Warum angehende Pfleger in die Kliniken müssen

Brandenburg/H

In der Krise müssen auch die Auszubildenden an der Medizinischen Schule mit ran. „Auf Anweisung der Aufsichtsbehörde ist seit dem 18. März auch unsere Einrichtung geschlossen. Wir haben die Auszubildenden deshalb vorerst zu ihren Trägern geschickt, wo sie mitarbeiten sollen“, sagt Schulleiterin Bianca Düring.

Besondere Arbeitsbestimmungen

Das betreffe etwa 180 angehende Kranken- und Kinderkrankenpfleger sowie 85 kommende Altenpfleger, die nun vor allem am Städtischen Klinikum und in der Asklepios-Klinik sowie beim Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg SPZ beziehungsweise bei der Jedermann-Gruppe Dienst tun. „Es erfordert natürlich Geschick, die jungen Menschen effektiv einzusetzen. Einige von ihnen sind ja noch nicht volljährig, da gelten besondere Vorschriften nach dem Jugend-Arbeitsschutzgesetz.“

Physiotherapeuten im Service

Die 60 künftigen Physiotherapeuten hatten bislang Unterricht im Home-Schooling, ab Montag tun sie Dienst im Klinikum, werden im Wirtschaftsdienst und im Service eingesetzt, sagt die Schulleiterin. „Das sind abzüglich der Ostertage erst einmal acht Arbeitstage, bevor wir sehen, wie es ab dem 20. April weitergeht.“

Vertrag ist Vertrag

Es sei bei den Auszubildenden nicht ausdrücklich nach Freiwilligkeit gefragt worden, es sei gemeinsam mit der Klinikumsgeschäftsführung und mit den Kooperationspartnern festgelegt worden, dass in der „schulfreien“ Zeit die Auszubildenden in ihren Betrieben aushelfen und nicht freigestellt werden. „Sie haben ja alle gültige Ausbildungsverträge, jetzt lernen sie in der Praxis“, so Bianca Düring.

Extra Schulungen angesetzt

Die jungen Menschen bekommen extra Hygieneschulungen und Unterweisungen, um sie bestmöglich zu schützen. „Auch unabhängig vom aktuellen Virus haben sie in ihrer praktischen Ausbildung auch immer mit infektiösen Patienten zu tun, deshalb wissen sie schon worauf es ankommt“, sagt die Schulleiterin. „Es ist für uns alle eine neue Situation. Ich kann nur hoffen, dass alle da sicher durchkommen. Wir haben versucht, unsere Auszubildenden für das höhere Risiko zu sensibilisieren, damit sie ihr Verhalten danach ausrichten.

Von André Wirsing