Warum die Mebra die gelben Säcke kontrolliert

Eine großangelegte und wochenlange Kontrollaktion zum Befüllen der gelben Säcke startet der Entsorger Mebra ab der kommenden Woche. „Ziel ist es, dass die Bevölkerung sensibler mit dem Thema Abfalltrennung umgeht. Wir als örtlicher Entsorger stehen immer wieder vor der Frage: ,Nehmen wir den Sack nun mit oder nicht?’“, sagt Mebra-Geschäftsführer Holger Ulbricht.

Mehrkosten zu Lasten aller

„Ist er erst einmal im Müllfahrzeug, haben wir möglicherweise im Nachhinein das Problem der Qualitätsminderung und damit erhebliche Mehrkosten. Lassen wir ihn zu Nachsortierung liegen, kann es sein, dass wir ihn in 14 Tagen wiederfinden, nur nicht mehr in einem Stück und somit entstehen auch wieder Kosten für die Reinigung.“ So oder so werde es immer teurer, wenn Bürger nicht ordentlich trennen und das gehe meist zu Lasten aller.

Bei Mangel gibt es Aufkleber

In den kommenden Wochen werden die gelben Säcke und Tonnen daher auf den richtigen Inhalt überprüft. Sollten sich falsche Abfälle in ihnen befinden, bekommen die Behälter einen Aufkleber, der dazu auffordert, sie nachzusortieren. Sie werden dann nicht entsorgt und erst nach erfolgter Nachsortierung am nächsten Entsorgungstermin mitgenommen.

Infoblatt für Bürger

Zudem hat die Mebra gemeinsam mit der Stadtverwaltung ein Infoblatt erstellt. Darin wird nicht nur das Anliegen der Kreislaufwirtschaft erklärt. Die Brandenburger bekommen auch Tipps, wie möglichst wenig Wertstoffe und Abfall „produziert“ werden können.

Helfende Einkaufstipps

So gibt es Einkaufstipps mit Verzicht auf Verpackungen. Sollte dies nicht gelingen, kann man zu Mehrwegverpackungen greifen. Auch können eigene Taschen für den Einkauf mitgebracht werden. Es gibt auch Produkte oder Verpackungen aus Recyclingmaterial.

Anleitung zum Sortieren

Die Verbraucher sollen die verschiedenen Materialien der Verpackungen trennen, bevor sie diese in den gelben Sack werfen, wie den Joghurtdeckel von Joghurtbecher oder die Folie der Wurst- und Käseverpackungen abtrennen. So kann ein höherer Anteil der Verpackungen recycelt werden. Auch sollte man nur leere Verpackungen in den gelben Sack und in die gelbe Tonne werfen, da dies sonst den Sortierprozess behindert und damit das Recycling erschwert oder unmöglich macht. Auch können durch Lebensmittel Tiere beim Bereitstellen der gelben Säcke angezogen werden, die dann die Säcke aufreißen und die Verpackungen in der Umgebung verteilen.

Weitere Informationen können auf den Internetseiten der Stadt Brandenburg an der Havel und der Dualen Systeme eingesehen werden.

Von André Wirsing