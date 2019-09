Warum das Wissen um viele Kulturpflanzen stirbt

Brandenburg/H

Seit Jahrtausenden sind Pflanzen eine grundlegende Basis menschlicher Existenz. Sie liefern nicht nur Nahrung, sondern auch Fasern für Kleidung, Farben, um diese zu färben, Feuermaterial zum Wärmen und Baumaterial für die Behausungen. Musikinstrumente werden aus ihnen gemacht, Blumen schmücken Gärten und Wohnungen.

Der Mensch hat diese Pflanzen gesucht und gemäß seinen Bedürfnissen in Kultur genommen, sie vermehrt und züchterisch ausgelesen. So ist durch die Arbeit unserer Vorfahren über die Zeiten eine einst unüberschaubare Vielfalt an Sorten und Formen entstanden.

Gerste, Hirse und andere Getreidesorten in der Dauerausstellung des Archäologischen Landesmuseums in Brandenburg an der Havel. Quelle: Heiko Hesse

Schon in der Jungsteinzeit (5200 bis 3800 vor Chritus) produzierten Menschen auf dem Gebiet des heutigen Land Brandenburg mittels Ackerbau einen großen Teil der benötigten Lebensmittel. Die ältesten Getreide sind die Spelzweizenarten Einkorn und Emmer, die aus dem Orient, dort wo auch die weltweit ältesten ackerbäuerlichen Kulturen zu finden sind, nach Mitteleuropa kamen.

Eine einheimische Nutzpflanze war der Wildapfel, der in der Jungsteinzeit häufiger nachgewiesen werden konnte als in späteren Zeiten. Auch Beerenobst, wie die Blasenkirsche oder Bilsenkraut sind aus dieser Epoche als Nutzpflanzen zu betrachten, die aber zumeist noch gesammelt wurden.

Jedoch sind die meisten der Nutzpflanzensorten ebenso wie viele alte Zierpflanzenformen aus unseren Gärten längst verschwunden. Sie werden nicht mehr angebaut.

Regionalmarkt im Paulikloster Der Regionalmarkt Brandenburg findet am 14. und 15. September jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Eintritt: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Kinder unter 10 Jahren sind frei. Um Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden, empfiehlt die Museumsleitung, den Vorverkauf zu nutzen. Im Eintrittspreis enthalten ist der Eintritt in die Dauer- und Sonderausstellung des Archäologischen Landesmuseums. Das Archäologische Landesmuseum im Paulikloster ist in der Neustädtischen Heidestraße 28 in 14776 Brandenburg an der Havel. Mehr unter 03381/4104111 oder per Email an regiomarkt.brandenburg@bldam-brandenburg.de Weitere Infos stehenim Internet unter www.landesmuseum-brandenburg.de

Früher war die Vielfalt der Sorten auf den Äckern und in den Gärten noch viel größer. Vor allem die Bäuerinnen und Gärtnerinnen waren es, die ihr eigenes Saatgut vermehrten und über die Generationen in ihrer Gemeinschaft weitergegeben haben.

Mit den Änderungen der Lebensweisen und der Einführung von Hochleistungssorten im 20. Jahrhundert ging ein großer Anteil der biologischen Vielfalt innerhalb weniger Jahrzehnte verloren, weil die alten Landsorten nicht mehr angebaut wurden und dadurch in Vergessenheit geraten sind. Immer weniger, dafür immer größere Saatgutunternehmen setzen vorrangig auf neue Züchtungen und Hochleistungssorten.

Frühe Jungsteinzeit: Frauen beim Sieben und Mahlen von Getreide - Archäologisches Landesmuseum Brandenburg - Illustration in der Ausstellung von Flemming Bau Quelle: Heiko Hesse

Schaut man heute in die Saatgutregale der großen Bau- und Gartenmärkte, sind zum Beispiel bei Tomaten oder Gurken nicht selbst vermehrbare Hybridsorten fast schon die Regel.

Mit den Sorten verschwindet auch das Wissen rund um diese Kulturpflanzen. Was für vorherige Generationen noch Allgemeingut war, muss nun mühsam aus alten Quellen rekonstruiert werden. Die Spannbreite der Wiederbelebung alter Gemüse- und Obstsorten, reicht von der Geschichte einzelner alten Sorten, von regionalen Anbautraditionen und Kulturverfahren bis zu den dazugehörigen Kochrezepten.

Um diese alten Sorten wieder ins Bewusstsein zu rufen, schlossen sich Privatpersonen, Gärtner, Landwirte und Institutionen in Vereinen wie Arche Noah und Vern (Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg) zusammen. Sie haben sich zur Aufgabe gestellt, alte und seltene Kulturpflanzen zu erhalten, das Wissen über Anbau, Umgang und Nutzung dieser Pflanzen weiterzugeben sowie die Erinnerung und Kenntnis um die besondere Kultur- und Züchtungsgeschichte von Nutzpflanzen zu bewahren.

Der Hof Holderhag aus Schlamau im Hohen Fläming und der Saatgut und Permakulturgarten Alt Rosenthal unterstützen diese Vereine bei ihren Vorhaben und sind auch in diesem Jahr auf dem Regionalmarkt mit dabei. Bei beiden liegt der Schwerpunkt auf Saatgutgewinnung und den Erhalt alter Gemüsesorten.

Michael Schneider ist Mitarbeiter des Archäologischen Landesmuseums Brandenburg.

Von Michael Schneider