Warum die Stadt als Wirtschaftsstandort gut gerüstet ist

Brandenburg/H

Die Stadt ist gut gerüstet als Wirtschaftsstandort, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU): „Die Entwicklung eines Wirtschaftsstandortes lässt sich immer an drei wesentlichen Indikatoren erkennen: Einwohnerentwicklung, Arbeitslosenquote und Pendlersaldo.“

Mehr Ein- als Auspendler

Alle diese Indikatoren stünden für Brandenburg an der Havel auf grün. „Wir verzeichnen einen kontinuierlichen Einwohneranstieg auf jetzt 72.445, eine stark sinkende Arbeitslosenquote auf derzeit 7,6 Prozent und ein Pendlersaldo von plus 2.128.“ Das heißt, die Zahl der Einpendler zur Arbeit ist um diesen Wert höher als die Zahl der Auspendler. Zudem habe sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen auf einen Rekordwert von nahezu 30.000 erhöht.

Mehr als 80 Ansiedlungsanfragen

Oberbürgermeister Steffen Scheller in der Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Ruediger Boehme

„Diese starke generelle Entwicklung kann man auch im Detail sehr gut erkennen, beispielsweise an mehr als 80 gestiegenen wirtschaftsbezogenen Grundstücks- und Gebäudenachfragen und erfolgreiche Ansiedlungen der letzten Jahre, die zu einer nahezu vollständigen Auslastung unserer Gewerbegebiete in Schmerzke und des sogenannten ehemaligen Opelgelände geführt hat“, sagt Scheller. Jetzt stehe man vor der Herausforderung, neue Ansiedlungsflächen zu entwickeln und vorhandene Gebiete zu erweitern. Das gelte für das Gewerbe- und Industriegebiet Süd in Kirchmöser und die Verbesserung der überregionalen Verkehrsanbindung sowie für die Entwicklung des Zukunftsquartiers Magdeburger Straße als Quartier für Wissenschaft und Wirtschaft.

Wachstum bei Gewerbeflächen

„Die Verfügbarkeit von Gewerbe- und Industrieflächen ist von hoher Bedeutung auch für die Erweiterung von schon heute vorhandenen Unternehmen. Wir wollen so die Möglichkeit von Wachstum aus dem Bestand geben“, sagt Steffen Scheller am Mittwochnachmittag während einer Aussprache der Stadtverordneten zum Thema Wirtschaftsstandort, die von den Freien Wählern angeregt worden war.

Im Vorjahr haben 45 Unternehmen in der Stadt nach einer geeigneten Fläche gesucht, 36 Firmen bemühten sich bei der Wirtschaftsförderung um Hallen und Büros oder Produktionsstätten, 2013 hätten diese Zahlen noch bei 19 beziehungsweise 20 gelegen.

Fast 110 Hektar noch frei

109,4 Hektar Grund in kommunaler und privater Hand stehen noch für Gewerbe- und Industrieflächen zur Verfügung, 2011 waren es noch mehr als 175 Hektar. In Hohenstücken mit 47,2 Hektar und in Kirchmöser Süd mit 31,8 Hektar gibt es noch die meisten Grundstücke.

Stadt will Flächen neu ausweisen

In Schmerzke sind von insgesamt knapp 28 Hektar nur noch 5000 Quadratmeter frei. Hier bemüht sich die Stadt darum, Flächen aus dem eigenen Besitz umzuwidmen beziehungsweise zu erwerben. Gerade die Flächen zwischen den Gewerbe- und Industriegebieten in Schmerzke und Rietz seien interessant, weil sie auch direkt an der künftigen Ortsumfahrung und damit am Autobahnzubringer liegen. Man warte lediglich die Planfeststellung für die Ortsumfahrung Schmerzke ab.

Von André Wirsing