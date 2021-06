Brandenburg/H

Ursprünglich sollte die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Näthewinde zwischen Hammerstraße und Domkietz schon fast fertig saniert sein. Zwischen dem 26. April und dem 2. Juli sollte das nach dem Willen der Verwaltung erledigt werden. Doch hat die Kommune – die ab einem bestimmten Auftragsvolumen – die Bauleistungen ausschreiben muss, kein Glück.

Erste Ausschreibung aufgehoben

Offensichtlich musste die erste Ausschreibung aufgehoben werden, auf der Stadt-Internetseite steht nun schon wieder eine neue. Diesmal sollen die Arbeiten vom 6. September bis zum 12. November erfolgen. Aufheben kann man eine Ausschreibung, wenn sich keiner beteiligt oder wenn die abgegebenen Angebote den finanziellen Rahmen sprengen, von „Mondgedboten“ ist dann die Rede.

Bislang Kalkulation verschwiegen

Holprig geht es über die Näthewindebrücke. Quelle: Rüdiger Böhme

Bislang hat die Kommune die Politik verfolgt, intern kalkulierte Kostenberechnungen nicht vorher zu veröffentlichen. Dahinter steckt die Hoffnung, dass die Anbieter sich nicht an der Höchstsumme orientieren und möglicherweise niedrigere Offerten abgeben. Doch in Zeiten rasant steigender Baupriese wäre eine solche Orientierung vielleicht gar nicht schlecht. Dann würden manche gar kein Angebot machen, andere wiederum so kalkulieren, dass es in etwa passt. Das ist sogar schon auf den Rathausfluren zu hören.

Alle Bohlen klappern

Das Bauwerk ist 1999 errichtet worden. Die Holzbogenbrücke mit angehängter Fahrbahn überwindet eine Stützweite von 42 Metern, sie ist 2,50 Meter breit und hat eine Fläche von 105 Quadratmetern. Mittlerweile klappern die Belagsbohlen unter den Fahrrad- und Kinderwagenreifen, selbst unter den Schuhsohlen.

GFK statt Holz

Verbindungsmittel sind kaputt, es bedarf eines neuen Holzschutzes, Lagersockel sind gerissen sowie die Unterstopfung ist abgeplatzt. Der Belag muss dringend erneuert werden. Zu den Instandsetzungsarbeiten zählen: 114 Quadratmeter Holzbohlenbelag auszubauen und zu entsorgen, ebenso 43 Meter Lagerbohlen sowie 16 Querträger. 24 Quadratmeter Betonwiderlager und Lagersockel sind zu sanieren und 600 Quadratmeter Holzflächen instand zu setzen. Als Ersatz für die weggeworfenen Teile müssen 16 neue Querträger mit jeweils 2,10 Meter Länge her, auch ein 43 Meter langer Längsträger als Doppel T-Träger aus Stahl sowie eine ebenso lange GFK-Längsbohle aus glasfaserverstärktem Recycling-Kunststoff (hochdichtes Polyethylen).

Neue Beleuchtung

Statt Holz werden 114 Quadratmeter GFK-Bohlen aus glasfaserverstärktem Kunststoff als Belag neu verlegt. Auf 86 Quadratmetern Fläche muss Korrosionsschutz an Stahlbauteilen aufgebracht werden. 43 Meter Kabelschutzrohr sind zu entfernen und neu einzubauen genau wie 43 Meter Kabel für die Straßenbeleuchtung.

Von André Wirsing