Brandenburg/H

Spannende Projekte hat sich das Team der Stadtwerke für dieses Jahr auf die Agenda geschrieben. Da sind die „normalen“ Investitionen wie ein Neubau am Umspannwerk Nord, wo 900.000 Euro investiert werden. Hier ist die Übergabestation zwischen dem Netzversorger Edis und den Stadtwerken, 110 Kilovolt Hochspannung werden in 15 Kilovolt Mittelspannung transformiert.

Weitere 450.000 Euro fließen in eine neue Schaltstation an der Kaskade, an der Kreuzung Jacobs-/Große Gartenstraße.

18 Millionen für Fernwärme-Projekt

18 Millionen Euro liegen bereit zum Ausgeben für das ambitionierte Projekt der etwas mehr als 20 Kilometer langen Fernwärmetrasse von der Abfallverbrennungsanlage in Premnitz nach Brandenburg an der Havel. Das würde die Gasturbinen im großen Blockheizkraftwerk überflüssig machen, 70.000 Tonnen Kohlendioxid könnten so pro Jahr vermieden werden. Das Vorhaben soll etwa 35 Millionen Euro kosten, etwa 22 Millionen sollen aus staatlichen Fördertöpfen beim Bund und beim Land kommen.

Aufsichtsrat entscheidet final

Gunter Haase Technischer Geschäftsführer Stadtwerke Brandenburg GmbH & Co. KG Quelle: JACQUELINE STEINER

Trasse und Flächenerwerb sind soweit klar, auch die Umweltuntersuchungen sind durch. Noch läuft allerdings das Planfeststellungsverfahren, in dem von Behördenseite das Projekt freigegeben werden soll. Auf einen konkreten Starttermin will sich Geschäftsführer Gunter Haase indes noch nicht festlegen. „Wir brauchen die Genehmigung, dann müssen wir sehen, welche Angebote reinkommen und vor allem zu welchen Preisen. Dann machen wir einen Vorschlag und am Ende entscheidet der Aufsichtsrat. Dem greife ich nicht vor.“

Hoher Jahresgewinn

Genug Geld erwirtschaften die Stadtwerke – auch für solche Großprojekte. Der Gewinn aus dem vergangenen Jahr soll bei etwas mehr als 14 Millionen Euro liegen, in den Vorjahren lag er irgendwo zwischen zehn und zwölf Millionen Euro. Haase gibt zu, dass erste Berechnungen in dieser Größenordnung liegen. Es sollten allerdings noch die Jahresrechnung sowie mögliche Steuerzahlungen abgewartet werden, bevor konkrete Zahlen genannt werden. Zwar werden die Gewinne an die Gesellschafter TWB (Stadt Brandenburg, 51 Prozent Anteil), Edis AG (36,75 Prozent) sowie EMB (12,25 Prozent) ausgeschüttet.

Doch weil die Stadtwerke wirtschaftlich so erfolgreich sind, können sie auch entsprechende Investitionsrücklagen bilden und „ansparen“.

Eigenes Bau-Ressort

Finanziell relativ überschaubar dürften im Vergleich zu solchen Millionen-Projekten andere Pläne des Stadtwerkechefs sein: „Wir strukturieren den technischen Bereich gerade um: Die Ressorts Strom und Gas werden zusammengelegt, gleichzeitig schaffen wir daraus einen eigenen Baubereich, der alle Maßnahmen koordiniert. Somit sind die Aufgaben in Betrieb und Bau getrennt.“

Massive Nachwuchsprobleme

Langfristig sollen die Mitarbeiter flexibler einsetzbar sind, auch zwischen Gas und Strom wechseln können. Das Ganze passiere aus einer Notwendigkeit heraus: Obwohl die Stadtwerke ganz manierliche Gehälter zahlen, haben sie „massive Probleme, Fachleute zu finden“. Zudem müssten neben der normalen Arbeit noch etliche Bereitschaftsdienste abgedeckt werden.

Weniger Bereitschaftsdienste

„In vier bis fünf Jahren möchten wir nur noch einen Bereitschaftsdienst für Elektro- und Gasanlagen haben. Das erfordert Verjüngung, die automatisch erfolgt. Zudem müssen wir viel Qualifizierung bieten“, sagt Haase. Im Gegenzug erhöhe sich für die Mitarbeiter auch die Work-Life-Balance, wie es so schön neudeutsch heißt. Die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben spiele für viele Mitarbeiter eine immer größere Rolle. „Dann haben sie eben nicht mehr jede dritte, sondern nur noch jede fünfte Woche Bereitschaft.“ Und es hätten nicht mehr parallel drei Mitarbeiter gleichzeitig Bereitschaft, sondern nur noch zwei.

Ein Anschluss-Portal für alle

Parallel dazu will Haase den Unternehmensbereich straffen, in dem es um die Anschlüsse für Gas, Wasser und Strom geht. „Wir wollen das so bündeln, dass jeder Interessent nur noch einen Ansprechpartner für alle Fragen hat.“ Dazu plane er auch ein zentrales Antragsportal. Wenn beispielsweise eine Familie nach Brandenburg an der Havel ziehen und hier ein Haus bauen will, findet sie bei den Stadtwerken eine Lösung aus einer Hand. Über das Portal könne man den Antrag stellen, die notwendigen Formale herunterladen beziehungsweise ausfüllen. Das Unternehmen unterbreite dann entsprechend Angebote und liefere gleich eine Liste möglicher Baufirmen mit.

Von André Wirsing