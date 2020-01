Darum ist die Wärme aus Müll ein sicheres Geschäft

Brandenburg/H

35 Millionen Investitionssumme sind ein Haufen Geld – auch für die Stadtwerke Brandenburg. Selbst wenn davon gut 20 Millionen Euro aus staatlichen und europäischen Fördertöpfen fließen, bleibt es immer noch eine große Investition, eine Fernwärmetrasse über etwas mehr als 20 Kilometer Länge von der Müllverbrennungsanlage Premnitz größtenteils unterirdisch zum Stadtwerkeheizkraftwerk nach Hohenstücken zu verlegen.

Dampf, Fernwärme, Energie Auf den beiden Verbrennungslinien können bis zu 270.000 Tonnen Abfall im Jahr thermisch verwertet werden. Aktuell sind es etwa 220.000 Tonnen. Die Verbrennungstemperatur in der Rostfeuerung liegt bei mehr als 850 Grad Celsius. Verbrannt werden Hausmüll, unschädlicher Gewerbemüll sowie Klärschlamm von den Klärwerken Brandenburg, Rathenow und vom Industriepark Premnitz. Der Abfallbnunker hat ein Speichervolumen von 18.000 Kubikmetern, das sind etwa 9000 Tonnen. Erzeugt werden 87.000 Megawattstunden Strom im Jahr, das reicht für 25.000 Haushalte. Bei der Fernwärme werden 41.000 Megawattstunden pro Jahr erreicht. Die Abnehmer im Industriepark werden über kilometerlange Leitungen mit 400 Grad heißer Prozesswärme in den Druckstufen 3, 9 und 17 bar versorgt. 92.000 Megawattstunden Prozessdampf werden im Jahr erzeugt. Zudem liefert das Unternehmen über ein meterdickes Rohr Kühl- und Löschwasser, EEW betreibt auch das große Pumpenhaus an der Promenade am Havelufer, das seit der Buga 2015 eine Aussichtsplattform hat. EEW Energy from Waste hat 18 Standorte in Deutschland und ist der größte private Abfallverbrenner. Das Unternehmen insgesamt gehört Beijing Enterprises, im weitesten Sinne die „Stadtwerke“ Pekings mit Sitz in Hongkong.

Aufsichtsräte müssen entscheiden

Grund genug für die Aufsichtsräte von Stadtwerken und Technischen Werken TWB sowie für die Mitglieder des Hauptausschusses, sich mit dem Unternehmen vertraut zu machen, das stabil über Jahrzehnte die Wärmeversorgung sicherstellen soll. Schließlich sollen diese Gremien die Investition bestätigen. Die Kommune ist über über ihren Firmenverbund TWB Hauptgesellschafterin der Stadtwerke.

Wie sicher ist die Versorgung?

Das war auch die Frage, um die es sich viel drehte im Gespräch mit dem Technischen Geschäftsführer der EEW Premnitz. Klaus Piefke gelang es, zufriedenstellende Antworten zu geben.

Was passiert über das Jahr 2030 hinaus? Derzeit gibt es keine sinnvolle Alternative zur thermischen Verwertung, um den Abfall loszuwerden. Eine abfalllose Gesellschaft wird es in den nächsten Jahrzehnten auch nicht geben, so viel Kreislaufwirtschaft ist vielleicht technisch möglich, aber nie wirtschaftlich umsetzbar.

Fürchten die Verbrennungsfirmen ein Verbot der Anlagen? Im Grunde nicht, weil es keine Alternativen gibt. Für das Vertrauen spricht auch, dass die EEW gerade 71 Millionen Euro plus X investiert: Die veraltete Wirbelschichtanlage von 2001 wird demontiert und durch eine zweite Rostfeuerungsanlage ersetzt. Eine solche Investition ist auf eine Laufzeit von 30 bis 40 Jahren ausgelegt. Im speziellen Fall hat das Genehmigen der Summe im chinesischen Konzernsitz gerade zwei Wochen gedauert, sagt Piefke. „Da war viel Zeit auf dem Postweg dabei.“

Was passiert mit der drohenden Steuer auf Kohlendioxid?Verbrennungsanlagen sind bislang vom CO2-Handel befreit. Kommt die Abgabe auch für solche Anlagen, würde etwa die Hälfte der Summe fällig, weil die Hälfte des Abfalls als CO2-neutral gilt, also organischen Ursprungs ist.

Wie steht es um die Umweltbelastung?Die Anlagen der EEW müssen alle eine aufwendige Reinigungstechnik haben, sie werden auch permanent staatlich überwacht, man können keine einzige Tonne an den Reinigungssystemen vorbei verbrennen. Das sei gut und richtig so, aber gleichzeitig auch ungerecht, sagt der Geschäftsführer. Im Kraftwerk Jänschwalde würden jährlich bis zu 500.000 Tonnen Abfall – also das Doppelte der Premnitzer Menge – mit der Braunkohle mit verfeuert, ohne Abgasreinigung. Das alles mit der Begründung, die Abfallmenge sei im Vergleich zur Kohle gering.

Was bleibt übrig vom Verbrennungsprozess? Etwa 25 Prozent des Volumens, das in den Ofen kommt. Die Schlacke wird noch einmal gebrochen und möglichst viel Schrott herausgelöst. Der Rest wird für den Bau von beispielsweise Deponiewänden verwendet sowie für den Straßenbau.

Wo kommt der Abfall her, der hier verbrannt wird? Zwei Drittel der Menge kommen aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen, das restliche Drittel aus Bayern, Baden-Württemberg und teilweise aus England. Interessanterweise ist aus Brandenburg an der Havel nur die Brawag Kundin der EEW, die Kommune lässt ihren Abfall in Staßfurt verbrennen, hat dort längerfristige Verträge.

Wie steht es um die Versorgungssicherheit der Technik? Die Anlagen laufen zu 95 Prozent der Zeit, fünf Prozent werden fürs Warten und Reinigen benötigt. Doch sind niemals beide Verbrennungslinien zugleich abgeschaltet. Und selbst im Havariefalle haben die Stadtwerke Brandenburg noch ihre Warmwasserkessel und Turbinen, um zeitweise einspringen zu können. Die Leitungen sind zudem mehrfach gesichert und isoliert.

Welche Bedeutung hat die Verbrennungsanlage noch für die Region? „Ohne uns würde es den Industriepark Premnitz mit etwa 1500 Arbeitsplätzen nicht mehr geben“, sagt Piefke. Die nötige Prozesswärme allein zu erzeugen, sei viel zu teuer.

Von André Wirsing