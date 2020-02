Warum die Kitaplatz-Planung ein riesiges Puzzle ist

Brandenburg/H

Es ist eine scheinbar paradoxe Situation: In der ganzen Innenstadt ist kein einziger Krippenplatz frei, in Nord fehlen 50 Hortplätze, deshalb wird die eigentlich schon fast geschlossene Kita „Spatzenhaus“ weiter offen gehalten. In der Kita „Leben“ in der Sophienstraße hingegen sind 132 Plätze noch frei.

Deutschlandweit einmalig

Dennoch sagt Kerstin Schöbe als Ressortchefin für Jugend und Soziales: „Wir sind stolz auf das Geschaffte. Im Land Brandenburg, wahrscheinlich auch in der Bundesrepublik, sind wir die einzige Stadt, der es gelingt, alle Rechtsansprüche bei der Kindertagesbetreuung zu erfüllen.“

Keine einzige Eltern-Klage

Sozialbeigeordneter Wolfgang Erlebach. Quelle: Rüdiger Böhme

Es habe auch in den vergangenen beiden schwierigen Jahren keinen einzigen Rechtsstreit gegeben, bei dem Eltern versucht haben, einen Kitaplatz einzuklagen. Das hätte in etwa 80 bis 120 Fällen in den Jahren 2018/2019 passieren können, sagt der Sozialbeigeordnete Wolfgang Erlebach (Linke). „Wir haben vertröstet, versprochen und hingehalten, zum Glück ist es gut gegangen“, gibt Schöbe unumwunden zu.

Reihenweise Neueröffnungen

Dann wurden reihenweise Kitas eröffnet: in der Hausmannstraße (Perlentaucher), in der Kammgarnspinnerei, in der Bauhofstraße, das erweiterte Haus 4 im DRK-Kinderdorf sowie die reaktivierte Einrichtung in der Sophienstraße. Jetzt gibt es sogar ein scheinbares Überangebot: In allen Krippen, Kindergärten und Horten stehen theoretisch 6216 Plätze zur Verfügung. Dem gegenüber stehen 6109 Kinder, die einen Rechtsanspruch auf Betreung haben.

20 Erzieherinnen fehlen

Tatsächlich nutzbar waren im Dezember allerdings nur 5547 Plätze. Das liegt daran, dass einige Einrichtungen ihre Kapazitäten nicht voll auslasten. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Wie überall fehlt es an Personal. Etwa 20 Erzieherinnen werden noch gebraucht, unter anderem in den Kitas „Perlentaucher“, „Sonnenwinkel“ und Schmerzke. Die neuen Einrichtungen erreichen nur langsam ihre Kapazitäten, weil sie oft nicht mehr als zehn Kinder pro Monat aufnehmen, um Eingewöhnungszeiten garantieren zu können. Andere lassen Plätze frei, weil Geschwisterkinder von bereits betreuten Mädchen und Jungen im Sommer nachkommen.

Verschobene Spitzenzeiten

Zudem gibt es verschobene Spitzenzeiten: in den Kindergärten ist es gerade im Juni/Juli besonders voll, in den Horten im August/September zum Schuljahresbeginn. Mit geplant werden müssen auch die Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden und ein Jahr länger im Kindergarten bleiben. Das sind zum neuen Schuljahr allein schon 93 Mädchen und Jungen.

Birgit Angelstein ist Praxisberaterin im Jugendamt: „Ja, es gibt sogar Wartelisten für die Innenstadt. Wenn Eltern nicht mobil sind, haben sie eventuell keinen Krippenplatz.“ Sie nennt das Beispiel einer THB-Stundentin, die nach dem Mutterschaftsjahr nun täglich von Berlin kommt, erst ihr Kind nach Hohenstücken bringt und dann zur Hochschule fährt. Die Rückfahrt nach Berlin am Nachmittag muss sie auch über Hohenstücken absolvieren.

Rechnerische Überkapazität

Aber, auch wenn irgendwann alle vorhandenen Plätze auch tatsächlich verfügbar sind, wenn im Sommer Erzieherinnen eingestellt werden und alle Kinder in den neuen Einrichtungen eingewöhnt sind, werden keine Kitas leer stehen, weil rechnerisch um die 600 Plätze mehr da sind als derzeit genutzt werden.

Platz-Bedarf steigt jährlich

„Wir haben von Jahr zu Jahr jeweils 100 bis 200 Anmeldungen mehr, um Überkapazitäten mache ich mir überhaupt keine Sorgen.“ Birgit Angelstein berichtet von Treffen bei Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) bei denen Vertreter von Behörden und Organisationen ( THW, Auswärtiges Amt), die in die Havelstadt kommen, immer wieder nach Betreuungsplätzen fragen. „Allein mit diesem Bedarf kann man eine ganze Einrichtung füllen.“ Zudem gebe es wahrnehmbare Zuzüge in die Stadt, sie spüre das als eine der ersten, aufgrund der telefonischen Anfragen.

Wenn im Spätsommer das Augustaheim in der Kleinen Gartenstraße als Hort in Betrieb geht, gibt es dort nur noch 170 Plätze statt der 270 im Containerdorf Bauhofstraße, welches dann abgebaut wird.

Wunsch- und Wahlrecht möglich

Zudem könne die Stadt nicht nur Rechtsansprüche erfüllen, sondern den Eltern auch das Wunsch- und Wahlrecht ermöglichen – entweder nach örtlicher Lage oder nach pädagogischer Ausrichtung, betont Erlebach. „Eine 90-prozentige Auslastung über alle Einrichtungen gilt als Vollbelegung.“ Derzeit liege man bei 89 Prozent in der Vorschulbetreuung und bei 85 Prozent im Hort.

Der Jugendhilfeausschuss will nun im März über den vorgelegten Kitabedarfsplan abstimmen. Dieser gilt ohnehin nur bis Ende Juli, weil dann die Pläne ans Schul- und nicht mehr ans Kalenderjahr angepasst werden.

Von André Wirsing