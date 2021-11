Brandenburg/H

Es wird das bislang größte Holzhaus im Land Brandenburg: 60 Meter lang mit 2983 Quadratmetern Bruttogeschossfläche auf vier Etagen. Bauherr ist der Landesverband Brandenburg der Volkssolidarität. An der August-Bebel-Straße 7 entstehen 25 barrierefreie Wohnungen, ein Begegnungszentrum sowie Räume für den eigenen ambulanten Pflegedienst.

Genau ein Jahr Bauzeit

Spatenstich soll am 11. November sein, dann wird bis zum Bezug genau zwölf Monate lang gebaut, sagt Dirk Brigmann. Er ist Vize-Landesvorstand und Geschäftsführer des Regionalverbandes Potsdam-Mittelmark.

So soll das Gebäude aus Holz an der August-Bebel-Straße aussehen Quelle: Schäferwenninger Projekt GmbH

Dritte Begegnungsstätte in Brandenburg an der Havel

„Wir stellen schon längere Zeit Überlegungen an, in Brandenburg an der Havel zu bauen. Schließlich gab es in der Innenstadt bis 2016 eine Begegnungsstätte, jetzt haben wir noch zwei in der Emster- und in der Schubertstraße. Mit dem neuen Haus bekommen wir eine dritte. Zudem wollen wir Stätten schaffen, in denen Menschen alt werden können. 80 Prozent von ihnen bleiben in ihrer vertrauten Umgebung.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundstückskauf vor drei Jahren

Das Grundstück habe der Verband bereits 2018 über einen Makler erworben, dann habe man die Partnerschaft mit dem Architekten Matthias Wegner sowie dem Generalplanungsbüro Schäferwenninger Projekt GmbH gesucht. Letztere hat bereits einige große Holzbau-Projekte realisiert, eines in Berlin-Wedding haben sich Vertreter der Volkssolidarität angeschaut, sie waren begeistert.

Dirk Brigmann ist Vize-Landesvorstand der Volkssolidarität. Quelle: Heike Schulze

„Holz als Baustoff gewinnt zunehmend an Bedeutung, wir setzen auf Nachhaltigkeit und erzielen eine gute CO2-Bilanz“, sagt Brigmann. Das Haus werde im KfW-40-Standard errichtet mit niedrigen Energiekosten, Fernwärme, Fußbodenheizung und hellem Raumkonzept.

Einsparung an Kohlendioxid

„Es werden 525 Kubimeter Fichten- und Kiefernholz verbaut, was 525 Tonnen gespeichertem CO2 entspricht. Weiterhin werden unter anderem 450 Quadratmeter Innenwände aus Strohbauplatten verbaut. Die Innenwände aus Strohbauplatten entziehen der Atmosphäre 27 Tonnen CO2-Äquivalent mehr, als ihr für die Produktion der verwendeten Baustoffe zugeführt werden“, erläutert Uwe Baßler von Schäferwenninger.

Konstruktion aus Leimbindern

Architekt Wegner beschreibt, wie gebaut wird: „Verwendet wird KVH, also Konstruktionsvollholz. Dabei werden Stämme in Bretter geschnitten und dann verleimt. Bei den Decken werden so viele Schichten Sperrholz mit einander verleimt, dass ein 22 Zentimeter starker Verbund entsteht.“

Ein Haus aus Holz und Stroh mit 25 Wohnungen, Begegnungszentrum und ambulantem Pflegedienst errichtet die Volkssolidarität an der August-Bebel-Straße. Quelle: Heike Schulze

Geschnitten wird das Holz aus verschiedenen Gründen, so wird die Markröhre des Holzes getrennt beziehungsweise herausgenommen, um Schwindrisse zu vermeiden. Zudem braucht das Holz einen hohen Trocknungsgrad. Nicht zuletzt wird mit dem Verleimen unter Druck eine höhere Festigkeit in der Leimbinderkonstruktion erzielt.

Mehr als sechs Millionen Euro

Investieren wird die Volkssolidarität 6,4 Millionen Euro in den Bau, einen Teil davon fördert die Kreditanstalt für Wiederaufbau für den energiearmen KfW-Standard. Ein Darlehen gibt die Bank für Sozialwirtschaft.

Zehn Euro Miete kalt

Mieten kann jeder die Zweiraumwohnungen in Größen von 50,80 bis 84,70 Quadratmetern mit Fußbodenheizung und Fernwärme. Die Mieten sind derzeit kalkuliert mit zehn Euro kalt je Quadratmeter. „Es ist ein völlig selbstbestimmtes Wohnen. Wer möchte, kann zum gemeinsamen Mittagessen kommen oder sich auch Pflegeleistungen buchen“, sagt Brigmann.

Verband will mehr Miteinander

Der bereits in der Havelstadt tätige ambulante Pflegedienst wird dann seine Basisstation im neuen Haus haben. Es wird Nachmittagsangebote im Begegnungszentrum geben. Analog zum Zentrum in der Emsterstraße wird es auch Tagesgruppen für demente Menschen geben. Der Landesverband spricht deshalb auch von einem sozialen Zentrum an der August-Bebel-Straße. „Das Projekt soll die Begegnung zwischen den Generationen und das gemeinschaftliche Miteinander fördern, Vermittler sein zwischen Menschen, deren Bedürfnisse gut zueinander passen oder die ähnliche Interessen haben.“

In Brandenburg an der Havel gibt es 400 Mitglieder der Volkssolidarität, die in zehn Gruppen organisiert sind.

Von André Wirsing