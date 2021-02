Warum die Brandenburger noch nicht auf den Hund gekommen sind

Brandenburg/H

Heute gibt es mal an dieser Stelle Flausch-Content – oder besser gesagt keinen. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ vermeldete in dieser Woche, dass sich die Kommunen in Deutschland über 331 Millionen Euro Hundesteuer freuen, also 2,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das deutet darauf hin, dass sich in der Pandemie mehr Menschen einen Hund zugelegt haben.

Nur Hunde lassen sich zählen

Auch in anderen Medien wird immer wieder darüber berichtet, dass mit den langen Phasen des Zuhauseseins die Sehnsucht nach Haustieren größer wird. Nun lässt sich nicht genau erheben, wie viele Katzen, Meerschweinchen, Goldhamster und Kanarienvögel tatsächlich in der Pandemie angeschafft wurden. Das lässt sich nur einigermaßen sicher für die Zahl der Hunde bestimmen – weil für diese eine Steuer zu zahlen ist.

Anzeige

Weniger Tiere als 2019

An Brandenburg an der Havel scheint der Trend zu mehr Haustieren vorbei gegangen zu sein. Nach Auskunft der Rathausstelle für Steuern und Abgaben sind es im Pandemiejahr 2020 sogar weniger Hunde geworden: Zum Jahresende 2019 waren 4242 bellende Vierbeiner angemeldet, Ende 2020 waren es nur 4214, die immerhin noch 301.432 Euro in die Stadtkasse fließen ließen.

Stadtwohnungen nicht ideal

Sind die Brandenburger jetzt weniger tierlieb als andere Menschen in Deutschland? Ich finde, sie sind erst recht tierlieb. Sich nur aus Langeweile ein Tier anzuschaffen, ist kein triftiger Grund. Viele Haustiere werden auch nicht so gehalten wie es sein sollte. Was erst verlockend ausschaut, kann schnell zum Verdruss werden. Stadtwohnungen sind nur in seltenen Fällen eine ideale Heimstatt für Tiere mit Bewegungsdrang.

Was passiert, wenn die Pandemie vorbei ist, und alle wieder hinaus in die Weltgeschichte stromern? Die Tierheime werden sich bedanken, wenn sie im Sommer überquellen vor lauter zurück gegebenen Tieren.

Massen-Zucht ist schwierig

Oftmals ist auch die Herkunft der Hunde nicht genau nachzuverfolgen, Berichte über illegalen Welpenhandel mehren sich. Und die zugelassenen Züchter beklagen sich über die hohe Nachfrage nach jungen Tieren. So viel können sie gar nicht nachzüchten, wollen sie nicht ihren eigenen Tieren schaden.

Die Brandenburger machen also alles richtig, wenn sie nicht der schnellen Heimtierversuchung nachgeben. Gegen die Langeweile helfen auch mal wieder Gespräche mit dem Partner, die guten alten Brettspiele und zur allergrößten Not ist auch Netflix noch nicht ganz leergeschaut.

Von André Wirsing