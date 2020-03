Ordnungsamt geht gegen Jugendliche vor

Brandenburg/H

Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben am Mittwochabend bereits erste Ansammlungen von Jugendlichen auflösen müssen. „Das waren Gruppe mit etwa 30 Personen, die sich zu Musik vor allem an den Badestellen bei dem schönen Wetter aufgehalten haben“, sagt der für die öffentliche Ordnung zuständige Beigeordnete Michael Brandt ( CDU).

Polizei kommt an die Massowburg

Konkret nannte er die Badestelle Massowburg, aber auch den Marienberg. An der Massowburg habe der Stadtordnungsdienst sogar die Polizei hinzurufen müssen. Die Beamten seien sehr schnell gekommen, „die Vollzugsunterstützung lief sehr gut“.

Appell an die Jugend

Brandt richtet einen eindringlichen Appell an die Jugendlichen: „Wir stehen nur einen Wimpernschlag vor neuen einschränkenden Maßnahmen, ich bitte die jungen Menschen, sich verständig zu verhalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Rede angedeutet, was kommen könnte. Das wollen wir in Brandenburg an der Havel nicht haben.“

Treffen nur in Kleingruppen

Die Jugendlichen werden nach jetzigem Erkenntnisstand am wenigsten von einer Pandemie betroffen sei. Sie sollten sich aber solidarisch zeigen, indem sie nicht mutwillig zur weiteren und vor allem schnelleren Verbreitung des Virus beitragen.

„Wenn sie sich schon treffen müssen, dann nur in Kleingruppen mit drei bis fünf Leuten, mit Abstand und nur an der frischen Luft.“

Galerie schaltet W-LAN ab

Unter anderem habe es auch Ansammlungen von jungen Menschen in der Sankt-Annen-Galerie gegeben, heißt es aus der Stadtverwaltung. Viele seien erst zum Fastfood-Laden und dann ins Innere des Centers gegeben. Dort soll deswegen nach MAZ-Informationen auch das W-LAN abgeschaltet werden.

Kontrolle von Geschäften

Seit Donnerstag ist der Stadtordnungsgdienst bekanntlich auch im Stadtgebiet unterwegs, um zu kontrollieren, dass auch alle Geschäfte geschlossen sind, die keine Angebote für den täglichen Bedarf der Menschen haben. „Es gibt aus meiner Sicht einen großen Beratungs- und Gesprächsbedarf. Es geht nicht in erster Linie um Strafen, sondern um ein Umsetzen der Eindämmungsverordnung“, bekräftigt Brandt. So will er beispielsweise Tätowierer-Läden und Nagelstudios unter dem Oberbegriff „Wellness“ einstufen. Damit gehören sie nicht zur Kategorie „Handwerk & Dienstleistungen“, in welche die Friseure fallen, die weiter öffnen dürfen.

Von André Wirsing