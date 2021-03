Brandenburg/H

Er ist eines der bekanntesten Gesichter des Doms zu Brandenburg: Rüdiger Freiherr von Schnurbein hat mehr als 15 Jahre lang das Dommuseum geführt und mit vielen Aktionen für Belebung des sonst eher stillen Dombezirks gesorgt.

Aufhebungsvertrag unterschrieben

Doch nun hört er auf. Von Schnurbein hat einen Aufhebungsvertrag mit Domkurator Cord-Georg Hasselmann zum 31. Mai unterschrieben. Er gehe ohne Groll und blicke auf eine sehr schöne Zeit zurück, „ich bin jetzt 50 Jahre alt und habe noch 17 Jahre Arbeitsleben vor mir. Jetzt ist eine gute Zeit zu wechseln“.

Keine Zukunft fürs Museum

Ganz freiwillig dürfte sein Abgang nicht gewesen sein. Hinter den Dommauern knirscht und kriselt es gewaltig. Es fehlt am lieben Geld. Zwar soll das letzte große Sanierungsvorhaben mit dem „Haus der alten Schätze“ in Ostklausur und Spiegelburg noch realisiert werden. Doch eine große Zukunft hat das Dommuseum nicht – die Aufsehen erregenden Sonderausstellungen wird es künftig nicht mehr geben, dafür waren von Schnurbein und sein Team immer in den höchsten Tönen gelobt worden.

Stelle bleibt wohl unbesetzt

Das Museum wird auf eine kleine Dauerschau zurechtgestutzt, im „Schatzhaus“ kommen das Stiftsarchiv und das Depot unter. Dem Vernehmen nach wird von Schnurbeins Stelle nicht wieder ausgeschrieben. Ob es die erfolgreichen Museumspädagogik-Formate wie die „Kirchenkatze“ auch in Zukunft geben wird, darf mehr als bezweifelt werden.

Mitmach-Schau zum Schluss

Nachdem ihm die große Prämonstratenser- Schau im Vorjahr vom Kapitel verwehrt wurde, darf er dennoch zum Schluss einen Beweis seines Könnens und seiner Kreativität abliefern. „Hands on -Kirchenkunst mal anders“ ist das Gegenstück zum Bekannten „Berühren verboten!“ Anfassen und mitmachen sind ausdrücklich erwünscht bei der Probierausstellung mit verschiedenen Mitmachstationen, die am 30. April eröffnet werden soll. Kinder und Erwachsene können Lahngold-Fäden herstellen, die Doppelturmfassade mit dem Goldenen Schnitt herstellen, Lochpausen von Stickereien und Malereien anfertigen, Punzen in Metall klopfen oder das Chorscheitelfenster als Puzzle zusammensetzen.

Drittes Buch präsentiert

Gleichzeitig will von Schnurbein den neuen Bildband über den Dom noch einmal offiziell präsentieren, es ist sein drittes Buch nach denen zum 850-Jahre-Jubiläum des Doms „Beständig neu“ 2015 und der großen Altlust-Schau „1000 Jahre Nachnutzung am Dom“ im Jahr 2017. Ohne seine Ideen zum Dom-Jubiläum wäre der Kirchenkomplex im Jahr der Bundesgartenschau völlig unbeachtet geblieben.

Ehrenamtliches Engagement

Rüdiger von Schnurbein engagiert sich ehrenamtlich im Historischen Verein, neben der wissenschaftlichen Arbeit vermittelt er Geschichte auch durch Theaterspiel und andere Unterhaltungsformate. Die Familie hat vor einigen Jahren ein Haus in der Innenstadt gekauft. Sie wird auch weiter in der Havelstadt wohnen bleiben.

Neuer Job in Aussicht

Eine neue Tätigkeit hat der promovierte Historiker und Kirchenarchäologe auch schon in Aussicht, er wird Museumsmanager in einer Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt mit Verantwortung für fünf Schlösser. Beide Seiten seien sich einig, es fehlt nur die offizielle Unterschrift.

Dritter prominenter Abgang

Nach Schnurbeins Abgang bleibt nur noch Domkantor Marcell Fladerer-Armbrecht, der in der Stadt einer größeren Öffentlichkeit bekannt ist und immer mal wieder für Belebung in der Kirche sorgt. Unter der Führung von Hasselmann ist von Schnurbein an dem sonst so beständigen Dom bereits der dritte prominente Abgang nach dem unbescholtenen Domstiftsrentmeister Wolfram Diederichs, dem nach 15 Jahren einfach der Stuhl vor die Tür gestellt wurde, und dem sehr populären und stadtbekannten Museumspädagogen Christian Radeke.

Nur noch wenige Besucher

Im Jahr 2015 hatte Hasselmann noch geschwärmt von bis zu 3000 zu erwartenden Besuchern am Tag und 8000 Gästen am Wochenende. Heute verirren sich nur noch kleine Touristengrüppchen in den Kirchenkomplex, das war auch schon vor der Pandemie so.

Eine Hoffnung auf ein Beleben ruhte auf dem Haus der alten Schätze, in dem sich das Museum besser hätte präsentieren können als in den bisher verwinkelten und abgelegenen Räumen. Das sollte ein Anziehungspunkt neben den gut besuchten Konzerten werden. Offensichtlich ist das nun dem Spardiktat geopfert worden.

Von André Wirsing