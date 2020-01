Warum das Parkraumkonzept nichts wert ist

Brandenburg/H

Das wird einigen Ärger geben: Viele Autofahrer müssen ihre lieb gewordenen Gewohnheiten bei der Parkplatzsuche über Bord werfen, weil es immer schwieriger wird, kostenfreie Stellplätze zu finden.

Selbst Anwohner zahlen tagsüber

Alle öffentlichen Stellplätze in der Abtstraße, Paulinerstraße und der Straße Der Temnitz, aber auch einige Stellplätze in der Neustädtischen Heidestraße sind als reine Bewohnerparkplätze ausgeschildert. In der Steinstraße, Sankt-Annen-Straße, auf dem Sankt-Pauli-Kirchplatz sowie einige Stellplätze am Beginn der Neustädtischen Heidestraße sind nur noch kostenpflichtig nutzbar, selbst Anwohner dürfen nur außerhalb der so genannten Bewirtschaftungszeiten kostenfrei parken.

Auch der Alfred-Messel-Platz ist in die Parkraumbewirtschaftung einbezogen. Hier gilt das gleiche Prinzip.

Parkticket als Fahrschein

Ebenfalls beschlossen wurde, die Magdeburger Straße zwischen Hoch- und Harlungerstraße in die Parkplatzbewirtschaftung einzubeziehen. Die Stellplätze werden tagsüber als gebührenpflichtiger Parkraum zur Verfügung gestellt. Hier gilt – wie auch auf dem angrenzenden Parkplatz am Oberlandesgericht – der sogenannte Park-and-Ride-Tarif. Bürger und Besucher können ihr Fahrzeug hier abstellen, einen Tagesparkschein für 2,50 Euro erwerben und damit den ganzen Tag inklusive einer Begleitperson innerhalb des erweiterten Innenstadtrings mit den Bussen und Bahnen der Brandenburger Verkehrsbetriebe fahren.

Die meisten Änderungen gelten ab Montag, 27. Januar. Die Verwaltung macht, was die Stadtverordneten im vergangenen Herbst mit Verkehrs- und Parkkonzept beschlossen haben.

Am Theater ist der Teufel los

Allerdings, was nützt die beste Satzung, wenn sie nicht durchgesetzt wird? Von der Einführung der Anwohnerparkzone T hatte man sich allgemein ein Entlasten des Theaterviertels erhofft. Doch gerade zu Veranstaltungen im Theater werden die Anwohner nach wie vor von der Blechlawine überrollt. Nicht allein die Anwohnerparkplätze sind so blockiert, auch Absenkungen und Ausfahrten werden konsequent zugestellt, von der Fünf-Meter-Abstandsregel zu Kreuzungseinmündungen wollen wir an dieser Stelle gar nicht reden.

Und warum machen das die Leute? Weil sie’s können! Es wird ja nicht kontrolliert, der Leidensdruck für die notorischen Falschparker ist gar nicht vorhanden.

Keine einheitliche Linie

Das Verhalten der Menschen liegt aber auch daran, dass die Verwaltung kein klares Konzept, keine einheitliche Linie verfolgt. Warum werden rings ums Klinikum in der Hochstraße, Sprengelstraße, Robert-Koch-Straße und Gertrud-Piter-Platz immer noch Anwohnerparken und Zwei-Stunden-Zone fröhlich vermengt, obwohl es einen kostenpflichtigen Parkplatz und ein Parkhaus in unmittelbarer Nähe gibt? Wie will man die Menschen zum Bezahlen oder zum Nutzen der „Öffentlichen“ erziehen, wenn man doch wieder Ausnahmen zulässt?

Privilegien am Klinikum

Ursprünglich war die Vorgabe, in Gebieten mit überwiegender Wohnnutzung ausschließlich das Anwohnerparken vorzuziehen. Warum sollten Klinikumsbesucher priviligiert sein? Beim Besuch eines niedergelassenen Arztes in der Stadt muss ich doch auch ein Parkticket ziehen und hoffen, dass ich vor Ablauf desselben noch pünktlich drankomme.

Wenn ein Parkraumkonzept in seiner Struktur nicht logisch und nachvollziehbar ist und dann auch noch nicht einmal seine Durchsetzung effektiv kontrolliert wird, dann ist es einfach nichts wert.

Von André Wirsing