Neuer Landeplatz für Christoph 35: Baustelle hat es in sich

Es scheint wie eine Allerweltsbaustelle, schließlich sind nur 1500 Quadratmeter Asphaltoberfläche neu herzustellen. Doch der Neubau des Landeplatzes für den Rettungs-Helikopter „Christoph 35“ stellt Planer und Baufirma vor besondere Herausforderungen.

Der Zeitplan ist Gesetz

Peter Reck ist der städtische Bauexperte. Quelle: Rüdiger Böhme

Die erste ist der Zeitplan: „Die Ausführungszeit ist auf den 11. Mai bis zum 6. Juli festgelegt. Diese Termine sind unbedingt einzuhalten wegen des Ausweichbetriebs der Luftrettung und der damit verbundenen Auflagen“, sagt der städtische Bauexperte Peter Reck. Bekanntlich fliegt der Hubschrauber derzeit einen Ausweichlandeplatz an der Asklepios-Klinik an.

Aufbau wie eine große Straße

Zweite Herausforderung ist der Aufbau des Platzes. Der erfolgt nämlich wie eine Verbindungsstraße, die geforderte Belastungsklasse 3,2 ist so dimensioniert wie eine Verbindungsstraße – sie muss theoretisch bis zu 3,2 Millionen mal von einem zehn Tonnen schweren Fahrzeug überfahren werden können, ohne kaputt zu gehen. Der Helikopter selbst wiegt um die drei Tonnen.

Halber Meter in Schichten

So wird die Oberfläche also durchgehend 50 Zentimeter stark sein: Unten 30 Zentimeter Schotter und Splitt als Tragschicht, dann folgen zehn Zentimeter Asphalttragschicht, sechs Zentimeter Binderschicht und vier Zentimeter Deckschicht –auch aus Asphalt. „Zusätzlich ist zu gewährleisten, dass der Gussasphalt Punktlasten von sechs Tonnen ableiten kann und keine Druckstellen entstehen“, heißt es in der von der Kommune herausgegebenen Baubeschreibung.

Vorsichtiges Arbeiten nötig

Dabei entsteht die nächste Herausforderung: Ist der alte Platz abgebrochen muss ein Planum, also eine ebene Fläche, hergestellt werden, auf der aufgebaut wird. „Das freigelegte Planum darf auf keinen Fall befahren werden, damit die Tragfähigkeiten im Untergrund nicht verschlechtert werden. Es ist deshalb dringend zu empfehlen, die Planumsschicht nach der Nachverdichtung sofort mit der ersten Lage der Tragschicht zu überschütten.“

Den Zuschlag für die Planungen hatte schließlich das Ingenieurbüro Hübner & Münder aus Stendal erhalten, die Bauleistungen hat die Beschorner und Otto GmbH aus Brandenburg an der Havel gewonnen. Die reinen Baukosten liegen bei 340.000 Euro, hinzu kommen Kosten für Planen, Bauüberwachung und Vermessung.

Sanierung ist überfällig

Seit 2018 wird bereits das Sanieren des Platzes diskutiert, jetzt wurde es wohl dringlich. Im Vorfeld der Bundesgartenschau 2015 wurden bereits viele Bäume gefällt, um bessere Anflugwinkel zu ermöglichen.

Hangar und Nebenanlagen entstanden im Jahr 1994. Quelle: Rüdiger Böhme

In den 1970er-Jahren entstand an dieser Stelle eine Roll- und Schlittschuhbahn auf dem Marienberg, bevor 1994 der Rettungshubschrauber stationiert wurde. Es entstanden zudem ein Hangar, eine Tankanlage sowie Unterkunftsräume für die Piloten. Damals wurden auf dem Start- und Landeplatz lediglich die Fugen zwischen den vorhandenen Betonplatten geschlossen und ein Teil nahe der Tankanlage beschichtet. Im Laufe der Zeit entstanden aber immer mehr Risse in der Oberfläche, und es drang Regen- und Oberflächenwasser ein, das den Platz teilweise unterspülte.

Regenentwässerung ist Problem

„Das geringe vorhandene Gefälle der Befestigung lässt eine Entwässerung nur gering zu. Zum Teil sind bereits Nassstellen erkennbar. Eine Entwässerung des Landeplatzes kann somit im gegenwärtigen Zustand nicht gewährleistet werden. Weiterhin stellt die schlecht sichtbare Markierung ein Risiko für das Flugpersonal dar. Der Ausbauzustand entspricht somit nicht den geltenden Richtlinien“, heißt es in der Beschreibung.

Deswegen wird vor dem Herstellen der Oberfläche eine etwa 130 Meter lange Freispiegelleitung zum Entwässern in mindestens 1,25 Meter Tiefe verlegt, vier Fertigteilschächte aus Kunststoff sorgen für die Wasserzufuhr. Weiterhin wird die Zufahrt zum Landeplatz in Asphalt erneuert.

Von André Wirsing