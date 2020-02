Warum der Zeitplan fürs neue Museum hakt

Brandenburg/H

Erst im März soll es einen Zeitplan für das neue Stadtmuseum nebst Kunsthalle und Depot geben, kündigt der für Kultur zuständige Beigeordnete Wolfgang Erlebach (Linke) an. „Der Neubau eines Depots hat dabei allerdings Priorität, damit wir unsere wertvollen Kulturgüter erhalten können. Details und einen aktuellen Sachstand werden wir erst im nächsten Monat bekannt geben.“

Verkorkste Ausgangslage

Wie schwierig es ist, aus der verfahrenen Situation zu kommen, die nach der verkorksten Ausschreibung für einen neuen Standort entstanden ist, deutete Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) am Montagabend vor den Mitgliedern des Hauptausschusses an. „Wir hatten eine Markterkundung angestellt, unter anderem Faktoren wie Lagegunst und bauhistorischer Standort zu Bedingungen gemacht. In diesem Zusammenhang kam dann die Schlussfolgerung, extra ein funktionales Depot anzulegen.“ Gemeinsam mit einem Fraunhofer-Institut sei eine Leistungsbeschreibung erstellt worden, am Ende stand die Erkenntnis, dass es auch wirtschaftlich nicht sinnvoll sei, Museum und Depot an einem Ort zu errichten.

Vergaberechtler soll helfen

Florian Grotmann Investor Florian Grotmann hat schon Entwürfe vom Museum im Stadtbad vorgelegt. Quelle: Artetectura

Vertrackt sei auch die juristische Situation um den künftigen Museumsstandort im alten Stadtbad. „Um dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu entsprechen, haben wir einen Vergaberechtler beauftragt, einen juristisch sinnvollen Weg zu suchen, um ausgehend von der Markterkundung eine dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung GWB entsprechende Lösung zu finden“, sagt Scheller. Praktischerweise werde die Kommune das Vorhaben in einer europaweiten Bekanntmachung veröffentlichen. Gibt es dann keine Einsprüche, sei der Weg frei. „Bekanntlich ist von zwei Standorten nur einer übrig.“

Nur zwei Bewerber

Im März 2016 ist das alte Stadtbad an den Investor Florian Grotmann von der Stadt verkauft worden. 2017 gab es dann die Ausschreibung der Kommune zu einem neuen Standort für Museum, Depot und Kunsthalle.Entwürfe und Bewerbungen reichten nur zwei Immobilienentwickler ein: Grotmann mit dem Stadtbad und Bernd Jansen mit dem nahe gelegenen alten Straßenbahndepot.

Exklusiv war nur ein Objekt

Zuerst bekam Grotmann den Zuschlag, dagegen wehrte sich Jansen juristisch. Kulturmanager Tim Freudenberg hatte als Entscheidungskriterium pro Grotmann die Exklusivität des Standortes Stadtbad benannt. Das sei aber gar kein Bewerbungskriterium gewesen, monierte Jansen. Nach dieser Logik hätte nämlich gar kein Mitbewerber eine Chance gehabt, weil wohl kein anderer Standort in der Innenstadt so exklusiv gelegen hätte wie das Stadtbad.

Juristische Absicherung

Daraufhin hob die Stadt die Ausschreibung auf und bezeichnete die Standortsuche als Markterkundung. Das Problem hatte sich zwischenzeitlich von selbst erledigt: Jansen wollte nicht mehr mitmachen und verkaufte das Depot an seinen Konkurrenten. Somit war Grotmann alleiniger Bewerber um den Museumsstandort.

Offensichtlich will die Stadt nun nicht in weitere juristische Fallstricke tappen und lässt sich entsprechend Zeit. Ursprünglich sollten schon im vergangenen Herbst die ersten Verfahrensschritte feststehen.

Von André Wirsing