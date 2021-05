Brandenburg/H

Präsenzunterricht an den Schulen der Havelstadt wird es frühestens am 7. Juni geben, kündigt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) am Mittwochabend vor den Stadtverordneten an. „Wir haben derzeit noch eine Inzidenz von mehr als 50, kommen da nicht so leicht runter und müssen drei Tage lang einen stabilen Wert unter der Marke nachweisen. Das wird zu knapp bis zum kommenden Montag.“

Perspektive zum Planen

Man müsse Lehrern wie Schülern auch eine halbwegs verlässliche Perspektive geben, mit der sie planen könnten. Das sei man ihnen schuldig, er wolle keine Erwartungen wecken, die dann vielleicht enttäuscht würden.

Panne bei den Zahlen

Gerade am Donnerstagmorgen gab es eine Panne beim Melden der Mittwochszahlen zu den Neuinfektionen. „Aufgrund eines technischen Fehlers wurden die 16 laborbestätigten Fälle nicht an die Landesbehörde übermittelt. Die tatsächliche Inzidenz weicht somit von der Landesmeldung ab“, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Statt des offiziell ausgewiesenen Wertes von 40,2 Neuinfektionen – gerechnet auf 100.000 Einwohner – innerhalb einer Woche liege der tatsächliche Inzidenzwert bei 62,34.

Nachläufer von Pfingsten

Die 16 neuen Fälle vom Mittwoch seien „Nachläufer des langen Pfingstwochenendes“, sagt Scheller gegenüber der MAZ. In den beiden Tagen zuvor waren nämlich gar keine Neuinfektionen gemeldet worden.

Stabil unter 50er-Inzidenz

Auch wenn jede Infektion eine zu viel sei, komme die Stadt damit zurecht, wenn sich im Durchschnitt nicht mehr als fünf Menschen neu ansteckten. Bleibt nämlich die Wochenzahl bei weniger als 36 könne man stabil von einer Inzidenz unterhalb der 50er-Marke ausgehen.

Schwankende Trefferquote

Ziemlich volatil sei auch die Zahl der „Treffer“ bei den Schnelltests gewesen. „Anfangs hatten wir eine ganz gute Quote mit 90 Prozent verlässlichen Ergebnissen. Dann sank diese Zahl auf etwa zwei Drittel ab, wir hatten sehr viele falsch-Positive Ergebnisse. Erst jetzt pegeln sich die Treffer auf einem relativ verlässlichen Niveau wieder ein“, sagt der Rathauschef.

Für ihn und sein Team von Gesundheitsamt und Ordnungsbehörde sei dies wichtig, weil sich daraus eine Menge Maßnahmen wie Quarantäne ableiten. Die Kommune könne nun genauer mit ihren Anordnungen operieren, die spätere Schulöffnung sei gleichzeitig eine Vorsichtsmaßnahme.

Von André Wirsing