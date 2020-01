Warum auch weiter samstags bestattet wird

Brandenburg/H

Eine neue Friedhofssatzung haben die Stadtverordneten am Mittwochabend beschlossen. Ursprünglich war dies notwendig geworden, weil bereits im vergangenen Oktober festgelegt worden war, auf dem Friedhof Wilhelmsdorf auf einer geeigneten Fläche eine Urnengemeinschaftsanlage zu errichten und diese Bestattungsform auch dort möglich zu machen.

Plötzlich war der Samstag weg

Doch versuchte die Verwaltung, den Stadtverordneten eine viel drastischere Veränderung unterzuschieben: „Die Bestattungen erfolgen von Montag bis Freitag bis 13.30 Uhr.“ Das hätte bedeutet, dass an Sonnabenden keine Bestattungen mehr auf den zehn Friedhöfen in städtischer Trägerschaft möglich gewesen wären.

Hoher Personalaufwand

Zur Begründung hieß es lediglich: „Aufgrund der Anzahl der zu bewirtschaftenden Friedhöfe im gesamten Stadtgebiet, verbunden mit dem damit einhergehenden logistischen Aufwand sowie den verfügbaren Personalressourcen ist die Änderung erforderlich.“

Doch dabei wollte eine große Mehrheit nicht mitspielen. CDU und Freie Wähler stellten einen gemeinsamen Änderungsantrag, die SPD-Fraktion einen eigenen. Nach kurzer Diskussion zog die SPD ihr Papier zurück und stimmte mit den anderen mit.

Änderungswünsche sind gestrichen

Danach wurde die Änderung gestrichen und die alte Regelung bestätigt: Somit sind auch an festgelegten Samstagen Bestattungen bis 12 Uhr möglich. CDU-Fraktionschef Jean Schaffer hatte argumentiert: „Die vorgeschlagene Neuregelung ist mit der Lebenswirklichkeit in einer Trauersituation gerade für Hinterbliebene und Verwandte eines Verstorbenen nicht vereinbar.“ Verwandte, Bekannte und Freunde reisen häufig von auswärts zu Bestattungen an, deshalb müsse man die Zeremonie auch an Sonnabenden ermöglichen.

Die Verwaltung könne Aufwand und Personaleinsatz entsprechend steuern, weil nun als späteste Zeit für den Akt 12 Uhr festgelegt wurde. Das wurde ohne Gegenstimmen beschlossen.

Von André Wirsing