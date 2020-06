Warum die Nord-Bibliothek so spät wieder öffnete

Brandenburg/H

Nun ist alles wieder in bester Ordnung: Auch die Leseratten im Stadtteil Nord werden wieder mit frischem Futter in der Stadtteilbibliothek versorgt. Mehr als einen Monat länger als andere mussten sie sich gedulden. Während die Hauptstelle der Fouqué-Bibliothek in der Altstadt sowie die Stadtteilbibliothek Hohenstücken bereits am 4. Mai wieder öffneten, gelang dies in Nord erst vor gut einer Woche.

Das Team half beim Bürgertelefon

Cornelia Stabrodt ist die Leiterin der Fouqué Bibliothek der Stadt Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Anzeige

„Das war weder böse Absicht noch Unfähigkeit, sondern mir fehlt schlicht das Personal“, sagt Bibliothekschefin Cornelia Stabrodt. „Ein Teil meines Teams musste wochenlang das Bürgertelefon verstärken. Das war erst einmal wichtiger.“

Weitere MAZ+ Artikel

Am Bürgertelefon wurden alle Fragen vornehmlich rund um die Kindernotbetreuung in den Einrichtungen, aber auch zu bestimmten Verwaltungsvorgängen geklärt. Das anfängliche Rotationsverfahren wurde schnell aufgegeben, dafür gab es dann feste Teams, die viele Wochen dort im Einsatz waren.

Auch Teil-Öffnung ging nicht

Unter anderem hatte Silvia Felicitas Haase im Namen vieler Bibliotheksnutzerinnen in einem Brief an die MAZ kritisiert, dass es den älteren Menschen oft nicht möglich sei, bis zur Hauptstelle am Altstädtischen Markt zu kommen. Es solle doch wenigstens zwei Öffnungstage in der Woche geben. Das ging eben nicht.

Entspannte Rückgabe-Frist

Dafür hat sich das Fouqué-Team Gedanken gemacht, die Wiedereröffnen entspannt zu gestalten: „Wir haben die Bücherrückgabe unbürokratisch geregelt und haben dies auch auf den Plakaten an der Einrichtung in Nord so kommuniziert, dass die entliehenen Bücher automatisch bis zum 15. Juni verlängert wurden. Damit wollten wir vermeiden, dass am Eröffnungstag 8. Juni sich lange Schlangen bilden und vielleicht Abstände nicht eingehalten werden“, sagt Cornelia Stabrodt. Und „Strafzahlungen“ für eine verspätete Rückgabe musste auch kein Nutzer leisten.

Ein- und Ausgang sind getrennt

Nun werde das Angebot wieder sehr gut von den Nachbarn angenommen. In der Stadtteilbibliothek Nord sind Ein- und Ausgang räumlich getrennt, „und das Einhalten der sonstigen Hygieneregeln sind die Menschen aus anderen Einrichtungen längst mehr als gewohnt“.

Von André Wirsing