Warum das Prüfen der gesperrten Brücke noch Monate dauert

Brandenburg/H

30.000 Quadratmeter Oberfläche der Brücke „20. Jahrestag“ werden derzeit von den Spezialisten des Landesbetriebs Straßenwesen im Abstand von wenigen Zentimetern akribisch untersucht. „Allein die Fläche auf der Brücke beträgt 8000 Quadratmeter, da kommen dann auch noch sämtliche Verkleidungen und Hohlkastenwände dazu“, sagt Ingenieur Martin Günther.

30 Experten sind am Werk

Insgesamt 30 Menschen arbeiten derzeit fieberhaft an der seit dem 6. Dezember gesperrten Brücke: Zwei Teams des Landesbetriebs untersuchen parallel an verschiedenen Stellen. Hinzu kommen Gutachter, diverse Labore und Prüfstatiker.

Zur Galerie Das Prüfen von Brücken ist harte Arbeit. Die Experten hämmern bei Wind und Wetter an den Betonteilen herum und müssen auch in ziemlich enge Hohlkästen kriechen.

Bis alle ihre Arbeit abgeliefert haben und die Ergebnisse zusammengeführt und ausgewertet sind, kann es Frühjahr werden, sagt Thomas Schütt, Bau-Abteilungsleiter beim Landesstraßenbetrieb. „Ich rechne erst im zweiten Quartal 2020 mit konkreten Modellen aus den Berechnungen. Es geht schließlich um die Sicherheit der Menschen.“

Die Suche nach den Rissbildern

Die beiden Prüftrupps klopfen sämtliche Oberflächen mit Hämmern ab, schauen, wo der Beton bröckelt und dokumentieren die Rissbilder. Dazu nutzen sie auch früher angebrachte so genannte Rissmarken – entweder durch Gipsplomben oder aufgeklebte Streifen.

Brückenprüfung Brückenprüfungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Nach DIN 10766 erfolgen Hauptprüfungen alle sechs Jahre. In der Halbzeit dazwischen gibt es jeweils eine einfache Prüfung. Geprüft werden Stand- und Verkehrssicherheit sowie Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Die letzte Hauptprüfung gab es 2014 als die Stadt die Baulast an den Bund übergab.

Ob ein permanentes Monitoring – etwa durch elektronische Messfühler – eingesetzt wird, stehe noch nicht fest.

Proben werden später entnommen

Später werden auch Bohrkerne für Laboruntersuchungen herausgebohrt sowie Proben des Spannstahls entnommen, um dessen derzeitige chemische Zusammensetzung zu untersuchen. Das kann aber erst passieren, wenn klar ist, dass dadurch das Bauwerk nicht noch weiter geschwächt wird. Möglich ist auch der Einsatz der zerstörungsfreien Magnetstreufeld-Messtechnik, die beispielsweise der einheimische Brückenexperte Andrei Walther empfohlen hatte – dieses Angebot wird derzeit geprüft, sagt Ingenieur Felix Kaplan.

Mehr Einschränkungen im Autoverkehr

Ab diesem Dienstag gibt es für einige Wochen noch weitere Einschränkungen für die Autofahrer auf der B 102 (Zanderstraße): Und zwar werden einzelne Fahrstreifen tageweise gesperrt, damit die Ingenieure mit ihrem Hubwagen an alle Stellen auch an den Unterseiten des Bauwerkes herankommen. Auch erfolgt der Einstieg in die Hohlkästen der Brücken durch Öffnungen an deren Unterseiten.

Keine Prognose möglich

Noch halten sich die Fachleute bedeckt, für alle Aussagen gelte immer der Vorsatz, „nach jetzigem Kenntnisstand“: Demnach sei es unwahrscheinlich, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit auch die darunter hindurch führende B 102 gesperrt werden muss. Unwahrscheinlich ist auch eine neuerliche Freigabe der Fahrbahn der B 1 auf der Brücke. Jedenfalls in derzeitigem Zustand.

Unterbau oder Provisorium

Derzeit werden alle möglichen Optionen geprüft: Denkbar wäre beispielsweise eine Unterbaukonstruktion zum Abstützen der Brücke bis zu einem Neubau. „Dazu müssten wir allerdings den Baugrund zuvor gründlich untersuchen“, sagt Günther. Schwierig dürfte eine solche Konstruktion allerdings sein, weil die Hauptbrücke nur eine Durchfahrtshöhe von 4,20 Metern hat.

Selbst an ein provisorisches Behelfsbauwerk nach einem eventuell schnellen Abriss werde gedacht, bestätigt Bau-Chef Schütt. „Da stellen sich zuvor auch die Fragen nach der Gründung, nach dem Baugrund und nach dem Abrisskonzept.“

Von André Wirsing