Warum das FDP-Führungstrio plötzlich hinwirft

Brandenburg/H

Mit „Wumms“ in die Krise: Die FDP der Havelstadt steht ohne Führung da. Die Kreisvorsitzende Janett Rickel hat ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Ebenfalls zurückgetreten sind ihre beiden Stellvertreter Marc Puhlmann und Waldemar Bart. Die beiden Männer wollen den Kreisverband allerdings kommissarisch führen bis zum nächsten ordentlichen Kreisparteitag am 26. September.

Neuanfang erst 2019

Das Trio war erst im Juni vorigen Jahres gewählt worden, hatte den langjährigen Vorsitzenden Herbert Nowotny abgelöst, der sich fortan auf seine Aufgaben als Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung konzentrieren wollte. Janett Rickel gibt persönliche Gründe für ihren Rückzug an, dem Vernehmen nach will sie sich beruflich verändern und nicht mehr so exponiert politisch engagieren.

Selbstständige Zweier-Fraktion

Offensichtlich haben ein Generationenkonflikt und das Verselbstständigen der Zwei-Mann-Fraktion von Herbert Nowotny und Wolfgang Kampmeier nun zu dem Zerwürfnis geführt.

Zustimmung gegen die Absprache

Offiziell wird auch ein relativ trivialer Grund als der berühmte „Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“ angeführt: Es ging um eine Verwaltungsvorlage für die Stadtverordneten, nachdem die kommunalen Jahresabschlüsse für 2012 bis 2016 nicht mehr geprüft, vielmehr hingenommen werden sollten. Dagegen hatte sich nach langer Diskussion die Mehrheit der Liberalen im Kreisverband ausgesprochen. Die beiden Stadtverordneten stimmten dennoch der Vorlage zu.

Auch Steuern sind zu zahlen

Marc Puhlmann. Quelle: Rüdiger Böhme

Marc Puhlmann sagt: „Wir stehen als FDP für wirtschaftliche Vernunft, da können wir als Stadt nicht bequem werden und unsere Jahresabschlüsse ungeprüft durchwinken.“ Waldemar Bart ergänzt: „Wie sollen wir das den Brandenburgern erklären, die jährlich fristgerecht ihre Steuererklärung einreichen müssen? Denen sagt niemand, macht mal, wir schauen nicht so genau hin oder winken es durch.“

Mehrheitsmeinung soll zählen

Der Widerspruch zwischen Wollen und Tun ist Basis des Konflikts: „Die beiden Stadtverordneten agieren autark. Doch wir sind im vorigen Jahr als Team angetreten, stehen für eine kontroverse Diskussion, anderen Ende eine Meinung oder ein Beschluss steht. Wir machen es uns auch nicht leicht, beispielsweise beim Thema Graffiti. Die so gewonnene Mehrheitsmeinung soll dann nach außen getragen werden“, fasst es Puhlmann zusammen.

Unterschiedliche Voten

Das müsste gerade bei der FDP zu schaffen sein, zählt sie doch in der Stadt gerade einmal knapp über 30 eingetragene Mitglieder. Aber Kampmeier vertrete beispielsweise die Ansicht, er sei als Einzelperson gewählt worden, da könne er auch die Meinung vertreten, die er sich gebildet habe. Und wenn beide auch noch mit unterschiedlichem Abstimmungsverhalten agieren, gebe das ein verheerendes Bild. Kampmeier und Nowotny waren an diesem Dienstag nicht für die MAZ erreichbar.

Kommunalpolitik oder Show

„Es kann nicht jeder seine eigenen Interessen vertreten. Kommunalpolitik ist keine Show, Marc und ich opfern einen großen Teil unserer Freizeit, um gemeinsame Voten vorzubereiten und unsere Politik zu erklären. Dann müssen wir uns das auch nicht mehr antun“, sagt Bart.

Hoffen auf Parteitag

Beide wollen aber die Tür nicht ganz zuschlagen, sondern den Kreisparteitag abwarten. Sie wollten niemanden erpressen oder nötigen, doch in dem Stil könne es nicht weitergehen. Beide geben sich gesprächsbereit – gut möglich, dass sie auch weiterhin den Vorstand bilden. Oder eben auch nicht.

Von André Wirsing