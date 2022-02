Brandenburg/H

Lange haben sich Gesundheitsverwaltung sowie ihre Helfer von Bundeswehr und Hilfsorganisationen dagegen gestemmt, doch nun ist es eingetreten, was in anderen Städten und Landkreisen längst gängige Praxis ist: Die Stadt Brandenburg an der Havel kommt bei dem tagesaktuellen Versenden von Quarantäne-Bescheiden bei Corona-Infektionen nicht mehr hinterher.

Rückstau im Gesundheitsamt

„Wir haben jetzt seit Wochen in der Stadt eine Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 1000, jeden Tag kommen zwischen 100 und 200 Neufälle herein. Lange haben wir es beherrscht, aber nun bildet sich ein kleiner Rückstau“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa. Noch sei es nicht so schlimm wie im Landkreis Barnim, wo Verzögerungen von bis zu fünf Tagen entstehen, doch ein, zwei Tage seien es mittlerweile auch in der Havelstadt. Tatsächlich bewegten sich die Meldezahlen in den vergangenen Tagen im Spektrum zwischen 115 und 201 neuen Fällen am Tag.

Soldaten der Bundeswehrtruppe unterstützen derzeit das Gesundheitsamt der Stadt, trotzdem kommen sie nicht mehr aktuell hinterher mit den Bescheiden. Quelle: Rüdiger Böhme

Brief kommt auf jeden Fall an

„Wir können die betroffenen Menschen nur um Verständnis bitten und ihnen gleichzeitig versichern, dass ihnen keine Nachteile entstehen“, sagt Penkawa. Jeder Betroffene bekomme seinen Bescheid, den er beim Arbeitgeber vorlegen muss. Der Brief habe allerdings keine Bedeutung für den Antritt der Quarantäne, der ist ein Muss sofort bei bekanntwerden des positiven Tests.

Mehr Infos auf der Webseite

Auf der Webseite der Stadt www.stadt-brandenburg.de gebe es gleich auf der Startseite einen Komplex zur gesamten Corona-Problematik. Dort ist unter anderem die derzeit geltende Allgemeinverfügung nachzulesen. „Wir haben aktuell einen neuen Bereich im Thema eingerichtet. Der heißt ,Corona positiv - Was gilt für mich?’. Dort sind die wichtigsten Fragen und Antworten hinterlegt, so dass sich infizierte Brandenburger problemlos informieren können, wenn sie infiziert sind.

Verstärkung fürs Bürgertelefon

Zudem hat die Verwaltung nun auch das Bürgertelefon 03381 / 58 10 78 wieder personell verstärkt, dass an Wochentagen von 7 bis 19 Uhr durchgehend besetzt ist. Nachdem es zwischenzeitlich etwas in der Besetzung heruntergefahren war, ist es nun wieder mit zehn Mitarbeitern und Helfern voll arbeitsfähig, sagt Penkawa.

Von André Wirsing