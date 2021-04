Warum der Stadthafen so wichtig für Brandenburg an der Havel ist

Brandenburg/H

Nach nunmehr 21 Jahren soll es ab Anfang 2022 einen neuen Betreiber für den öffentlichen Stadthafen von Brandenburg an der Havel geben, der diesem idealerweise auch neuen Schwung gibt, damit nicht mehr so viele Lkw durch die Stadt rollen.

Pächterin hat gekündigt

Seit dem Jahr 2000 ist die Hafenlogistik Brandenburg GmbH, ein Unternehmen der Villmann-Gruppe, Betreiberin des Stadthafens. Sie habe wegen des aus ihrer Sicht zu hohen Betreiberentgelts von etwas mehr als 100.000 Euro im Jahr bereits 2018 eine Kündigung in Aussicht gestellt, die später auch erfolgte, schreibt Wirtschaftsförderin Dorit Stawecki in der Beschlussvorlage.

3,6 Hektar Fläche

Das Hafenareal umfasst insgesamt 36.000 Quadratmeter, die Pachtfläche liegt knapp unter 30.000 Quadratmeter, weil der Rest – überwiegend Wasserfläche – dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt gehört. Der Tiefgang im Silokanal beträgt 3,80 Meter, der Kai ist 400 Meter lang, es gibt Liegeplätze für sechs Gütermotorschiffe. Am Pier befinden sich sechs Elektro- und drei Frischwasseranschlüsse. Der vorhandene Portalkran hebt bis zu 50 Tonnen.

Der Stadthafen am Silokanal ist der einzige trimodale Verkehrsknoten in Brandenburg an der Havel, wo Waren zwischen Schiff, Eisenbahn und Lastkraftwagen umgeschlagen werden können.

Die insgesamt 7400 Quadratmeter Lagerflächen, lassen sich mit Stützwandboxen abteilen. 400 Quadratmeter davon befinden sich unterm Dach. Es gibt zwei Lade- und Rangiergleise sowie eine 280 Meter lange Ladestraße.

Umschlag sinkt in Vorjahren

Umgeschlagen vom oder aufs Binnenschiff wurden 2019 etwa 11.732 Tonnen, 2012 waren es schon einmal 71.500 Tonnen. Zwischen Schiff und Schiene wurden 22.470 Tonnen umgeschlagen, zwischen Schiff und Straße 12.050 Tonnen.

Beratungsfirma prüft Optionen

Die Kommune hat von einer Potsdamer Beratungsfirma mehrere Optionen prüfen lassen, wie sie mit ihrem Hafen weiter umgehen soll. Zuerst wurde ein Verkauf geprüft, dann würde die Stadt den Einfluss auf den Standort verleiren. „Die örtliche Wirtschaft hätte keinen öffentlichen trimodalen Umschlagpunkt mehr zur Verfügung, was für die Attraktivität und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Brandenburg an der Havel negativ zu bewerten ist“, heißt es in dem Gutachten. Das Grundstück sei 597.000 Euro wert, der komplette Hafen mit Technik 1,74 Millionen Euro.

Untersucht und verworfen wurde auch eine Erbbaupacht. Die läuft in der Regel über 99 Jahre, kürzere Laufzeiten sehen potentielle Nutzer und auch Banken kritisch.

Empfehlung zur Pacht

Schließlich gibt es eine Empfehlung für normale Pacht, hier empfehlen die Berater einen Betrag von 5,08 inklusive Umsatzsteuer je Quadratmeter und Jahr, die Stadt bekäme so gut 150.000 Euro pro Jahr.

Befragung von Unternehmen

Die Berater des Büros „Wagener & Herbst“ haben gleichzeitig die Unternehmen der Stadt gefragt, ob sie selbst ein Interesse am Pachten des Stadthafens haben. ZF Getriebe, Heideldruck, Voestalpine, Schlote, Oskar Kinderland, Gross oder Gleisbaumechanik haben aus verschiedenen Gründen kein Interesse.

Großes Interesse bei Riva

Die BES Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH zeigt großes Interesse. Sie würde den Hafen kaufen, auch teilweise. Sie würde ihn aber auch pachten. Schließlich kommen per Schiff 350.000 bis 500.000 als Schrott an und werden als Walzdraht oder Knüppel auch wieder verschifft in Richtung der Seehäfen Hamburg und Wismar. Täglich gebe es Bedarf für eine Schiffslänge, etwa zehn Schiffe pro Woche – das würde ein Entlasten um 400 Lkw bedeuten. Die technische Ausrüstung des Hafens sei ausreichend, nötigenfalls würde man die Gleise durchverbinden zum direkt benachbarten eigenen Hafen.

Bandstahl und Recyclingmaterial

Die BBV Baustahl- und Blechverarbeitungsgesellschaft hätte Interesse am Umschlag von 60.000 Tonnen/Jahr Bandstahl auf Spulen, unter der Voraussetzung, dass sich ein Hersteller des Vorprodukts „Warmbreitband“ nahe des Hafens ansiedele. BBV kann sich auch vorstellen, seine Endprodukte (Schutzplankensysteme) per Container zu verschiffen.

TSR Recycling und Remine könnten sich unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Zusammenarbeit vorstellen, beispielsweise wenn sehr große Ladungen kommen, wenn schwere Schiffe geleichtert werden müssen, damit sie am TSR-Kai anlegen können.

Bearbeiten von Riesenteilen

Die Drahthersteller Gabarró Deutschland sowie Westfälische Drahtindustrie können sich den Umschlag von jeweils 60.000 Tonnen pro Jahr vorstellen. Und die Firma Ebert & Ernst Bautenschutz würde im Hafen Großteile lagern und bearbeiten, etwa Schleusentore von 16 x 20 Metern, die auf keinen Lkw passen.

Wenn alle Unternehmen diese Mengen aufs Wasser verlagern und der Hafen gut ausgelastet ist, bringt das auch eine spürbare Entlastung des Straßenverkehrs in der Stadt.

