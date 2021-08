Brandenburg/H

95 Wohnungen auf einen Schlag hat der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes zu Monatsbeginn übernommen. Das Quartier für Betreutes Wohnen mit vier Häusern hatte zuvor die Jedermann-Gruppe betrieben.

Fachbereichsleiterin Diana Pöhler arbeitet für das Betreute Wohnen in der Magdeburger Straße 18. Quelle: Heike Schulze

Viele helfende Hände

„Wir haben in den ersten Tagen die Cafeteria ,Pusteblume’ komplett neu eingerichtet, die Flure generalüberholt, die Parkanlage möbliert sowie Räume neu gestaltet“, sagt Hausleiterin Diana Pöhler. Der halbe Kreisverband habe mitgearbeitet, Hausmeister, Fahrdienst-Mitarbeiter, jede gerade entbehrliche Kraft habe geholfen. Selbst die Gärtnerin des Hauseigentümers Trend-Haus habe sich eingebracht.

Übergabe mit Hindernissen

Ganz reibungslos scheint der Betreiberwechsel nicht vollzogen worden sein, DRK-Vorstand Andreas Griebel hatte sich schon vorab leicht befremdet darüber gezeigt, dass die Jedermann-Leute auf einer Übergabe genau um Mitternacht bestanden hatten. Bewohner Heinz Remus erzählt, dass in den vergangenen Monaten kaum noch Betreuung durch den alten Betreiber stattgefunden habe. Auch habe die Jedermann-Gruppe wohl Bewohner in ihre eigene neue Einrichtung in der Bauhofstraße gelotst.

Die Wohnanlage für Senioren in der Magdeburger Straße 18 ging zum 1. August an das DRK über. Quelle: Heike Schulze

Demnächst eigene Wäscherei

Jetzt ist das aber Geschichte, derzeit sind 60 Wohnungen belegt, 63 Menschen leben in den Ein-, Zwei- Und Dreiraumwohnungen. Das Team um Diana Pöhler und ihre Kollegin Kristine Liß bemüht sich um die Menschen, die schon da sind und um die, welche erst noch kommen. Neben Friseursalon und Fußpflege gibt es Physiotherapie und demnächst auch eine eigene Wäscherei. Der DRK-Fahrdienst wird Einkaufsfahrten für die Bewohner anbieten.

Bewegungsräume werden umgestaltet

Große Räume, die bislang nur unzureichend genutzt wurden, dienen künftig als Bewegungs- und Sporträume. Aber erst wenn sie optisch ansprechend gestaltet wurden, inmitten von dunkelgrauen Wänden hält sich niemand gern längere Zeit auf.

Tauschbörse für Sammeltassen

Ab Oktober wird das Team verstärkt durch zwei junge Menschen, die Bundesfreiwilligendienst leisten. Sie werden dann Spielenachmittage und Kreativkurse veranstalten, die Bewohner zu Bewegung und Sport ermuntern und sogar Sammeltassen-Tauschbörsen organisieren.

Fachbereichsleiterin Kristine Liß arbeitet trotz Elternzeit stundenweise für das Betreute Wohnen in der Magdeburger Straße 18. Quelle: Heike Schulze

Nachtpflege für zehn Menschen

„Es wird künftig auch eine Nachtpflege geben“, erzählt Kristine Liß, die bereist auch schon die Tagespflege in Klein Kreutz mit aufgebaut hat. „Hier können die Menschen schlafen und sich auch frei bewegen. Wir betreuen auch nicht nur demente Menschen, sondern auch Leute, die Medikamente brauchen, speziell gelagert werden müssen oder, wenn der Partner im Krankenhaus ist.“ Zwei Betreuungskräfte kümmern sich von 19 bis 7 Uhr um bis zu zehn Menschen. Dass diese vom Fahrdienst gebracht und abgeholt werden, ist selbstverständlich.

Die Wohnanlage für Senioren in der Magdeburger Straße 18 ging zum 1. August an das DRK über. Quelle: Heike Schulze

Demente Menschen haben oft eine hohe Mobilität und einen großen Bewegungsdrang. Es gibt aber keine verschlossenen Türen im Haus. Transponder am Handgelenk geben Signal bei den Betreuern, wenn ein Gast rausgeht. Sie kümmern sich um die sichere Rückkehr.

Menschen mit allen Pflegegraden

Im Betreuten Wohnen sind verschiedene Menschen untergebracht, erläutert Diana Pöhler. „Zu uns kann jeder kommen, der ein Sicherheitsgefühl braucht. Alle Wohnungen haben einen Hausnotruf. Wir sind keine vollstationäre Einrichtung, haben auch Bewohner mit Pflegegrad 4 und 5. Dann kommen eben fünf Mal am Tag unsere ambulanten Pflegekräfte. Sie beginnen auch von hier immer ihren Tag, haben nun praktisch eine Basis.“

Nicole Grabow ist Pressesprecherin des DRK. Quelle: Heike Schulze

Passend zum Angebotskatalog

Zur Motivation des DRK-Kreisverbandes, nun auch noch eine Betreute Wohnanlage zu betreiben, sagt Sprecherin Nicole Grabow: „Das passt in unseren Dienstleistungskatalog, bot sich faktisch an, der Bedarf an solchen Wohnformen steigt ständig.“ Das Rote Kreuz in der Havelstadt sei leistungsfähig, die Mehrzahl der Mitarbeiter sei selbst gewonnen worden, man habe nur sehr wenige vom Vorbetreiber übernommen.

Von André Wirsing