Brandenburg/H

Es ist noch gar nicht eröffnet, schon geht es los mit Verspätungen: Voraussichtlich am 26. und nicht schon am 25. Januar startet das Impfzentrum im Stahlpalast, teilt das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite www.brandenburg-impft.de mit.

Anmeldungen über die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung 116 117 sollen für die Anspruchsberechtigten der obersten Priorität ab dem 18. Januar möglich sein.

Termine werden entzerrt

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) ist von der Nachricht ebenfalls überrascht worden, er hat deshalb im Ministerium nachgefragt. „In der Woche vom 25. bis 29. Januar sollen drei Impfzentren an den Start gehen – neben Brandenburg an der Havel auch noch Eberswalde und Prenzlau. Am ersten Tag soll das so genannte Starter-Team vom Land mit vor Ort sein, das für einen reibungslosen Beginn sorgen soll. Es kann sein, dass deshalb die Eröffnungstermine entzerrt wurden, weil sie nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein können.“

Notfalls nur eine Impfstrecke

Mit dem zuständigen Staatssekretär im Gesundheitsministerium Michael Ranft sei er sich aber darüber einig, dass unbedingt in der übernächsten Woche eröffnet werden soll, selbst, wenn nur so wenig Impfstoff da ist, um nur eine statt der einzurichtenden sechs Impfstrecken in Betrieb zu nehmen. Der Betrieb könne dann schnell hochgefahren werden, so bald Nachschub da ist.

Impfgipfel entscheidet zum Klinikum

Über das Angebot des Städtischen Klinikums, bis zum Start des Impfzentrums gefährdete Menschen und Berufsgruppen mit der eigenen Logistik zu impfen, werde der Impfgipfel bei Ministerpräsident Dietmar Woidke an diesem Mittwoch entscheiden. „Sie wollten noch einmal spitz rechnen. denn eigentlich ist mehr Impfstoff ans Land Brandenburg geliefert worden als bislang abgegeben wurde.“

Kommunen sollen solidarisch sein

Scheller stellt sich klar gegen Bestrebungen, möglichst vielen Menschen die erste Impfung zu verpassen und dann darauf zu hoffen, dass genügend Serum nachgeliefert werde, bis der Nachimpfungstermin anstehe. Solche Bestrebungen hatte es beispielsweise im Stadtstaat Hamburg gegeben, wurden aber schnell beendet. „Das wäre auch unsolidarisch gegenüber anderen Bundesländern und Kommunen, wenn sich einzelne unter Verweis auf die Nachimpfung dann mehr Dosen sichern würden.“

Von André Wirsing