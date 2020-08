Warum der Supermarkt Vorbild fürs Rathaus ist

Brandenburg/H

Die Verwaltung sucht noch nach dem richtigen Weg, wie sie die Anliegen der Bürger schneller und umfassender bearbeiten kann. Besonders im Bürgerservice mit den Pass- und Meldeangelegenheiten, bei Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle sowie bei der Ausländerbehörde hakt es immer noch – zumindest teilweise. Betroffene Menschen berichten von Terminen in bis zu zwei Monaten.

Steigerung auf 80 Prozent

Beigeordneter Michael Brandt (CDU). Quelle: JACQUELINE STEINER

Anzeige

„Wir konnten uns steigern, haben wir Ende Juni nur 50 bis 60 Prozent der Fälle geschafft, die wir vor Corona hatten, so liegen wir nun bei 80 Prozent“, sagt der zuständige Beigeordnete Michael Brandt ( CDU). Das System mit der ausschließlichen Terminvergabe am Telefon oder per E-Mail sei nun aber ziemlich ausgereizt, eine höhere Quote lasse sich so nicht erzielen.

Weitere MAZ+ Artikel

Schlagzahl gegen Hygieneplan

Zuständig sei Ordnungsamtsleiter Michael Scharf. Dieser müsse zwei Anforderungen vereinen: Den Dienstbetrieb zu optimieren, um nahe an frühere „Schlagzahlen“ heranzukommen, sowie das Hygienekonzept mit Abstand sowie Sicherheit für Besucher und Beschäftigte durchzusetzen.

Durchgehend Notbetrieb

„Der Bürgerservice war nie geschlossen, wir sind immer im Notbetrieb gefahren. Erst jetzt haben wir alle Arbeitsplätze mit Schutzscheiben versehen. Wir haben zwei Warteräume, die wir aber nicht voll nutzen können. Wir werden nicht wie früher am Dienstagnachmittag mehr als 40 Menschen gleichzeitig in den Wartezimmern haben“, sagt Scharf. Zudem müsse er seinen Mitarbeitern auch Urlaub gewähren, einige arbeiten nur in Teilzeit, andere gar nicht, weil sie krank sind.

Termin nach Dringlichkeit

Man habe zentral für den Bürgerservice die Nummer 58-1300 geschaltet, dort sitzen zwei Mitarbeiterinnen, die entscheiden wie dringlich ein Anliegen ist. „Wenn jemand einen Ausweis oder Pass braucht, weil er zu Weihnachten verreist, bekommt er später einen Termin. Ein anderer, der kurzfristig verreisen muss, wird in kürzester Zeit einbestellt.“ Das sei vergleichbar mit einer Arztpraxis: Dort werde auch nach Dringlichkeit behandelt, nicht immer in der Reihenfolge des Erscheinens. „Es ist aber nie vorgekommen, dass Bürger nicht verreisen konnten, weil wir kein Dokument ausgestellt beziehungsweise ausgehändigt haben.“

Drei Wochen Warten

Im Regelfall dauere es derzeit drei Wochen, bis ein Anliegen erledigt ist. „Es gibt auch Menschen, die freuen sich über das System der Terminvergabe. Dann haben sie die Sicherheit, zu dieser Zeit auch dran zu kommen und müssen nicht lange warten“, sagt der Amtsleiter. Nebenbei müssten die Mitarbeiter auch die Pass- und Melderegister führen sowie Zuarbeiten für Polizei oder Finanzämter leisten.

Bestimmte Dienstleistungen wie das Ausstellen von Meldebescheinigungen bei Umzug seien zudem bereits komplett auf das schriftliche Verfahren umgestellt worden.

Uneinige Stadtspitze

Offensichtlich gibt es keine Einigkeit an der Stadtspitze über das weitere Vorgehen. Brandt sagt zwar, er und seine Mitarbeiter lernten jeden Tag hinzu und seien auch offen für neue Wege. Gleichzeitig verweist er auf die beschränkten Baulichkeiten, mit denen es unmöglich sein, beispielsweise Einbahnstraßensysteme auszuweisen oder die Warteräume wenigstens mit etwas Laufkundschaft zu füllen.

Druck vom Rathaus-Chef

Druck macht nun hingegen Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). „Wir vergeben nun im Gegensatz zu früher auch Termine am Mittwoch, überall sind die transparenten Sichtschutzscheiben aufgestellt.“ Jetzt suche man nach Optimierung: Möglich sei ein web-basiertes System der Terminvergabe wie es beispielsweise die dänische Partnerstadt Ballerup pflege. Das dauere aber.

Besucherzahl begrenzen

Bis dahin könne es auch die so genannte „Einkaufswagen-Lösung“ geben: Nach dem Prinzip der Supermärkte, die mit abgezählten Wagen sicherstellen, dass sich immer nur eine bestimmte Anzahl Kunden im Laden aufhalten, könne man eine Regelung für die Laufkundschaft finden, die bereit ist zu warten, bis sich zwischen zwei vergebenen Terminen eine Lücke findet. „Das können Tennisbälle oder Schlüsselbänder sein, die weitergegeben werden. Ich lasse mich dafür auch gerne belächeln. Hauptsache, wir finden eine bessere Lösung.“

Brandt muss liefern

Es liege in der Verantwortung von Brandt und Scharf, dies auch umzusetzen. Es helfe nichts, von anderen Verwaltungsteilen bessere Räume zu fordern. Vielmehr müsse man bei der eigenen Aufgabenerfüllung auch mal kreativ sein.

Von André Wirsing