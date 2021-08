Brandenburg/H

Auch wenn es der Online-Spielplan noch verschweigt: Im Brandenburger Theater soll wieder musiziert werden. Am Sonntag, 5. September, soll die Spielzeit mit Familienkonzerten eröffnet werden, am 9. September soll das erste Sinfoniekonzert folgen und nach Konzerten in St. Katharinen und im Dom wird am 25. September sogar ein Opernabend die eineinhalbjährige Corona-Durststrecke des BT beenden, wie der Dienstplan des Orchesters verrät.

Gibt es für das Trauerspiel rund ums BT doch noch ein Happy End? Mit Alexander Busche ist ein neuer Intendant für das Haus gefunden worden. Für den Job des Disponenten, auf den sich der Kulturmanager im Vorjahr bereits bewarb, fand er nicht die Unterstützung von Christine Flieger und Frank Martin Widmaier. Doch der Findungskommission gefiel der 43-Jährige jetzt so gut, dass er den Top-Job bekam.

Alexander Busche wird 2022 neuer Intendant des Brandenburger Theaters. Quelle: Benno Rougk

Auch, weil er neben einer spannenden Vita und gutem Auftritt eine Referenz von Peter Sauerbaum vorlegen konnte. Wobei: Damit schmückte ihn vor der Kommission der Headhunter Oliver Scheytt von den Kulturexperten, den die Theaterspitze überraschend beauftragt hatte. Peter Sauerbaum ist nicht irgendwer. Der frühere Geschäftsführer und Intendant so renommierter Häuser wie der Berliner Staatsoper, dem Berliner Ensemble, der Deutschen Oper und des Frankfurter Staatsorchesters ist über jeden Zweifel erhabene Institution. Da verwundert es, wenn Sauerbaum jetzt der MAZ schreibt: „Ich muss in aller Deutlichkeit feststellen, dass ich mich gegenüber Herrn Scheytt, der mich anrief, nicht in dieser Form geäußert habe.“

Er kenne Busche von früher, ja. Aber nicht genug, um ihn zu empfehlen. Er habe „vielmehr erklärt, dass nur derjenige der geeignete Kandidat sein kann, der einen personellen Neuanfang in der aktuellen Leitung fordere und durchsetze, denn nur so könne die Krise des Hauses überwunden werden.“ Im Telefonat wird er konkret: Die Referenz gäbe es nicht. Aber: Der, der dafür sorge, dass die Geschäftsführerin Christine Flieger und der künstlerische Leiter Frank Widmaier ihren Hut nehmen müssten, bekäme seinen Segen. Was mag den Headhunter Scheytt – der stets im Kontakt mit OB Scheller stand – bewogen haben, Sauerbaum so misszuverstehen?

Machen wir uns nichts vor: Es gibt kein Theater im Bundesland, das einen angeschlageneren Ruf hat. Nicht nur der unsägliche Umgang in Brandenburg mit dem ehemaligen Chefdirigenten Peter Gülke (Sauerbaum: „Einer der großartigsten Künstler unseres Landes“) sorgt noch heute zwischen Hamburg, Berlin und München für Stürme des Protestes und der Wut. Wenn sich das ändern soll, wird Busche Kraft und Unterstützung brauchen. Er ist zum Erfolg verdammt. Es sieht so aus, als hätten das die Symphoniker und der designierte Chefdirigent Olivier Tardy erkannt.

Das einzige feste künstlerische Ensemble am BT kann und muss zum Publikum und zu Busche Brücken bauen. Steffen Scheller hat gesagt, Busche habe ihn beeindruckt. Dann muss er ihn (unter)stützen. Von kalt gestellten Frank Widmaier, der sich ungerecht behandelt sieht, wird er kaum Hilfe bekommen. Orchesterdirektor Christoph Kulb hat zum nächsten Monat das Handtuch geworfen. Kulb und das Orchester schienen keine gemeinsame Sprache gefunden zu haben – auch weil er als Sprachrohr und Zuträger der Geschäftsführerin galt, die ihn ohne Rücksprache mit dem Orchester installiert hatte. An dieser Stelle – mit einer geeigneten Kandidatin – einen Neustart zu wagen, wird Intendant und Chefdirigent gleichermaßen helfen.

Wenn Busche dann die interne und die externe Kommunikation in Hände gibt, die in der Lage sind verfeindete Lager zumindest zu befrieden, muss es doch zu schaffen sein, Mitarbeiter, Künstler und Besucher wieder für eine Sache zu begeistern: Ihr Brandenburger Theater.

Von Benno Rougk