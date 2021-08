Brandenburg/H

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi macht Ernst beim Arbeitskampf in den drei psychiatrischen Krankenhäusern von Asklepios in Brandenburg an der Havel, Lübben und Teupitz. Die Gewerkschaft Verdi hat die insgesamt 1450 dort Beschäftigten aufgerufen, bis zum Donnerstag die Arbeit niederzulegen.

Erstmals längerer Streik

„Es ist das erste Mal, dass die Asklepios-Beschäftigten vier Tage am Stück in einen Streik treten. Wir müssen sehen, ob die Signale beim Arbeitgeber verstanden und ernst genommen werden“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Ralf Franke.

Mehr Geld, weniger Arbeitszeit

Die Gewerkschaft will das Unternehmen zwingen, in den seit April laufenden Tarifverhandlungen ein verbessertes Angebot vorzulegen. Derzeit verdienen die Pflegekräfte nach Verdi-Angaben monatlich 350 bis 440 Euro weniger als die Kollegen in den Asklepios-Kliniken in Hamburg. Auch arbeiteten sie eineinhalb Stunden länger als in anderen Häusern des Betreibers.

Gewerkschaftssekretär Ralf Franke bei seiner Rede auf dem Neustädtischen Markt. Quelle: privat

Mehr als 150 Teilnehmer

Zur Auftakt-Demonstration am Montagmittag auf dem Neustädtischen Markt in Brandenburg an der Havel seien etwas mehr als 150 Mitarbeiter gekommen, sagt Franke, das habe er so erwartet. „Die Stimmung war gut, es konnten aber nicht alle nach Brandenburg fahren, zudem mussten wir die Notbesetzung in den Häusern sicherstellen.“

Streit selbst über Notdienste

Selbst darüber habe es Streit mit der Arbeitgeberseite gegeben. Verdi stellte insgesamt 230 Mitglieder zum Sicherstellen der Früh- und Spätschichten in den drei Häusern ab, weitere 70 in der Nachtschicht waren gar nicht zum Streik aufgerufen worden. Asklepios habe mehr Mitarbeiter in den Notdiensten gefordert, was Verwunderung in der Belegschaft hervorgerufen habe. „Dann wären mehr Mitarbeiter auf manchen Stationen im Notdienst als an allen anderen Tagen im Normalbetrieb gewesen.“

Manche hätten lieber gestreikt

Unter den Notdienst-Leistenden seien auch Mitglieder, die am liebsten mit gestreikt hätten, zähneknirschend erledigen sie nun ihren Job, Franke kann aber jetzt noch nicht sagen, was passiert, wenn sie nach den vier Streiktagen wieder enttäuscht würden. „Auch ihr Notdienst-Einsatz wird vom Arbeitgeber nicht gewürdigt. Ein bisschen fühlen wir uns schon missbraucht, in anderen Branchen können Belegschaften komplett streiken.“

Der Warnstreik werde am Dienstag und Mittwoch für die meisten Mitarbeiter im Home Office fortgesetzt, für den Donnerstag hat Verdi zur Streikversammlung an den Standort Lübben geladen.

