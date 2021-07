Brandenburg/H

Es wird das Geheimnis eines der größten deutschen Familienunternehmer bleiben, warum es ihm der Unternehmensstandort

Norbert Rethmann. Quelle: Archiv/Christel Köster

Brandenburg an der Havel so angetan hat, dass er immer wieder – mehr oder weniger inkognito – hierher kommt. Norbert Rethmann war bereits mehrere Male im Recyclingpark und hat auch in der zweijährigen Entwicklungszeit den dortigen Remine-Standort dreimal besucht. Dabei hat der Recycling-Unternehmer mehr als 600 Standorte weltweit und sein riesiges Gut Wamckow in Mecklenburg-Vorpommern, wo es sich der 81-Jährige – der immer noch selbst Auto fährt – gut gehen lassen kann.

Katrin Tietz ist als Behindertenbeauftragte der Stadt und auch sonst gut vernetzt in Brandenburg an der Havel. Sie hilft, wenn Not am Mann ist. Der Mann in Not ist ein älterer Herr, der leider dement ist und normalerweise im

Katrin Tietz. Quelle: Archiv/Jast

Alloheim in der Brandenburger Altstadt lebt. Doch mit seinem Rollator macht er sich manchmal selbstständig, geht los und niemand weiß, wo er ist. So ist es am Mittwoch wieder gewesen. Den Hilferuf der Angehörigen hat Katrin Tietz gleich über ihre Kanäle verbreitet und hofft nun, dass der als sehr liebenswert bekannte Mann schnell wieder gefunden wird und in Sicherheit kommt.

Von aw, jl