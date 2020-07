Warum die Klingenberg-Tram chancenlos ist

Brandenburg/H

Eine Straßenbahnlinie 2 durch die Klingenbergsiedlung wird es nicht geben. Die Idee war jüngst von Andreas Kutsche in die öffentliche Diskussion gebracht worden. Der Vorsitzende der Linken-Fraktion in der SVV hatte angeregt, über eine Streckenführung vom Nicolaiplatz durch die Vereinsstraße über den Zentrumsring (B 1/102) zur Klingenbergstraße, Friedrich-Engels-Straße und in der Magdeburger Landstraße zurück auf die alte Trasse nachzudenken.

Keine Chance auf Genehmigung

VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogler. Quelle: Jacqueline Steiner

„ Kutsches Überlegungen sind für uns als Verkehrsunternehmen nachvollziehbar und verständlich“, sagt Verkehrsbetriebechef Jörg Vogler. „Für das bauliche Umsetzen sehe ich allerdings unüberwindbare Probleme. Das Queren der Bundesstraße sowie der Eisenbahnstrecke nach Rathenow hat keine Chance auf Genehmigung. Zudem sehe ich große Finanzprobleme, weil eine neue Strecke von rund 2,5 Kilometern Länge erheblich teurer werde als die geschätzten fünf Millionen Euro für eine neue Straßenbahnbrücke an der Überführung ,20. Jahrestag’.“

Lange Takte und Fahrzeiten

Wolle man das Ganze als Ringbahn anlegen, brauche man dafür dennoch den Brücken-Neubau. Zudem würden die Takte und Fahrzeiten so lang, dass sie für die Kunden nicht mehr attraktiv seien.

Überschaubare Nachfrage

Auch wenn Schulen und Kitas entlang der vorgeschlagenen Strecke liegen, so verkehren dort derzeit auch der L-Bus sowie der Linie-2-Expressbus zueinander versetzt so, dass ein Halbstundentakt vorhanden ist. „Die Fahrgastzahlen lassen keine Überlastung erkennen. Und so lange ich die Passagiere mit zwei Bussen befördern kann, rechtfertigt dies nicht eine neue teure Straßenbahnlinie.“ Vogler bietet an, bei entsprechender Nachfrage zuerst die Takte zu verkürzen.

Verkehrsplaner blenden das aus

Gleichwohl könne er die Wünsche und Überlegungen des Kommunalpolitikers nachvollziehen, auch wenn der Geschäftsführer sich bislang damit noch gar nicht intensiv befasst hat. „Ein Verkehrsplaner wird da sofort ausgebremst im Kopf, weil er sofort weiß, dass es nicht umsetzbar ist.“

Kein Kreuzen von Bahnlinien

Alleine das ebenerdige Kreuzen der Rathenower Eisenbahnlinie werde heute vom Eisenbahnbundesamt auf keinen Fall mehr genehmigt. Der Übergang nahe des Bahnhofs Görden genieße lediglich noch den Bestandsschutz aus DDR-Zeiten. Für kreuzende Gleise müsse man Rillen einschneiden, damit die Spurkränze der Laufräder hindurchpassen, das schwäche die Schienen. Die Eisenbahn hat längere Bremswege, und im Havariefall einer auf dem Bahngleis gestrandeten Straßenbahn, bekäme man diese gar nicht schnell genug weg.

Genehmigung vom Minister

Auch das Kreuzen von Bundesstraßen durch die Straßenbahn werde heute nicht mehr genehmigt. Die Überfahrt an der Hohenstücken-Kreuzung Rathenower Landstraße/Rosa-Luxemburg-Allee musste zu DDR-Zeiten eigens von Verkehrsminister Otto Arndt genehmigt werden.

Enge Bogenradien

Es gibt noch weitere technische Probleme: So hätte auch der enge Bogen von der Klingenberg- in die Friedrich-Engels-Straße keine Aussicht auf Genehmigung. Vergleichbares gibt es zwar in der Ritterstraße/ Plauer Straße, doch dürfte der heute auch nicht mehr so gebaut werden. Da müsste man auf dem Klingenberg ebenfalls den Verkehr mit einer Lichtsignalanlage ausbremsen.

Kürzere Takte der Linie 2

Die Straßenbahnlinie 2 habe sich bis zur Brückensperrung im vorigen Dezember bewährt. Klar wurde sie einst eingerichtet, um die Stahlwerker zu befördern. Doch auch heute gibt es noch Industrie auf dem Quenz, es gibt den Anschluss zum E-Bus nach Plaue und Kirchmöser, es gibt Hotel, Stahlpalast und Industriemuseum. Vogler ist nach eigener Aussage dazu bereit, nach dem Brückenneubau über kürzere Takte der Linie 2 zu diskutieren.

ÖPNV-Talk für Volksvertreter

Zudem zeigt er sich offen über alle Anregungen aus der Kommunalpolitik. Die Verkehrsbetriebe VBBr haben keinen eigenen Aufsichtsrat, nur die darübergehängte Stadtholding Technische Werke TWB. „Herr Kutsche und alle anderen Stadtverordneten können gerne zu mir kommen, um mit unseren Verkehrsplanern und anderen Experten über ihre Ideen zu sprechen.“ Zudem bietet der Geschäftsführer nun auch einen „ÖPNV-Talk“ für alle Fraktionen an. Bei der ersten Auflage vor zwei Wochen habe man länger als zwei Stunden alle möglichen Fragen diskutiert.

