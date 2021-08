Brandenburg/H

Wieder einmal ist die Brandenburger Bank auf dem Immobilienmarkt aktiv geworden. Aber erstmals hat sie ein größeres Wohnungspaket erworben, bestätigt Frank Robby Wallis, der das Geldinstitut gemeinsam mit Jens-Uwe Oppenborn führt.

Ensemble mit Denkmalschutz

Es handelt sich um das denkmalgeschützte Ensemble Hammerstraße 4+6/Packhofstraße 19+20. Dieses wurde 1927 von Carl Jurth errichtet, in den vier Aufgängen gibt es 32 Wohnungen. Vorbesitzer waren Viviane Ratter und Florian Grotmann – der Projektentwickler führt das Objekt noch immer als Referenz auf seiner Internetseite. 2008/09 war das Ensemble komplett saniert worden.

Frank Robby Wallis ist Vorstand der Brandenburger Bank Quelle: Rüdiger Böhme

Kein Umwandeln geplant

„Wir haben das Objekt komplett gekauft, beabsichtigen aber nicht, die Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Wir halten diese Immobilie langfristig im Bestand und erzielen Einkünfte aus der Vermietung“, präzisiert Wallis. „Wir werden die Wohnungen auch nicht selbst verwalten. Das erledigt eine professionelle Hausverwaltung, die wir mit übernommen haben. Für die Mieter ändert sich also nichts, nicht einmal die Ansprechpartner.“

Erleichterung am Packhof

Das dürfte für Erleichterung am Packhof sorgen, immerhin gab es einige Unruhe unter der Mieterschaft, nachdem Grotmann wohl Versuche unternommen haben soll, den Mietern ihre Behausungen zum Kauf anzubieten.

Kein Schnäppchen

Über den Kaufpreis sei zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart worden, Wallis lässt aber durchblicken, dass es sich nicht um ein „Schnäppchen“ gehandelt haben dürfte. „Die Wohnungen sind saniert und in einem Super-Zustand, sie liegen in sehr guter Lage, befinden sich in einem Denkmal, haben eine Holzpellet-Heizung, sind also auch in Sachen Nachhaltigkeit auf der Höhe der Zeit.“

Besonders energieeffizient

So seien beispielsweise auch die Echtholzdielen in den Fußböden komplett erhalten worden. Der Komplex mit insgesamt 2844 Quadratmetern Nutzfläche erfülle den KfW-75-Standard, ist also besonders energieeffizient, unter anderem durch die Dreischeibenisolierverglasung.

Expertise bei Immobilien

Warum engagiert sich ein Geldhaus auf dem Immobilienmarkt? Es gebe mehrere Gründe, argumentiert der Vorstand. Vordergründig konzentriere sich die Brandenburger Bank auf die klassischen Bankgeschäfte, dort wachse sie im Kunden- und Kreditgeschäft. Doch in Zeiten von Niedrig- und gar Negativzinsen suche sie auch nach alternativen Investments. Das könnten Wertpapiere und Fondsanteile, aber auch direkt Immobilien sein. „Wir haben in unserem Haus die Expertise, weil wir in vielen Geschäften das Finanzieren von Immobilien unserer Kunden unterstützt haben.“

Objekt im Geschäftsgebiet

Die Verkäufer hätten zudem den Nachweis erbracht, dass das Objekt seit Jahren jederzeit voll vermietet ist. „Zudem liegt es mitten in unserem Geschäftsgebiet, wir haben es ständig im Blick und kennen den heimischen Markt. Deshalb haben wir einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn wir beispielsweise eine Immobilie in München oder Stuttgart erworben hätten.“

Im Wettbewerb der Banken

Frank Robby Wallis verschweigt nicht, dass es zwischen der Brandenburger Bank und den Verkäufern bereits vorher eine Geschäftsbeziehung gab und immer noch gibt. „Allerdings waren wir auch im Wettbewerb mit anderen Geldinstituten, denen das Wohnungspaket ebenfalls angeboten worden war.“

Bereits Kita gekauft

Es ist auch nicht das erste Immobiliengeschäft, bei dem die Bank selbst kauft. 2017 hatte sie beispielsweise die noch im Bau befindliche Kindertagesstätte in der einstigen Kammgarnspinnerei erworben und fertiggestellt.

Abschreibung ausgelaufen

Der Verkauf von Wohnungspaketen sei ein durchaus übliches Geschäft, beispielsweise wenn die zeitlich befristeten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für den Denkmalschutz ausgelaufen sind.

Verkäufer Grotmann indes bleibt auf dem Markt in Brandenburg an der Havel aktiv. Ab dem kommenden Frühjahr will er drei von vier Mehrfamilien-Wohnhäusern in weniger als 100 Metern Entfernung errichten – direkt an der Ecke Packhof-Eichamtstraße.

Von André Wirsing