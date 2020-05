Warum Hunde Achim, Günther und Inge heißen: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Mittwoch, 27. Mai 2020

Heute morgen auf der ersten Hunderunde traf ich mal wieder Inge. Inge war die erste Begegnung überhaupt, die ich in Brandenburg an der Havel hatte, nachdem Günther vor vier Monaten zu uns kam. Inge ist auch oft sehr früh auf ihrer ersten Hunderunde unterwegs. Denn Inge ist ein Hund. Diese Hundenamen hier im Viertel sind häufig sehr lustig. Nebenan wohnt ein Dackel, der irgendwann mal vor mir stand. Sein Name: Achim.

Inge, Achim und Günther. Ich habe irgendwann mal über meine Hamburger Zeit nachgedacht, wie dort die Hunde heißen. Da sind die Namen ganz anders gewählt – weniger bodenständig. In Hamburg gibt man Hunden gern Namen, die cool sein müssen und nach New Yorker Stadtteilen klingen oder nach berühmten Schauspielern.

Wie Hunde in Berlin heißen, habe ich vergessen. Vielleicht haben Berliner Hunde aber auch einfach keine Namen, weil man sich da mit anderen Dingen beschäftigen muss. Ich komme auf diesen Vergleich auch, weil ich gestern eine sehr lustige Email einer MAZ-Leserin (Grüße!) bekam, die diese Tagebücher offenbar sehr gern liest. Ich zitiere: „(...) nicht schlecht für einen Großstädter und eine Teilzeitbulette, die Sie waren. Bulette ist ein ’Schimpfwort’ für überambitionierte Berliner (vorzugsweise West), die uns Märkern die Welt erklären wollen (...)“.

Daraufhin habe ich darüber nachgedacht, wie diese Corona-Krise eigentlich im Vergleich zu meinen früheren Wohnorten, Hamburg und Berlin ist und war, wie der Unterschied zu Brandenburg aussieht. Ich habe zu vielen Berlinern und Hamburgern Kontakt und während des Lockdowns, der ja nie einer war, hat man viel telefoniert und seine Erfahrungen ausgetauscht. Nach jedem Telefonat war ich noch mehr froh, hier zu leben. Und das nicht nur wegen der Fallzahlen, die hier wesentlich geringer sind als in beiden Großstädten.

Hamburg war recht früh sehr stark vom Virus befallen. Der Grund dafür sind die komischen Osterferien, die es dort nicht gibt. Stattdessen hat man in Hamburg im Februar Ferien, damit die Hamburger in den ausgedehnten Skiurlaub fahren können. Hamburg ist eine reiche Stadt und viele, nein, sehr viele Leute haben viel Geld, welches sie gern in die bekannten und teuren Skigebiete wie Ischgl tragen.

Viele, die nicht so viel Geld haben, tun oft so, als hätten sie welches und fahren dann in die weniger bekannten Skigebiete. Von dort wurden dann sehr früh zahlreiche Coronatierchen in die Hansestadt geschleppt. Da man zu dem frühen Zeitpunkt noch weniger über das Virus wusste, als man heute weiß (auch wenig), kam dort eine Art Panik auf.

Als man hier in der Stadt noch locker flockig unterwegs war, schlossen sich die ersten Hamburger bereits selbst ein. Während des Lockdowns war es erst recht schwierig in Hamburg. Während wir Brandenburger raus in die Natur konnten, blieb den Hanseaten nichts anderes als Elbstrand und Alster. Ins Umland durfte man nicht, denn das Umland ist Schleswig-Holstein (oder Niedersachsen, wo keiner hin will) und dort war es verboten, hinzufahren.

Man durfte also nicht einmal von Alsterdorf ins nahe Norderstedt (nicht schlimm, nach Norderstedt will eh kaum einer). Und so war es an der Alster stets brechend voll und Abstände wurden nicht eingehalten. Es ist an Wochenenden dort sowieso schon immer ein einziges Schaulaufen, wo man gern seine teuren (oder teuer aussehenden) Schuhe zeigt. Während des Lockdowns war es noch viel schlimmer.

Auch war die Menge an Sylt-Aufklebern im Stadtverkehr wesentlich höher, weil die reichen Hamburger nicht zu ihren teuren Häusern auf der Insel durften. Hamburg war im März und April echt kein Spaß. Die meisten Leute blieben einfach zu Hause hocken. Zum Glück hat Hamburg im Gegensatz zu Berlin einen sehr beherzt agierenden Bürgermeister. Das hat teilweise geholfen.

Lange Fahrtzeiten in Berlin

Und Berlin? Na, ja – Berlin ist halt Berlin. Auf dem Tempelhofer Feld, im Mauerpark und im Park am Gleisdreieck war es voll wie immer. Menschen, die mal raus wollten, mussten nach Brandenburg fahren. Und das dauert. Während man hier mit dem Klapprad in fünf Minuten mitten im Paradies ankommt, fährt man in Berlin eine Stunde, steht am langweiligen Plötzensee und stellt fest, dass Tausende andere Bewohner auch diese Idee hatten.

Ansonsten wurden Coronapartys gefeiert und – typisch Berlin – wusste man nie so genau, was eigentlich erlaubt und verboten ist. Dort wird ja gern lange rumgeeiert.

In großen Städten bekommt man leichter einen Lagerkoller

In beiden Städten leben viel mehr Menschen. Daher gab es auch wesentlich mehr Hamsterkäufer oder gibt es jetzt Anhänger der Bill-Gates-will-uns-alle-auffressen-Fraktion.

Wir Brandenburger haben und hatten es echt gut. Anja und ich wurden bereits ein paar Mal von Berlinern angesprochen, die sich nun überlegt haben, auch hierher zu ziehen. Die haben uns hier teilweise echt neidvoll verfolgt, wenn wir Bilder vom See schickten oder aus der Natur. Dass man in Hamburg und in Berlin einen Lagerkoller bekommen konnte, verstehe ich gut. Hier jedoch nicht.

Von Stephan Boden