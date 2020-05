Warum die Bürgerinitiative Göttin nur kurz aufatmen kann

Brandenburg/H

Aufatmen können erst einmal die Mitglieder der Göttiner Bürgerinitiative „Naturnahe Ortsteile“, wenn auch nur für einen überschaubaren Zeitraum. Sie hatten sich mit einer Petition an die Stadtverordnetenversammlung gewendet, wollten damit erreichen, dass ein im vergangenen November mehrheitlich gefasster Beschluss zum Ausbau des Paterdammer Wegs zwischen ihrem Ortsteil und Paterdamm aufgehoben wird.

Das gelang nicht, doch nach hitziger Diskussion einigten sich die Volksvertreter am Mittwochabend auf einen Kompromiss. Die Vorsitzende des Petitionsausschusses Anette Lang ( Bündnisgrüne) hatte das einstimmige Votum des Ausschusses vorgetragen – danach sollte der Beschluss vom Herbst gekippt werden. Zugleich wurde angeregt, eine „Arbeitsgruppe Verkehr“ zu gründen, welche sich um die Probleme der südlichen Stadt- und Ortsteile Wilhelmsdorfer Vorstadt, Eigene Scholle, Wilhelmsdorf und Göttin kümmert.

Anzeige

„Die Bürgerinitiative sieht massive Probleme, es wird mehr Verkehr im Ortsteil erzeugt, sie befürchten ein Abschneiden von Göttin sowie massive Eingriffe ins Naturschutzgebiet. Auch in der Stellungnahme der Verwaltung wird das Ausbauvorhaben als auf wackeligen Füßen stehend angesehen, aus naturschutzrechtlichen Erwägungen, aus mangelnder Finanzierung und weil es nicht Teil der Verkehrsplanung ist“, fasst Anette Lang zusammen.

Weitere MAZ+ Artikel

Obwohl das Votum im Ausschuss das Votum von allen Fraktionen mitgetragen worden war, interveniert in der SVV Freie-Wähler-Fraktionschef Dirk Stieger: „Eine Arbeitsgruppe ohne Beschlussgrundlage ist nicht mehr als ein Stuhlkreis“. Er überredet die anderen Fraktionen zum Kompromiss: Der alte Beschluss wird nicht aufgegeben, aber nicht vollzogen, so lange die Arbeitsgruppe aktiv ist.

Doch was passiert, wenn sie scheitert? Schließlich hatte Stieger schon in der Diskussion vor dem Herbstbeschluss zum Ausbau des Paterdammer Weges bereits betont, er wolle keine ergebnisoffene Diskussion. Im schlimmsten Fall ist die Arbeitsgruppe weg, der Ausbau-Beschluss aber immer noch da.

Es sieht so aus als ob sich die anderen Fraktionen haben überreden lassen. Misstrauisch bleiben nur die Linken. „Abgesehen davon, dass dieser Beschluss alles im Unklaren lässt, ist er eine Ohrfeige für die Menschen, die sich in der Bürgerinitiative engagiert haben, und eine Missachtung der mehr als 1700 Unterschriften, welche die BI in kürzester Zeit gesammelt hatte“, sagt Fraktionschef René Kretzschmar. „Wir ermuntern die Bürgerinitiative, einen langen Atem zu haben, und werden sie unterstützen.“

Von André Wirsing