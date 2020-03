Die Brandenburger Ex-Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann und ihr Nachfolger Steffen Scheller haben sich vorgenommen, so schnell und so viel wie möglich abzukassieren. Um die Wette. An der Kasse bei Rewe. Die Hälfte des Umsatzes spendet die Marktchefin für den Kampf gegen Blutkrebs an die DKMS.