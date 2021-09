Brandenburg/H

Die schlimmsten Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten, die Stadtverordneten haben es nun schriftlich: Der Bau der Spange von der Gero- über die Brielower- zur Willi-Sänger-Straße zur Verkehrsentlastung wird frühestens im Herbst 2027 fertig, „Baubeginn wäre bei ungestörtem Planungsablauf Anfang 2026 möglich“, schreibt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) in seiner Antwort auf eine Anfrage der Freien Wähler.

Dirk Stieger, Stadtverordneter von BVB/Freie Wähler. Quelle: Rüdiger Böhme

Keine Spur vom Tesla-Tempo

„Ich dachte ernsthaft, der Genehmigungsantrag kann von der Stadt nach dem Sommer gestellt werden. Nach dem Sommer 2021. Nein, weit gefehlt. In unserer Stadt wirkt das Tesla-Beschleunigungs-Gen noch nicht. Die Verwaltung möchte die Genehmigung erst im Sommer 2023 - ja richtig 2023 - beantragen. So sieht’s halt aus am Standort Deutschland!“, empört sich Fraktionschef Dirk Stieger.

Unverbindlicher Zeitplan

Im Mai hatten die Stadtverordneten beschlossen, dass die Stadtverwaltung das Plan- und Bauverfahren in Gang setzen soll, Stieger wollte wissen, was seitdem passiert ist. Nicht viel. Eine „grobe unverbindliche Zeitabschätzung“ immerhin gibt es.

Packhofstraße auch verschoben

Gleichzeitig wurde bekannt, dass auch andere Bauvorhaben auf unbestimmte Zeit verschoben worden sind. „Geplant ist, die für das Jahr 2021 eingestellten investiven Mittel für den geplanten Ausbau der Packhofstraße auf das Vorhaben Ausbau Gerostraße zu übertragen. Der Ausbau der Packhofstraße wird sich aufgrund der Abhängigkeiten von der künftigen Gestaltung des Packhofgeländes, die derzeit noch diskutiert und unabsehbar ist, verzögern.“ Das Umschichten des Geldes muss sich Scheller noch genehmigen lassen, eine entsprechende Beschlussvorlage will er am 29. September den Stadtverordneten offerieren.

Der Blick von der Gerostraße auf die Grünfläche hinter der Brielower Straße, durch die die neue Umgehung führen soll. Quelle: Rüdiger Böhme

Bürger dürfen erst 2023 mitreden

Noch ein Jahr länger Zeit will sich die Verwaltung lassen, bis sie die Volksvertreter an den Planungen für die Gerostraße beteiligt. „Eine Beteiligung politischer Gremien ist zur Fertigstellung der Vorplanung einschließlich der Variantenuntersuchung etwa im vierten Quartal 2022 geplant.“ Der Antrag zur Planfeststellung könne nach heutiger Schätzung im Sommer 2023 eingereicht werden. „Für das Genehmigungsverfahren sind 18 Monate angesetzt.“

Sorgen im Stadtteil Nord

Eine Bürgerinformation soll es erst im Juni 2023 geben, steht in dem unverbindlichen Zeitplan – also fast zeitgleich mit dem Abgeben der Planfeststellungsunterlagen. Noch Anfang Juni dieses Jahres hatten Anwohner aus dem Wohngebiet Nord Bedenken und Ängste gegen die Spange angemeldet. „Auch wir möchten unsere Lebensqualität behalten und nicht die Lückenfüller für die Altstadt-Verkehrsprobleme sein. Auch an der Spange leben Menschen – es muss eine Lösung geben, die zumindest teilgerecht wird“, schrieb damals Ilona Brieger im Auftrag der Anwohner der Willi-Sänger-Straße.

Probleme in der Altstadt

Das Vorhaben dürfte also nicht unumstritten sein, zumal die Spange als Schlüssel zum Lösen der Verkehrsprobleme in der Altstadt und teilweise auch auf der Dominsel gilt. Voraussetzung für jedwede Beruhigungsmaßnahmen ist nämlich ein geordnetes Umlenken der Verkehrsströme auf die leistungsfähigen Hauptachsen. Und dafür braucht man zuallererst die leistungsfähige Verbindung von der Gero- zur Sänger-Straße.

Neue Brücke ist eher fertig

Wenn die Pläne des Landesbetriebs Straßenwesen Bestand haben, wird auch spätestens im Jahr 2025 die Brücke am Altstädtischen Bahnhof durch Neubauten ersetzt sein. Dann wird auch wieder mehr Verkehr durch die Altstadt fließen. Und wenn die Spange dann frühestens zwei Jahre später – nach den jetzigen Plänen – in Betrieb geht, sind noch große Diskussionen zu erwarten.

Keine Arbeiten am Fahrbahnbelag

Nach dem Beschluss der Stadtverordneten vom Mai sollte die Verwaltung auch noch in diesem Jahr 2021 400.000 Euro im kommunalen Haushalt umschichten, um mit Fahrbahnverbesserungen in der Altstadt im Abschnitt zwischen Parduin und Plauer Straße wenigstens anzufangen. Doch noch keine der Arbeiten ist bislang zur Vergabe ausgeschrieben, deswegen dürfte es in diesem Jahr damit auch kaum noch etwas werden.

Von André Wirsing