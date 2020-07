Brandenburg/H

Mit einer Marketing-Aktion wollen die Verkehrsbetriebe Brandenburg VBBr wieder mehr Menschen zum Mitfahren in Bussen und Straßenbahnen bewegen. Unter dem Motto „Unsere Stadt nimmt wieder Fahrt auf“ will Geschäftsführer Jörg Vogler an diesem Donnerstag die Aktion öffentlich vorstellen.

Zwei Monate kostenlos am Sonnabend

Ab dem 1. August sollen die Brandenburger zwei Monate lang an allen Sonnabenden kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel der VBBr nutzen können, um beispielsweise zum Shoppen und Bummeln in die Stadt zu fahren.

Stadtvermarkter sind Partner

Deswegen ist auch die Stadtmarketinggesellschaft STG als Partner dabei, die ebenfalls ein Interesse daran hat, die Innenstadt wieder belebter zu machen und den Einzelhändlern und Gastronomen Umsätze zu bringen. Gemeinsam veranstalte man ein Gewinnspiel. Mit dieser Aktion sollen Hemmschwellen gegenüber dem Öffentlichen Personennahverkehr abgebaut werden, die in der Corona-Zeit angewachsen waren.

Senioren als besondere Zielgruppe

Vogler dürfte dabei wohl vor allem auf die Menschen im Alter ab 60 Jahren zielen, die sich besonders stark aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen haben. Jetzt sei die Situation angesichts geringer Zahlen an Neuinfektionen etwas entspannter – das wolle man auch deutlich machen.

Übliche Sicherheitsvorkehrungen

Zwar gibt es noch keine gewohnte Normalität, aber die üblichen Sicherheitsvorkehrungen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen öffentlichen Räumen sei mittlerweile geübte Praxis. Beim Einkaufen im Supermarkt funktioniere es ja bereits ebenfalls reibungslos.

Nur zwei Konzept-Angebote

Für das Erarbeiten des Konzeptes für die Vermarktungaktion hatten die VBBr fünf Marketing- und Veranstaltungsbüros angeschrieben und zum Abgeben eines Konzepts aufgefordert. Lediglich zwei seien dem nachgekommen, daraus wurde der Sieger gekürt.

Sänger als Werbebotschafter

Auch mehr oder weniger prominente Werbebotschafter hat das Unternehmen verpflichtet, dem Vernehmen nach handelt es sich um Wolfgang Schwalm. Der eine der beiden „ Wildecker Herzbuben“ wird auch mit seinem Porträt auf einer Straßenbahn zu sehen sein, am Donnerstag will er es mit einem Autogramm verzieren.

Zudem soll der als „Singender Roland“ bekannte Brandenburger Heinz Morio für die Aktion mit werben.

Von André Wirsing