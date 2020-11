Warum die Bauchschmerzenbrücke erst 2021 repariert wird

Brandenburg/H

Die als „ Bauchschmerzenbrücke“ bekannte Gottfried-Krüger-Brücke über den Pumpergraben bietet derzeit ein dauernswertes Bild: Die Farbe platzt ab, ganze Holzteile des Handlaufes sind abgebrochen, das Geländer ist teilweise morsch.

Andere Brücken wichtiger

Eigentlich sollte es bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres restauriert werden, doch dann kamen andere Dinge dazwischen. Am Geld hat es nicht gelegen, eher an den Kapazitäten in der Bauverwaltung, sagt der städtische Brückenexperte Peter Reck. „Wir mussten uns zuerst um die Dinge kümmern, wo die Verkehrssicherheit gefährdet war. Die Brücke sieht zwar schlecht aus, sie ist es aber nicht. Zumindest ist sie noch verkehrssicher.“

In der Tat hatte das Team der Fachgruppe Straßen und Brücken im Zusammenhang mit den Brücken „20. Jahrestag“ und Potsdamer Straße genug zu tun, hinzu kamen die drei „Buga“-Brücken, die an verschiedenen Stellen eingebaut wurden.

Jährliche Kontrollen

18 Geh- und Radwegbrücken obliegen innerhalb des Stadtgebietes der kommunalen Baulastverpflichtungen. Die jährlichen Kontrollen von Bauwerken kleinerer Stützweiten und einfacher Konstruktion werden durch Ingenieure der Verwaltung vorgenommen.

Die Gottfried-Krüger-Brücke besteht aus 2 Bauwerken. Das ältere Bauwerk ist als „ Bauchschmerzenbrücke" bekannt. Aufgrund ihrer Bogenform ist'sie nicht barrierefrei. Deshalb wurde eine parallel danebenliegende barrierefreie Stahlbrücke im Jahr 2013 für 290.000 Euro errichtet. Damals wurde im Vorfeld der Bundesgartenschau der Havelradweg ans Havelufer verlegt, um Fördermittel zu bekommen.

2009 komplett erneuert

Vier Jahre zuvor – nämlich 2009 – war die alte Brücke komplett erneuert worden für 220.000 Euro. Auch die stützenden Stahlgefache wurden damals ausgetauscht beziehungsweise mit Korrosionsschutz versehen, ebenfalls wurde der Beton an den Brückenwiderlagern saniert.

19,67 Meter Spannweite und 4,70 Meter lichte Höhe sowie zwei Meter Gehwegbreite hat das Bauwerk, dessen Stahlkonstruktion mit der Auflage aus Eichenholzbohlen und -stufen etwa 4,5 Tonnen wiegt.

Regenwasser sorgt für Schäden

Nun muss der Handlauf teilweise erneuert werden, da insbesondere an den Stirnseiten der Holme durch Wasserzutritt Schäden eingetreten sind. „Der Handlauf ist sehr breit, da sammelt sich Regenwasser, das an den Stößen ins Holz gelangt“, sagt Reck. Er habe vorgeschlagen, dort Blechabdeckungen einzubauen und weiß zu streichen, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.

Kein Denkmal, aber im Sanierungsgebiet

Das passe nicht zum Stil des Bauwerks – dieses ist zwar nicht denkmalgeschützt, steht aber mitten im Sanierungsgebiet. Ebenso sind einzelne Stufen instand zu setzen. Das Tragwerk und die Unterbauten sind in einem guten Zustand.

Am jüngeren Bauwerk mussten in den letzten Jahren mehrfach die Geländernetze aus Drahtgeflecht repariert werden, weil durch Gewalteinwirkung Drähte zerrissen waren. Der Gesamtzustand der Brücke ist sehr gut, schätzt die Verwaltung ein.

Im ersten Halbjahr sollen nun die Schäden am Handlauf, am Geländer und an der Stufen beseitigt werden. Reck rechnet mit einem Aufwand von 20.000 bis 30.000 Euro. Das Geld dafür sei da.

