Warum alle nun Fernwärme aus Premnitz wollen

Markus Holzheier hat ein berechtigtes Interesse an der neuen Fernwärmeleitung von Premnitz nach Brandenburg an der Havel. Der Landwirt betreibt Pflanzenbau und züchtet Rinder in Döberitz und in Pritzerbe – ein Teil der Leitung wird über die von ihm bewirtschafteten Flächen führen.

Archäologen sind schon unterwegs

„Ich hatte schon ein Dutzend Gespräche, auch die Archäologen haben bereits erste Untersuchungen an der Trasse vorgenommen. Nur konkret verhandelt wurde noch nicht“, erzählt er. „Früher lag an den Strecken der Fernwärmeleitungen kein Schnee mehr, zweifelt der Landwirt und hat etwas Sorge um seine Flächen und das biologische Gleichgewicht.

Mindestens 1,20 Meter unterm Acker

Doch die versammelten Spezialisten von Stadtwerken Brandenburg, von der EEW Energy from Waste Premnitz sowie vom beauftragten Planungsbüro GEF Ingenieure. „Unter landwirtschaftlichen Flächen werden die Leitungen in der Regel mindestens 1,20 Meter tief verlegt“, sagt Thomas Laschinski, Fernwärme-Spezialist der Stadtwerke.

Kaum Wärmeverlust unterwegs

Und Geschäftsführer Gunter Haase ergänzt: „Der Temperaturverlust auf der ganzen Strecke über einen Zeitraum von sechs bis acht Stunden liegt bei ganzen zwei Grad. Die 300-Millimeter-Stahlrohre haben eine Isolierung aus Polyurethan-Schaum und einen Mantel aus Polyethylen hoher Dichte, so dass wir auf einen Gesammtdurchmesser von 355,6 Millimetern kommen. Das kann man sich wie eine übergroße Thermoskanne vorstellen.“

Alle Anrainer eingeladen

„Wir haben alle potentiell betroffenen Anrainer angeschrieben, nicht nur die Flächeneigentümer, sondern auch mögliche Pächter, welche die Flächen nutzen“, sagt Tino Banning von GEF-Ingenieure. Das Büro hat die Trasse festgelegt und ist auch dafür zuständig, etwaige Konflikte mit anderen Versorgern für Ferngas beziehungsweise Hochspannungsenergie zu vermeiden.

Stadtwerke-Geschäftsführer Gunter Haase (links) im Gespräch mit Flächenbesitzer Horst Kähne aus Pritzerbe. Quelle: André Wirsing

Horst Kähne und Eberhard Freidank haben sich auf den Weg von Pritzerbe nach Premnitz gemacht. „Ich möchte wissen, ob meine Flächen oder die meiner Kinder auch betroffen sind“, erzählt Kähne (86). Doch er muss sich wohl keine großen Sorgen machen, allenfalls hat er die Leitung in der Nachbarschaft.

Zwischen Gapel und Hohenferchesar verläuft die Fernwärmetrasse parallel zur 110-Kilovolt-Leitung der Edis. „Da gibt es sehr viele ,Handtuch-Grundstücke’, das treibt die Zahl der betroffenen Flächeneigner hoch“, sagt Laschinski.

Knapp 200 Flächen-Eigentümer

Insgesamt sind es knapp 200 Grundstückseigentümer auf der etwas mehr als 20 Kilometer langen Strecke. Doch, wie gesagt, verläuft der übergroße Teil der Trasse unterirdisch. Nur bei Gapel gibt es im Boden durch die frühere Militärnutzung der Russen eine solch hohe Bodenkontamination, dass das Gift sämtliche Leitungen angreifen würde. Deshalb wird es in einem kleinen Abschnitt über wenige Hundert Meter oberirdisch entlanggehen, die Leitung liegt hier auf Stützen.

Kaum Streitpotential

Umstritten scheint das Vorhaben insgesamt kaum zu sein, darauf deutet die Resonanz der Besucher. Einer hatte noch einen hoffnungslos veralteten Trassen-Verlaufsplan im Kopf, der zwischenzeitlich aber längst von der Deutschen Bahn AG abgelehnt worden ist. Haase bietet ihm spontan neue Gespräche in seinem Büro zu den konkreten Flächen an.

Gemeinsames Projekt Klimaschutz

„Unsere Menschen sind offen und interessiert, es gibt kaum Widerstände gegen das Vorhaben“, sagt der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD). „Ich habe unsere Stadtverordneten mehrfach informiert, es gibt Konsens darüber, dass wir über den Tellerrand schauen müssen. Schließlich sind wir mit Rathenow und Brandenburg an der Havel eine gemeinsame Wirtschaftsregion Westbrandenburg. Hier gibt es ein Projekt, das mehrere Gemeinden in Sachen Klimaschutz zusammenbringt.“

Das bestätigt auch der Stadtverordnete Harald Schönfeld ( Die Linke). „Ich wollte mich darüber informieren, wie sich das Verhältnis zwischen den 70.000 Tonnen Einsparung von Kohlendioxid und dem Eröffnen der zweiten Verbrennungslinie bei EEW gestaltet. Die Antworten haben mich überzeugt.“

Wärme statt Strom zu verschicken

Für das Versorgen der Stadt Brandenburg mit Fernwärme werde keine Tonne Abfall mehr verbrannt als bisher, sagt EEW-Geschäftsführer Klaus Piefke. „Wir erzeugen beim Verbrennen Wärme, stellen diese im Industriepark verschiedenen Unternehmen als Prozesswärme zur Verfügung und arbeiten lange schon mit den Stadtwerken Premnitz zusammen. Aus der Überschuss-Wärme haben wir bislang Strom produziert, jetzt verschicken wir die Wärme.“

Millionenschwere Förderung

Das Projekt wird als „Leuchtturm“ umfangreich gefördert: Zehn Millionen Euro kommen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, zehn Millionen vom Bundesamt für Wirtschaft BAFA. Die geschätzten Baukosten liegen bei insgesamt 35 Millionen Euro.

Informationsveranstaltung zur Fernwärmetrasse am 21. Januar, 15 bis 18 Uhr, im Restaurant „ Werft“ Hauptstraße. Während dieser Zeit gibt es keine Vorträge, aber umfangreiche Informationen sowie Experten für Gespräche.

Von André Wirsing