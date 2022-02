Brandenburg/H

Die Scholle-Bewohner werden länger auf ihren versprochenen Edeka-Supermarkt warten müssen. Bislang war immer von einer Fertigstellung und Eröffnung Ende 2022 die Rede. Jetzt wird es wohl Frühjahr 2024. „Ich hätte mir gewünscht, dass es früher passiert. Aber wir werden noch bis zum Jahresende brauchen, bis wir Planreife haben“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU). Vom Auslegungsbeschluss an dauere es ungefähr sechs Monate bis zum Festsetzen und damit bis zum Baurecht. Dann könnte Anfang nächsten Jahres Baubeginn sein.

Verkehrsprobleme in der Diskussion

Aktuell gebe es Gespräche um verkehrsplanerische Aspekte, beispielsweise zum Erschließen mit dem öffentlichen Personennahverkehr. „Diskutiert wird beispielsweise, ob eine neue Bushaltestelle notwendig ist. Wir werden diese nicht fordern, in der Nähe ist die Haltestelle Wittstocker Gäßchen – die bleibt auf jeden Fall erhalten.“ Zudem gebe es Abstimmungen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC.

Ausweichquartier für Eidechsen

Es gehe auch um Fragen des Naturschutzes, so werden im künftigen Baugebiet Eidechsen vermutet. Diese könne man nicht einfach vergrämen, weil es in der Nachbarschaft keine Ersatzflächen gibt. Also müssen sie nötigenfalls umgesetzt werden. Auch Fragen des Grünausgleiches für die durch den Bau zu versiegelnden Flächen müsse noch verhandelt werden. Und schließlich müssen vor einem Bau auch noch Höhenunterschiede im Gelände ausgeglichen werden.

Der neue Edeka auf der Scholle wird in etwa baugleich zu dem im Jahr 2018 auf dem Görden eröffneten Markt. Quelle: Stadt

Bereits Ende August 2019 hatten Vertreter der Edeka Minden-Hannover verkündet, dass sie zwei nebeneinander liegende Grundstücke auf der Eigenen Scholle für den Bau eines Supermarktes erworben haben.

Edeka will zwischen Kleingärten bauen

Bei dem Grundstück handelt es sich um eine noch unbebaute Freifläche, teilweise mit Baumbewuchs, welche an die Ziesarer Landstraße angrenzt und zwischen den Kleingartenanlagen Freizeit e.V., Abendfrieden e.V. sowie Buchenweg e.V. liegt. Es ist insgesamt 1,47 Hektar groß. Der Edeka-Supermarkt als so genannter Vollsortimenter soll eine Verkaufsfläche von etwa 1650 Quadratmetern haben, zudem werden Stellplätze und Außenanlagen hergerichtet. Der Markt wird vergleichbar sein mit dem 2018 eröffneten Laden an der Gördenallee.

Hier auf der Brachfläche in der Nähe des Wittstocker Gäßchens soll ein neuer Edeka-Markt entstehen. Quelle: Rüdiger Böhme

Gerüchte sind haltlos

Auf der Scholle kursieren Gerüchte, dass Edeka gar nicht mehr so sehr an dem Standort im Süden der Stadt interessiert sein könnte, wenn die genossenschaftlich organisierte Handelskette in Bälde den bisherigen Real-Markt im Beetzsee-Center übernimmt. Dem widersprechen Scheller und sein Stellvertreter unisono. „Beide Vorhaben und Standorte haben nichts miteinander zu tun, das darf man nicht in einen Topf werfen“, sagt Michael Müller (parteilos).

„Edeka setzt auf Brandenburg an der Havel“, sagt Scheller nach vielen Gesprächen mit Vertretern des Handelsriesen. „Der Standort auf dem Görden wird sehr gut angenommen, zudem gibt es nach wie vor das Entwicklungsinteresse für den Komplex Wilhelmsdorfer Straße 4-6.“

Ein neues Super-Sortiment

Das ramponierte Mini-Einkaufszentrum mit dem aus der Zeit gefallenen Norma-Markt und dem abgerockten Parkplatz hatte Edeka Anfang 2020 erworben. Ursprünglich war aus Minden bei Hannover zu hören, dass die Handelskette hier ein qualitativ und preislich herausgehobenes Sortiment offerieren wolle.

Gespräche zum Neuendorfer Sand

Und nicht zuletzt sei die Stadtspitze weiterhin im Gespräch über eine Wiederbeleben des Einkaufszentrums Neuendorfer Sand. Dabei hatte der Edeka-Billig-Ableger NP-Discount mit dem Zusperren seiner dortigen Filiale im März 2019 erst den Standort zum Erliegen gebracht.

Von André Wirsing