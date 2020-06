Brandenburg/H

Die Stadt ist mittlerweile ein begehrter Immobilienmarkt – bester Beleg ist der jüngste Grundstücksmarktbericht 2019, der in der kommenden Woche veröffentlicht werden soll.

16 Millionen Euro mehr Umsatz

Demnach sind bei fast gleichbleibender Zahl der geschlossenen Kaufverträge gegenüber 2018 im vergangenen Jahr mit 145,3 genau 16 Millionen Euro mehr erzielt worden, die verkaufte Fläche stieg um 27,7 Hektar auf 215,7 Hektar.

Am meisten gestiegen ist der Umsatz bei den unbebauten Bauflächen – hier stieg der Umsatz um 15,8 auf 23,5 Millionen Euro, das ist ein Zuwachs von fast 205 Prozent. Im Vorjahr wurden 112 Baugenehmigungen erteilt, darunter 88 für Ein- und Zweifamilienhäuser. 2018 waren es noch 97 (93) Baugenehmigungen.

Jeder zweite Käufer aus der Stadt

Erstmals hat der Gutachterausschuss, der den Grundstücksmarkt erstellt, auch die Käuferstruktur erfasst und abgebildet. Demnach kommt beinahe jeder zweite Käufer direkt aus der Stadt, 16, 2 Prozent der Erwerber kommen aus dem Land Brandenburg und 15,2 Prozent aus Berlin. Jeder fünfte Käufer stammt aus einem anderen Bundesland.

Neustadt am begehrtesten

Am begehrtesten ist immer noch die Neustadt, wo gut 51 Millionen Euro umgesetzt worden sind, in der Altstadt waren es 39,4 Millionen. Bei den Ortsteilen führt Schmerzke mit einem Umsatz von gut sechs Millionen Euro die Rangliste an – kein Wunder bei zwei stark wachsenden Wohngebieten. Dennoch bleibt es beim Übergewicht der städtischen gegenüber den dörflichen Lagen von 130 : 15,3 Millionen Euro Umsatz.

Mehr Flächen in Dorf-Lagen

Allerdings gilt das nicht für die Flächen: Hier überwiegen die verkauften Areal in den dörflichen Lagen (dazu zählen Klein Kreutz, Saaringen, Göttin, Schmerzke, Mahlenzien, Gollwitz und Wust) mit 111,1 Hektar gegenüber 104,6 Hektar in den städtischen Lagen.

Kommentar Die Zeiten sind vorbei, in denen Investoren und Projektentwickler auf ein Grundstück oder ein leer stehende Haus zeigen konnten und sagt, hier baue ich jetzt etwas. Auch sind die Zeiten Vergangenheit, in denen von der Stadt ausgewiesene Baugebiete wie in der Brielower Aue jahrelang halb leer da standen, bis sich wieder etwas bewegte. Nun ist der Run auf Bauland so groß, dass die Kommune reagieren musste: Erst hat sie ein Baulückenkataster mit potentiellen Flächen erstellt, jetzt will sie sogar neue Baugebiete ausweisen. Zudem wird durch den Abriss von Plattenbauten auch wieder Platz frei, erfolgreiche Vorbilder für eine „Nachverdichtung“ mit Eigenheimgebieten gibt es bereits an Brahms- und Sophienstraße. Die Entwicklung kommt von außen und von innen: Klar sind Städte wie Berlin, Potsdam oder auch Werder ( Havel) kaum noch bezahlbar, potentielle Zuzügler erkennen, dass die Havelstadt Brandenburg auch keine Zugstunde von ihren Arbeitsorten entfernt liegt. Andererseits ist auch das Interesse von Einheimischen am eigenen Heim groß, nicht umsonst sind die Hälfte der Käufer aus der Stadt. Das kann für dieselbe nur gut sein, schließlich verschwinden Baulücken, Leerstand und die „dicken Brocken“ an die sich jahrelang keiner rangetraut hat.

Bei den 126 verkauften unbebauten Grundstücken sind 81 für den Eigenheimbau bestimmt, 17 für Mehrfamilienhäuser, 20 für Gewerbe und acht für Erholungszwecke.

279 Gebäude verkauft

Von den 279 verkauften bebauten Grundstücken handelt es sich um 144 Einzel-, Doppel- beziehungsweise Reihenhäuser sowie 38 Mehrfamilienhäuser. Veräußert wurden zudem 25 Wohn- und Geschäftshäuser, 26 Gewerbebauten sowie 46 Erholungsgrundstücke mit Laube.

Beste kreisfreie Stadt

Jan Penkawa, Presssprecher der Stadtverwaltung. Quelle: Ruediger Boehme

Wie attraktiv die Havelstadt geworden ist, zeigt auch eine Gegenüberstellung zu vergleichbaren kreisfreien Städten wie Cottbus und Frankfurt (Oder): Hier ist Brandenburg an der Havel mittlerweile in allen drei Kategorien Kauffälle, Geldumsatz sowie Flächenumsatz auf den ersten Platz gesprungen. „Das ist ein überzeugender Beleg für die Dynamik in unserer Stadt“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa. „Wir haben zwar eine rasante Steigerung beim Geldumsatz, dennoch kann man nicht von Preisexplosionen wie in Potsdam oder Berlin sprechen.“

Gefragtes Bauland

Mit Schildern werben Immobilienmakler heute nur noch selten. Quelle: Rüdiger Böhme

Dennoch ist Bauland gefragt wie nie, das spiegelt sich auch in den so genannten Bodenrichtwerten wider, die gebildet werden aus dem Durchschnitt der realisierten Verkaufspreise: In städtischen Lagen stiegen sie gegenüber 2018 um neun bis 30 Prozent, in dörflichen Lagen auf bis zu 20 Prozent und sogar in kleinen Wohnlagen im Außenbereich um bis zu 20 Prozent.

Setzt man bei der Bodenpreisentwicklung für das Verhältnis von Fläche und Preis einen Index von „100“ für das Jahr 2000 an, so steht dieser bei bebauten städtischen Lagen nunmehr bei 137,8, bei den dörflichen Lagen gar bei 158,5.

Teuerstes Eigenheim: 710.000 Euro

Auch wenn der Mittelwert beim Kaufpreis für ein Einfamilienhaus wie 2018 auch im Vorjahr um 215.000 Euro lag, so gibt es doch deutliche „Ausreißer“: Kostete das teuerste Eigenheim 2018 noch 520.730 Euro, so lag der Spitzenwert im Vorjahr bei 710.000 Euro. Das preiswerteste ging für 15.000 Euro über den Tisch, im Jahr zuvor waren es wenigstens noch 20.000 Euro. Auch die durchschnittliche Wohnfläche im Einfamilienhaus stieg von 129 auf 142 Quadratmeter.

16,8 Millionen für Einfamilienhäuser

Die Grundstücke waren zwischen 390 und 4003 Quadratmeter groß. Insgesamt wurden im Vorjahr 83 (2018: 57 Einfamilienhäuser) veräußert, dabei wurden 16,8 Millionen Euro (2018: 10,4 Millionen) erzielt.

Von André Wirsing