Bürgerhaus bleiben.

Fontaneschule braucht Räume

In die Theodor-Fontane-Schule gehen derzeit 401 Grundschüler in 16 Klassen. Schon bald werden 18 Klassen nötig sein, ab 2024/25 sogar 19. Weil das Schulhaus unter Denkmalschutz steht, ist an ein Erweitern nicht zu denken, heißt es in der von Rathaus-Stabschef Karl-Heinz Erler unterzeichneten Beschlussvorlage an die Stadtverordneten. „Darüber hinaus ist die Situation der Essenversorgung in Verbindung mit der Schaffung einer Schulaula zu lösen.“

Die Kommune habe mit der Stiftung Wredowsche Zeichenschule verhandelt und einen Kompromiss gefunden: Die Volkshochschule gibt ihre Räume auf, zwischen Zeichenschule und Grundschule wird es künftig einen Verbindungsbau geben, in dem weitere Schulräume unterkommen.

Belebung für Hohenstücken

Erler und sein Team haben sich an die Vorgabe gehalten, möglichst in den Stadtteilen Nord und Hohenstücken nach Gebäuden zu suchen, um auch die vom Stadtumbau betroffenen Wohngebiete zu stärken, indem man mehr „Leben im Kiez“ ansiedelt. In Nord war nichts frei. In Hohenstücken gab es zwei Objekte zur Auswahl: Das Ensemble Rosa-Luxemburg-Allee 2 (ehemals unter anderem Arbeitsamt) sowie die Upstallstraße 25. Der Besitzer des ersten Gebäudes wollte 8,50 Euro Miete je Quadratmeter für eine Laufzeit von 15 Jahren. Schomaker wollte hingegen nur 6,70 Euro. „Wir haben einen guten Preis gemacht“, bestätigt er die Vereinbarung, die am 25. März noch von den Stadtverordneten abgesegnet werden muss.

Stadt spart am Ende Kosten

Unterm Strich fährt die Stadt sogar günstiger mit einem Mietobjekt als mit mehreren Standorten. Am Ende spare sie sogar 7800 Euro jedes Jahr gegenüber den bislang gezahlten Beträgen ein, rechnet Erler vor.

